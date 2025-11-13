जयपुर के सांगानेर क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हरिशंकर रेस्टोरेंट की पुरानी छत अचानक गिर पड़ी. हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट की छत पर कबाड़ का भारी वजन रखा गया था, जिससे ढांचा कमजोर पड़ गया. हैरानी की बात यह है कि जेडीए द्वारा मार्किंग के बावजूद रेस्टोरेंट का संचालन जारी था.

सीएम भजनलाल शर्मा ने दिए जांच के निर्देश

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सांगानेर इलाका सीएम भजनलाल शर्मा का निर्वाचन क्षेत्र है. घटना की जानकारी मिलने पर सीएम भजनलाल शर्मा ने विधायक गोपाल शर्मा को मौके पर जायजा लेने के लिए भेजा है.

हादसे के कारण और अवैध निर्माण की जांच जारी

रेस्टोरेंट की छत पत्थर की पट्टियों से बनी हुई थी और ठीक नीचे ही गैस चूल्हे और भट्टी पर खाना पकाया जाता था. लगातार निकलने वाली गर्मी सीधे उन पत्थर की पट्टियों पर पड़ती थी. बताया जा रहा है कि यह छत पहले से ही काफी पुरानी और कमजोर थी, ऊपर से उस पर कबाड़ का भारी वजन रख दिया गया था. कमजोर ढांचा यह अतिरिक्त दबाव झेल नहीं पाया.

रात करीब आठ बजे अचानक एक पिलर टूट गया और पूरी छत भरभराकर गिर पड़ी. प्रारंभिक जांच में सांगानेर एसीपी विनोद शर्मा ने बताया कि रेस्टोरेंट के चूल्हों से निकलने वाली गर्मी से छत की पट्टियां कमजोर हो चुकी थीं, जिस वजह से यह हादसा हुआ. हालांकि, पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

जिस स्थान पर यह रेस्टोरेंट चल रहा था, वह सड़क की सीमा में आता है. जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने पहले ही मालिक को नोटिस देकर अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया था. रेस्टोरेंट पर जेडीए द्वारा रेड मार्किंग भी की गई थी, जो यह दर्शाती है कि यह हिस्सा अतिक्रमण क्षेत्र में है. नोटिस और मार्किंग के बावजूद रेस्टोरेंट का संचालन जारी रखा गया. हादसे के बाद से मालिक फरार बताया जा रहा है. एएसआई गोपाल के अनुसार, पुलिस आरोपी मालिक की तलाश में जुटी है.