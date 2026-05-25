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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानकोटा में शराब तस्करी का भंडाफोड़, पुलिस ने 14.5 लाख की खेप जब्त की, 5 तस्कर गिरफ्तार

कोटा में शराब तस्करी का भंडाफोड़, पुलिस ने 14.5 लाख की खेप जब्त की, 5 तस्कर गिरफ्तार

Kota News In Hindi: कोटा ग्रामीण पुलिस ने ऑपरेशन रूट क्लियरेंस के तहत दो दिनों में लगातार तीन बड़ी रेड कर 14 लाख 50 हजार रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप जब्त की है.

By : आसिफ खान, कोटा | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 25 May 2026 10:23 AM (IST)
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  • कोटा पुलिस ने तीन लग्जरी कारों से अवैध शराब जब्त की.
  • तस्कर गुजरात ले जा रहे थे 14.5 लाख की अंग्रेजी शराब.
  • कारों में गुप्त चैंबर बनाकर तस्करी करते थे तस्कर.
  • पांच आरोपी गिरफ्तार, तीन लग्जरी गाड़ियां जब्त की गईं.

राजस्थान के कोटा में पुलिस ने अवैध शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. कोटा ग्रामीण पुलिस ने ऑपरेशन रूट क्लियरेंस के तहत दो दिनों में लगातार तीन बड़ी रेड कर शराब माफियाओं में खलबली मचा दी है. जिला साइबर टीम, थाना चेचट और थाना मण्डाना की स्पेशल टीमों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 14 लाख 50 हजार रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप जब्त की है. इस कार्रवाई का दौरान तस्करी में इस्तेमाल हो रही तीन लग्जरी गाड़ियां महिंद्रा मराजो, किया सेल्टोस और हुंडई क्रेटा भी जब्त की गई है. 

पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि चेचट और मण्डाना क्षेत्र से मध्य प्रदेश के रास्ते गुजरात ले जाई जा रही अवैध शराब की खेप को पकड़ने के लिए हाईवे और एक्सप्रेस-वे पर सघन नाकाबंदी की गई थी. पुलिस कार्रवाई के दौरान कुल 3,996 अंग्रेजी शराब के पब्बे और अलग-अलग ब्रांड की 166 बोतलें बरामद की गईं हैं. पुलिस जांच में सामने आया कि शराब तस्करों ने लग्जरी वाहनों में बदलाव करके उनमें गुप्त ब्लॉक और सीक्रेट चैंबर बनवा रखे थे. इन्हीं छिपे हुए हिस्सों में शराब भरकर गुजरात पहुंचाई जा रही थी ताकि पुलिस जांच से बचा जा सके.

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चेचट में फिल्मी अंदाज में पीछा, आरोपी अंधेरे में फरार

पहली कार्रवाई 23 मई की रात चेचट क्षेत्र में दिल्ली-वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेस-वे के नीचे की गई. पुलिस ने संदिग्ध क्रेटा कार को रोकने का प्रयास किया तो चालक ने बैरिकेड तोड़ते हुए कार को तेज रफ्तार में भगाया. पुलिस ने सरकारी बोलेरो से पीछा किया, लेकिन आरोपी बड़ोदिया तिराहे के पास कार चालू हालत में छोड़कर खेतों में भाग निकले. तलाशी के दौरान कार से 2860 अंग्रेजी शराब के पब्बे बरामद हुए.

मण्डाना में नाकाबंदी के दौरान पकड़ी गई मेराजो

दूसरी कार्रवाई एनएच-52 काल्याखेड़ी पर की गई, जहां पुलिस ने गुजरात नंबर की महिन्द्रा मेराजो को घेराबंदी कर रोका. वाहन में 166 हाई ब्रांड अंग्रेजी शराब की बोतलें और 48 पब्बे मिले. मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी जब्त किए हैं.

रेस्ट एरिया में खड़ी KIA Seltos बनी शक की वजह

तीसरी कार्रवाई में साइबर टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि हाईवे रेस्ट एरिया में खड़ी गुजरात नंबर की KIA Seltos संदिग्ध है. पुलिस के पहुंचते ही चालक कार भगाने लगा, लेकिन टीम ने हाईवे पर चढ़ने से पहले ही उसे रोक लिया. कार की तलाशी के दौरान 1088 अंग्रेजी शराब के पब्बे बरामद हुए. इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

गुजरात और बाड़मेर के आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने कार्रवाई में गुजरात और बाड़मेर के कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में सूरत और वलसाड निवासी शराब तस्कर शामिल हैं, जबकि दो आरोपी बाड़मेर जिले के रहने वाले हैं. एक कार्रवाई में कुछ आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहे, जिनकी तलाश जारी है.

साइबर टीम और थानों की संयुक्त रणनीति से मिली सफलता

एसपी सुजीत शंकर के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकल्याण मीणा की निगरानी में यह ऑपरेशन चलाया गया. ऑपरेशन में प्रोबेशनर आरपीएस मदनलाल ढाका, चेचट थानाधिकारी उत्तम सिंह, मण्डाना थानाधिकारी वासुदेव चारण और जिला साइबर टीम ने अहम भूमिका निभाई. पुलिस अब शराब तस्करी के पूरे नेटवर्क और सप्लाई चेन की जांच में जुट गई है.

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About the author आसिफ खान, कोटा

15 साल के पत्रकारिता अनुभव के साथ आसिफ खान ABP News के साथ जुड़े हैं. आसिफ की नजर राजस्थान के कोटा संभाग की हर बड़ी खबर पर रहती है. क्राइम खबरों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है और कई बड़े मामलों की ग्राउंड रिपोर्टिंग उन्होंने की है.
तेज,सटीक और भरोसेमंद पत्रकारिता की कोशिश रही है.
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Published at : 25 May 2026 10:04 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Police Liquor Smuggling KOTA RAJASTHAN
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