राजस्थान : मनपसंद लड़की से नहीं हो रही थी शादी, टंकी पर चढ़ा युवक, पुलिस ने उतारा और फिर...

राजस्थान के भीलवाड़ा से हैरन कर देने वाला मामला सामने आया, यहां पर एक नाबालिक लड़की के प्यार में पागल पान की दुकान चलाने वाला युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया. लड़की के घर वाले लड़की की शादी किसी और से करने वाले थे. इसी से नाराज युवक मोबाइल टावर पर चढ़कर कूद जाने की धमकी देने लगा. इस घटना का वीडियो उसने अपने इंस्टाग्राम पेज पर भी अपलोड किया. इसके बाद स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश के बाद युवक को नीचे उतारा गया. पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है.

मोबाइल टावर पर चढ़कर दिया सुसाइड करने की धमकी

भीलवाड़ा के सुभाष नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला गोविंद एक नाबालिक लड़की से प्यार करता है और वह लड़की भी उससे शादी करना चाहती है. लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी कहीं और करवा दी है. जब गोविंद को इस बात का पता लगा तो वह टावर पर चढ़ गया और उसने वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. जिसमें वह शादी से नाराज होने की बात कह रहा है, कहा मेरी प्रेमिका की मर्जी के बिना उसके घर वालों ने उसकी शादी कहीं और कर दी. प्रेमिका नाबालिक है इसकी सूचना उसने पुलिस को भी दी. लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ.

पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया

मोबाइल टावर पर चढ़ने के बाद गोविंद ने वीडियो में कहा अब मैं टावर पर चढ़ गया हूं और यहां से कुदकर सुसाइड करूंगा और मेरी मौत के जिम्मेदार लड़की के घर वाले होंगे. पुलिस ने समय रहते मौके पर फायर ब्रिगेड को बुला लिया काफी देर समझाश के बाद युवक नहीं उतरा तो परिवार के लोग भी मौके पर पहुंचे जिसके बाद युवक टंकी से उतरकर भागने का प्रयास कर रहा था इसी दौरान पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया.