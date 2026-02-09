जोधपुर: लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर व्यापारियों से मांगी गई 2 करोड़ की रंगदारी, VPN कॉल कर दी धमकी

राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब शहर के दो बड़े कारोबारियों को कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जान से मारने की धमकी दी गई. बताया जा रहा है कि यह धमकी VPN कॉल के जरिए दी गई, ताकि कॉल करने वाले की लोकेशन और पहचान छिपी रहे. कॉल करने वाले शख्स ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई का भाई आरजू बताते हुए 48 घंटे के भीतर 2 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की.

व्यापारी ने थाने में दी शिकायत

धमकी मिलने के बाद पीड़ित व्यापारी घबरा गया और तुरंत चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने पहुंचकर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी. व्यापारी ने लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस फिलहाल व्यापारी की पहचान गोपनीय रखे हुए है, ताकि उसकी सुरक्षा पर कोई खतरा न आए.

इस घटना के बाद जोधपुर के बड़े कारोबारियों में डर का माहौल है. कई व्यापारियों ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है. कुछ कारोबारियों ने निजी सुरक्षा बढ़ाने की बात भी शुरू कर दी है. व्यापारियों का कहना है कि जिस तरह से खुलेआम बड़े गैंगस्टर के नाम पर धमकी दी जा रही है, उससे सामान्य कारोबारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैंअलर्ट .

पुलिस और साइबर टीम मोड में

मामले की गंभीरता को देखते हुए चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस तुरंत हरकत में आ गई है. थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद ने बताया कि पुलिस तकनीकी जांच कर रही है और साइबर टीम की मदद से VPN कॉल के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. कॉल कहां से की गई, कौन इसके पीछे है और क्या इसका किसी असली गैंग से संबंध है, इन सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है.

पुलिस का कहना है कि इससे पहले भी कई मामलों में असामाजिक तत्वों ने सिर्फ डर फैलाने और पैसे ऐंठने के लिए लॉरेंस बिश्नोई के नाम का गलत इस्तेमाल किया है. ऐसे में यह भी संभव है कि यह मामला फर्जी दहशत फैलाने का हो. हालांकि पुलिस किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं कर रही है.

पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही आरोपियों तक पहुंचकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही व्यापारियों से अपील की गई है कि किसी भी तरह की धमकी मिलने पर घबराएं नहीं और तुरंत पुलिस को सूचना दें. फिलहाल पूरा शहर इस मामले की जांच के नतीजों का इंतजार कर रहा है.