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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानNEET री-एग्जाम में पेपर लीक की कोशिश नाकाम, जयपुर में महिला अभ्यर्थी आईफोन के साथ पकड़ी गई

NEET री-एग्जाम में पेपर लीक की कोशिश नाकाम, जयपुर में महिला अभ्यर्थी आईफोन के साथ पकड़ी गई

NEET Re Exam 2026: जयपुर में नीट री-एग्जाम में महिला अभ्यर्थी हिमांशी तिवाड़ी प्रश्नपत्र स्कैन कर आईफोन से बाहर ले जाने की कोशिश करते पकड़ी गई. जैमर की वजह से AI काम नहीं कर सका.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 22 Jun 2026 05:08 PM (IST)
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जयपुर में नीट री-एग्जाम के दौरान पेपर लीक करने की एक बड़ी कोशिश नाकाम हो गई. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बिंदायका (सेंटर कोड-3903611) पर महिला अभ्यर्थी हिमांशी तिवाड़ी आईफोन मोबाइल फोन के साथ पकड़ी गई. उसने प्रश्नपत्र के 6-7 पन्ने स्कैन कर लिए थे.

22 वर्षीय हिमांशी तिवाड़ी गुर्जर की थड़ी इलाके की रहने वाली है. वह सुरक्षा जांच में सेंध लगाकर आईफोन 16 प्रो मोबाइल अंडरगारमेंट्स में छुपाकर परीक्षा हॉल तक ले जाने में कामयाब हो गई थी. हैंड मेटल डिटेक्टर में आवाज आने पर उसने ब्रा का हुक होने का बहाना बनाया.

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AI के जरिए जवाब ढूंढ रही थी

हिमांशी चैट GPT के जरिए सवालों के जवाब हल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन केंद्र पर लगे जैमर की वजह से AI एप काम नहीं कर रहा था. पकड़े जाने के डर से उसने सॉल्वर की मदद न लेकर खुद AI का इस्तेमाल करने की कोशिश की, जिसके कारण पेपर बाहर नहीं जा सका.

पुलिस ने शुरू की गहन जांच

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के वेस्ट जोन के डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि महिला अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसके खिलाफ बिंदायका थाने में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम के तहत केस नंबर 143/2026 दर्ज किया गया है. मोबाइल फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है. जांच एसीपी बगरू को सौंपी गई है.

सुरक्षा पर उठे सवाल

इस घटना ने नीट परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. DCP प्रशांत किरण ने दावा किया कि सतर्कता के कारण ही अभ्यर्थी पकड़ी गई, लेकिन विपक्षी दलों और छात्र संगठनों ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा की खामियों का मुद्दा उठाया है. पुलिस ने हिमांशी को कोर्ट में पेश कर रिमांड हासिल किया है. पूछताछ में उसके अन्य सहयोगियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 22 Jun 2026 04:59 PM (IST)
Tags :
Rajsthan News NEET Re Exam JAIPUR NEWS
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