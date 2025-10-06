Video: थप्पड़ का जवाब चप्पल! जयपुर में राह चलती लड़कियों से बदसलूकी का वीडियो वायरल

Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक चौंकाने वाला और शर्मनाक वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भड़का दिया है. यह वीडियो राह चलती लड़कियों से बदसलूकी का है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क किनारे खड़ी लड़कियां अचानक हैरान रह जाती है, जब एक राइडर उसके पास आकर उसे थप्पड़ मार देता है.

लड़कियों ने शख्स को चप्पल से पीटा

लेकिन हैरान करने वाली बात यह रही कि लड़कियों ने डरने या चुप रहने के बजाय हिम्मत दिखाई और तुरंत उस शख्स को चप्पल से पीटना शुरू कर दिया. लड़कियों के इस साहसिक कदम को देखकर आसपास के लोग भी कुछ पल के लिए दंग रह गए. वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही लड़की ने पलटवार किया, राइडर युवक घबराकर वहां से तेजी से भाग निकला.

यह पूरी घटना किसी राहगीर के मोबाइल कैमरे में कैद हो गई और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. लोग लड़कियों की हिम्मत की खूब तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसी ही प्रतिक्रिया से ऐसे मनचलों को सबक सिखाया जा सकता है.

पुलिस ने युवक की तलाश शुरू की

घटना के सामने आने के बाद जयपुर पुलिस ने भी वीडियो का संज्ञान लिया है और आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान की जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा.

लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं समाज के लिए शर्मनाक हैं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है. वहीं, कई यूजर्स सोशल मीडिया पर यह भी लिख रहे हैं कि लड़कियों ने जिस बहादुरी से खुद को बचाया, वह सभी के लिए प्रेरणादायक है.