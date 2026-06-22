जोधपुर के पावटा अस्पताल में हड़कंप, सिजेरियन के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी, 2 गंभीर

राजस्थान के जोधपुर में पावटा जिला अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद आठ महिलाओं की तबीयत अचानक बिगड़ने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है. दो महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए मथुरादास माथुर (MDM) अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जबकि छह अन्य महिलाओं का इलाज पावटा अस्पताल में ही जारी है.

शनिवार को अस्पताल में आठ महिलाओं की सिजेरियन डिलीवरी हुई थी. प्रसव के कुछ घंटों बाद ही महिलाओं में अत्यधिक रक्तस्राव, ब्लड प्रेशर गिरने और अन्य जटिलताएं सामने आने लगीं. एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. बी.एस. जोधा ने बताया कि एक महिला को अत्यधिक रक्तस्राव और दूसरी को डायबिटीज संबंधी जटिलता हुई.

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अस्पताल प्रशासन ने लिया एहतियाती कदम

घटना की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने ऑपरेशन थिएटर को तुरंत बंद कर दिया है. ओटी, उपकरणों और अन्य चिकित्सा सामग्री से नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं. स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है. संक्रमण की आशंका को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जा रही है.

कुछ दिन पहले कोटा-बीकानेर में भी हुई घटना

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले कोटा और बीकानेर के सरकारी अस्पतालों में भी सिजेरियन डिलीवरी के बाद प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले सामने आए थे. इन घटनाओं ने पूरे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्वास्थ्य विभाग अब सभी जिलों के प्रसूति वार्डों और ऑपरेशन थिएटरों की विशेष समीक्षा कर रहा है.

पावटा जिला अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि सभी महिलाओं पर लगातार नजर रखी जा रही है. दो गंभीर महिलाओं की हालत में धीरे-धीरे सुधार आ रहा है. स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मामले की निगरानी कर रहे हैं.

जनता में बढ़ी चिंता

इस घटना से स्थानीय लोगों और प्रसूताओं के परिजनों में आक्रोश है. कई लोगों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है. स्वास्थ्य मंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं.

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