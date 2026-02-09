राजस्थान में बदल रहा मौसम का मिजाज, गर्मी दे रही दस्तक, बाड़मेर में पारा 31 डिग्री

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी के बाद अब मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है. प्रदेश के रेगिस्तानी इलाकों में दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे यह संकेत मिल रहे हैं कि सर्दी अब विदाई की ओर है और गर्मी ने अपनी दस्तक दे दी है. मौसम केंद्र जयपुर द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में प्रदेश के तापमान में स्पष्ट बदलाव देखा गया है.

पाली में रातें अब भी ठंडी बीते चौबीस घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान, विशेषकर रेगिस्तानी जिलों में गर्मी का असर सबसे ज्यादा महसूस किया गया. भारत-पाक सीमा पर स्थित बाड़मेर जिले में सूरज के तेवर तीखे रहे, जहां राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. दिन में तेज धूप के कारण लोगों को गर्मी का अहसास होने लगा है.

हालाँकि, मौसम का यह दोहरा चरित्र लोगों को हैरान कर रहा है. जहां एक तरफ दिन में पारा चढ़ रहा है, वहीं रातें अभी भी ठंडी बनी हुई हैं. मैदानी इलाकों में शुमार पाली जिले में न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 5.7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो राज्य में सबसे कम रहा. दिन और रात के तापमान में यह भारी अंतर मौसमी बीमारियों का कारण भी बन सकता है.

अन्य शहरों का हाल

बाड़मेर के अलावा अन्य जिलों में भी गर्मी का असर दिखना शुरू हो गया है. जालोर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, चित्तौड़गढ़, स्वर्ण नगरी जैसलमेर और सन सिटी जोधपुर में अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से थोड़ा अधिक है.

राजधानी जयपुर की स्थिति

राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ का मौसम फिलहाल सुहावना बना हुआ है. पिछले 24 घंटों में यहाँ अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यहाँ सुबह और शाम के समय हल्की 'गुलाबी ठंड' बरकरार है, लेकिन दोपहर में धूप खिलने से तापमान बढ़ रहा है.

आगामी पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार, वर्तमान में कोई भी नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय नहीं है. इसके चलते आगामी दिनों में भी पूरे राजस्थान में मौसम पूरी तरह से शुष्क बने रहने की संभावना है. आसमान साफ रहने के कारण दिन के तापमान में और मामूली बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि बारिश की फिलहाल कोई संभावना नहीं है.