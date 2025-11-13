राजस्थान में तीखे हुए सर्दी के तेवर, इस शहर में पारा 7 डिग्री तक पहुंचा

राजस्थान में सर्दी ने अपना असर दिखाना तेज कर दिया है. बीती रात (बुधवार-गुरुवार) सीकर जिले का फतेहपुर कस्बा इस सीजन में प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा. मौसम केंद्र जयपुर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार सुबह समाप्त हुए चौबीस घंटों में फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 7.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

मौसम विभाग के अनुसार, यह गिरावट केवल फतेहपुर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में रात का पारा सामान्य से नीचे चल रहा है. इस अवधि में, राज्य के अधिकतर भागों में न्यूनतम तापमान 7.0 डिग्री सेल्सियस से 15.0 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है.

विभाग ने बताया कि यह तापमान इस समय के सामान्य औसत से लगभग 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक कम है. इस गिरावट ने प्रदेश में, खासकर सुबह और शाम के समय, ठिठुरन बढ़ा दी है.

7 डिग्री तक पहुंचा पारा

मौसम केंद्र जयपुर ने पुष्टि की कि बीते 24 घंटों के दौरान पूरे राज्य में मौसम पूरी तरह शुष्क रहा. दिन के अधिकतम और रात के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष या आकस्मिक परिवर्तन नहीं देखा गया है, लेकिन पारे में यह निरंतर गिरावट सर्दी के जोर पकड़ने का स्पष्ट संकेत है. शेखावाटी अंचल, जिसमें फतेहपुर भी आता है, अपनी कड़ाके की सर्दी के लिए जाना जाता है और 7.0 डिग्री का यह आंकड़ा उसी की शुरुआत माना जा रहा है.

आगामी सप्ताह का पूर्वानुमान

मौसम विभाग ने आगामी एक सप्ताह के लिए भी पूर्वानुमान जारी किया है. इसके मुताबिक, आने वाले एक सप्ताह तक राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा, जिससे बारिश की कोई संभावना नहीं है. हालांकि, विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि न्यूनतम तापमान में आंशिक गिरावट का दौर जारी रह सकता है. इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में राजस्थान के लोगों को सर्दी का और अधिक सामना करना पड़ सकता है.