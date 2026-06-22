हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजोधपुर के पावटा अस्पताल में हड़कंप, सिजेरियन के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी, 2 गंभीर

जोधपुर के पावटा अस्पताल में हड़कंप, सिजेरियन के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी, 2 गंभीर

Jodhpur News In Hindi: जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ गई. 2 महिलाओं को MDM अस्पताल रेफर किया गया, जबकि 6 की हालत स्थिर है.

Written By : करनपुरी, जोधपुर |  Updated at : 22 Jun 2026 10:52 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के जोधपुर में पावटा जिला अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद आठ महिलाओं की तबीयत अचानक बिगड़ने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है. दो महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए मथुरादास माथुर (MDM) अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जबकि छह अन्य महिलाओं का इलाज पावटा अस्पताल में ही जारी है.

शनिवार को अस्पताल में आठ महिलाओं की सिजेरियन डिलीवरी हुई थी. प्रसव के कुछ घंटों बाद ही महिलाओं में अत्यधिक रक्तस्राव, ब्लड प्रेशर गिरने और अन्य जटिलताएं सामने आने लगीं. एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. बी.एस. जोधा ने बताया कि एक महिला को अत्यधिक रक्तस्राव और दूसरी को डायबिटीज संबंधी जटिलता हुई.

NEET UG 2026 Re-Exam: सीकर में 'फ्यूचर डॉक्टर्स' का जोश, कड़ी सुरक्षा के बीच छात्रों ने दी NEET की परीक्षा

अस्पताल प्रशासन ने लिया एहतियाती कदम

घटना की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने ऑपरेशन थिएटर को तुरंत बंद कर दिया है. ओटी, उपकरणों और अन्य चिकित्सा सामग्री से नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं. स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है. संक्रमण की आशंका को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जा रही है.

कुछ दिन पहले कोटा-बीकानेर में भी हुई घटना

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले कोटा और बीकानेर के सरकारी अस्पतालों में भी सिजेरियन डिलीवरी के बाद प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले सामने आए थे. इन घटनाओं ने पूरे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्वास्थ्य विभाग अब सभी जिलों के प्रसूति वार्डों और ऑपरेशन थिएटरों की विशेष समीक्षा कर रहा है.

पावटा जिला अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि सभी महिलाओं पर लगातार नजर रखी जा रही है. दो गंभीर महिलाओं की हालत में धीरे-धीरे सुधार आ रहा है. स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मामले की निगरानी कर रहे हैं. 

जनता में बढ़ी चिंता

इस घटना से स्थानीय लोगों और प्रसूताओं के परिजनों में आक्रोश है. कई लोगों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है. स्वास्थ्य मंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं.

Dungarpur News: डूंगरपुर में बकरियां चराने गईं दो बच्चियां तालाब में डूबीं, डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Read More
Published at : 22 Jun 2026 10:52 AM (IST)
Tags :
Jodhpur News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
जोधपुर के पावटा अस्पताल में हड़कंप, सिजेरियन के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी, 2 गंभीर
जोधपुर के पावटा अस्पताल में हड़कंप, सिजेरियन के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी, 2 गंभीर
राजस्थान
12 घंटे की चुनौती, 25 हजार का इनाम और दो शहरों की पुलिस की मेहनत! जयपुर से मिली मूक-बधिर बच्ची
12 घंटे की चुनौती, 25 हजार का इनाम और दो शहरों की पुलिस की मेहनत! जयपुर से मिली मूक-बधिर बच्ची
राजस्थान
NEET UG 2026 Re-Exam: सीकर में 'फ्यूचर डॉक्टर्स' का जोश, कड़ी सुरक्षा के बीच छात्रों ने दी NEET की परीक्षा
सीकर में 'फ्यूचर डॉक्टर्स' का जोश, कड़ी सुरक्षा के बीच छात्रों ने दी NEET की परीक्षा
राजस्थान
Dungarpur News: डूंगरपुर में बकरियां चराने गईं दो बच्चियां तालाब में डूबीं, डॉक्टरों ने किया मृत घोषित
डूंगरपुर में बकरियां चराने गईं दो बच्चियां तालाब में डूबीं, डॉक्टरों ने किया मृत घोषित
Advertisement

वीडियोज

Sairaab: Nayanika को हुआ कैंसर, बीमारी की खबर सुन गहरी चिंता में डूबा Ishan
Sansani | Crime News:कौन है रजनी की जिंदगी के खूंखार विलेन? | Parking Controversy
Bollywood News: यश की नई फिल्म 'टॉक्सिक' का धमाका, फादर्स डे पर हुआ आधिकारिक ऐलान (21.06.26)
BMW iX1 Range Test | The best entry level luxury ev? | Auto Live #bmw #bmwix1 #ev
Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US Meeting: अमेरिकियों से न हाथ मिलाया, न फोटो खिंचाई, बातचीत की टेबल पर ईरान ने नहीं बदले तेवर
अमेरिकियों से न हाथ मिलाया, न फोटो खिंचाई, बातचीत की टेबल पर ईरान ने नहीं बदले तेवर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव की बेटी पर अभद्र टिप्पणी मामले में बड़ा एक्शन, रीवा से आरोपी नागेश्वर सिंह गिरफ्तार
अखिलेश यादव की बेटी पर अभद्र टिप्पणी मामले में बड़ा एक्शन, रीवा से आरोपी नागेश्वर सिंह गिरफ्तार
विश्व
भारत संग बॉर्डर विवाद पर बालेन शाह मान ही नहीं रहे, यूके के मीडिएशन पर सफाई भी दी और अड़े भी, 'जरूरत पड़ी तो...'
भारत संग बॉर्डर विवाद पर बालेन शाह मान ही नहीं रहे, यूके के मीडिएशन पर सफाई भी दी और अड़े भी, 'जरूरत पड़ी तो...'
बॉलीवुड
Maa Inti Bangaram BO Day 3: संडे को 'मा इंति बंगारम' पर हुई नोटों की बारिश, डबल डिजिट में की कमाई, तीन दिन में कमा डाले इतने करोड़
संडे को 'मा इंति बंगारम' पर हुई नोटों की बारिश, डबल डिजिट में की कमाई, जानें- कलेक्शन
स्पोर्ट्स
इस इंडियन क्रिकेटर ने किया रिटायरमेंट का ऐलान, कुछ दिनों बाद ही बदला फैसला, मगर अब इस देश के लिए खेलेगा क्रिकेट!
इस इंडियन क्रिकेटर ने किया रिटायरमेंट का ऐलान, कुछ दिनों बाद ही बदला फैसला, मगर अब इस देश के लिए खेलेगा क्रिकेट!
इंडिया
थलापति विजय का 52वां बर्थडे, राहुल गांधी ने खास अंदाज में किया विश, कहा- 'तमिल लोगों के...'
थलापति विजय का 52वां बर्थडे, राहुल गांधी ने खास अंदाज में किया विश, कहा- 'तमिल लोगों के...'
महाराष्ट्र
Shiv Sena UBT Crisis: उद्धव ठाकरे से दूरी तय! दोपहर तीन बजे एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होंगे बागी सांसद
उद्धव ठाकरे से दूरी तय! दोपहर तीन बजे एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होंगे बागी सांसद
ट्रेंडिंग
प्लास्टिक के ड्रम में फंसा गाय का सिर, जांबाज लड़कों ने बचाई जान, वीडियो देख सलाम कर रहे लोग
प्लास्टिक के ड्रम में फंसा गाय का सिर, जांबाज लड़कों ने बचाई जान, वीडियो देख सलाम कर रहे लोग
ABP NEWS
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
ABP NEWS
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
ABP NEWS
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
ABP NEWS
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
Embed widget