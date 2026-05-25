राजस्थान में गर्मी ने किया बेहाल! श्रीगंगानगर में तापमान 46 डिग्री, बारिश पर आया बड़ा अपडेट

राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है. दिन के समय घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है. पश्चिमी हिस्सों में तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जबकि श्रीगंगानगर में रविवार को सबसे ज्यादा 46 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.

यहां चूरू में 44.9 डिग्री, कोटा, फलौदी और बीकानेर में 44.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहा. जयपुर में आज 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम केंद्र, जयपुर ने ‘हीटवेव’ अलर्ट जारी किया है और चेतावनी दी है कि अगले तीन से चार दिन तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा.

चलेंगी धूल भरी हवाएं

मौसम विभाग ने बताया कि 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलने का अनुमान है, साथ ही तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है. विभाग ने बताया कि 26 और 27 मई को पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 46–47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और कुछ स्थानों पर भीषण लू की स्थिति बन सकती है.

28 मई के बाद हो सकती है बारिश

मौसम केंद्र के मुताबिक, हालांकि 28–29 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ राहत ला सकता है और इस दौरान तेज आंधी व 50–60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ हल्की बारिश का अनुमान है.

कब आएगी तापमान में गिरावट?

मौसम विभाग ने हवाओं और बारिश के कारण अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की उम्मीद जताई. मौसम अधिकारियों ने बताया कि आंधी और बारिश की गतिविधियां जून के पहले सप्ताह तक जारी रह सकती हैं, जिससे बीच-बीच में गर्मी से राहत मिलेगी.