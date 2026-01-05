हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान में कड़ाके की ठंड, माउंट आबू में तीसरे दिन तापमान शून्य पर, 15 जिलों में अलर्ट

राजस्थान में कड़ाके की ठंड, माउंट आबू में तीसरे दिन तापमान शून्य पर, 15 जिलों में अलर्ट

Rajasthan Weather News: राजस्थान में कड़ाके की सर्दी जारी है. माउंट आबू में लगातार तीसरे दिन तापमान शून्य पर रहा. साथ ही पांच शहरों में रात का तापमान 5 डिग्री से नीचे रहा.

By : मुबारिक खान | Edited By: जतिन राय | Updated at : 05 Jan 2026 12:31 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर भारत से चली आ रही बर्फीली हवाओं का असर राजस्थान के अधिकांश जिलों में देखने को मिल रहा है. प्रदेश में रविवार की रात अब तक की सबसे सर्द रात रही, खासकर शेखावाटी के इलाकों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई. हिल स्टेशन माउंट आबू में लगातार तीसरे दिन तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया है, जबकि पांच शहरों में रात का तापमान पांच डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया है.

मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में कड़ाके की सर्दी देखने को मिलेगी. जयपुर संभाग के जिलों में शीतलहर का प्रकोप रहेगा. मौसम विभाग ने सीकर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर और अलवर जिलों में 6, 7 और 8 जनवरी तक शीत लहर का येलो अलर्ट जारी किया है. साथ ही जयपुर, अलवर और टोंक जिलों में कोल्ड वेव की चेतावनी दी गई है.

15 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने सोमवार को हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, बांरा और झालावाड़ में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है. कोहरे के कारण सड़कों पर आवाजाही करने वाले वाहनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

हाड़ौती के कोटा और बांरा जिलों में दिन में भी गलन भरी सर्दी का असर दिखाई दिया. यहां दिन में अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज हुआ. कोटा संभाग में रविवार को भारी कोहरा छाया रहा, जिसके चलते सड़क पर आवाजाही करने वाले वाहनों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा. बढ़ते कोहरे और सूरज के छिपे रहने से तापमान में भी भारी बदलाव देखा गया.

खेतों में जमने लगी ओस की बूंदें

जयपुर संभाग, कोटा संभाग और शेखावाटी इलाके में रात के समय पड़ रही ठंड के चलते अब खेतों में भी ओस की बूंदें जमने लगी हैं. किसानों को फसलों को लेकर चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अत्यधिक ठंड और पाला फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है. बढ़ती सर्दी को देखते हुए लोग अब अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं. प्रदेश के अधिकांश इलाकों में लोग दिन की शुरुआत अलाव के सहारे से करते हैं. दिन में लोग गर्म खाद्य पदार्थों जैसे गाजर का हलवा, बाजरे की खिचड़ी, गुड़ की चाय और गरमागरम पकौड़ों का सेवन कर सर्दी से राहत पाने का प्रयास कर रहे हैं.

आम जनजीवन प्रभावित

बढ़ती ठंड के चलते आम जनजीवन में काफी बदलाव दिख रहा है. सुबह के समय लोग घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं. बाजारों में भीड़ कम देखने को मिल रही है. स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति भी प्रभावित हो रही है. कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है. घने कोहरे के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है. राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी कोहरे के कारण दुर्घटनाओं के मामले सामने आ रहे हैं. यातायात विभाग ने लोगों से अपील की है कि कोहरे में सावधानी से वाहन चलाएं और हेडलाइट का इस्तेमाल करें.

स्वास्थ्य विभाग की सलाह

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे बढ़ती सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनें, गर्म पानी पिएं और बाहर निकलते समय मुंह और नाक को ढकें. बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है. सर्दी से संबंधित बीमारियों में वृद्धि को देखते हुए अस्पतालों में अतिरिक्त व्यवस्था की गई है.

मौसम का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिनों तक प्रदेश में कड़ाके की सर्दी और कोहरे का असर जारी रहेगा. उसके बाद तापमान में मामूली बढ़ोतरी होने की संभावना है. लेकिन जनवरी के मध्य तक ठंड का प्रकोप बना रहेगा. लोगों से अपील की गई है कि वे मौसम संबंधी चेतावनियों को गंभीरता से लें और आवश्यक सावधानियां बरतें.

प्रदेश के अधिकांश इलाकों में शीतलहर का प्रकोप जारी है और मौसम विभाग के अनुसार यह अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा.

और पढ़ें

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 05 Jan 2026 12:31 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Weather News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'अब अपनी गर्दन को...', चिकन नेक की बात करने वाले शरजील और उमर को जमानत न मिलने पर बोली BJP
'अब अपनी गर्दन को...', चिकन नेक की बात करने वाले शरजील और उमर को जमानत न मिलने पर बोली BJP
दिल्ली NCR
Delhi Assembly Session: AAP का हंगामा, स्पीकर ने विधायकों को किया बाहर, फिर विपक्ष ने किया वॉकआउट
दिल्ली विधानसभा में AAP का हंगामा, स्पीकर ने विधायकों को किया बाहर, फिर विपक्ष ने किया वॉकआउट
विश्व
ट्रंप के सिर चढ़ा सत्ता का नशा, वेनेजुएला के बाद अब इन दो देशों को दी युद्ध की धमकी
ट्रंप के सिर चढ़ा सत्ता का नशा, वेनेजुएला के बाद अब इन दो देशों को दी युद्ध की धमकी
स्पोर्ट्स
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अबतक कितने छक्के लगाए हैं, नंबर जानकर यकीन करना मुश्किल
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अबतक कितने छक्के लगाए हैं, नंबर जानकर यकीन करना मुश्किल
Advertisement

वीडियोज

Delhi Riot Case: उमर-शरजील के अलावा 5 आरोपियों को राहत | Umar Khalid | Supreme Court | Delhi Danga
Delhi Riot Case: दिल्ली दंगों के आरोपी Umar Khalid और शरजील को बड़ा झटका | Umar Khalid
Delhi Riot Case: लंबे समय तक जेल में रहना जमानत का आधार नहीं- SC | Umar Khalid
Delhi Riot Case: 7 आरोपियों की जमानत पर फैसला जारी रहेगी जेल या आज मिलेगी बेल? | Umar Khalid
Delhi Riot Case: दिल्ली दंगा केस, High Court ने जमानत की मांग ठुकराई- Supreme Court | Umar Khalid
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अब अपनी गर्दन को...', चिकन नेक की बात करने वाले शरजील और उमर को जमानत न मिलने पर बोली BJP
'अब अपनी गर्दन को...', चिकन नेक की बात करने वाले शरजील और उमर को जमानत न मिलने पर बोली BJP
दिल्ली NCR
Delhi Assembly Session: AAP का हंगामा, स्पीकर ने विधायकों को किया बाहर, फिर विपक्ष ने किया वॉकआउट
दिल्ली विधानसभा में AAP का हंगामा, स्पीकर ने विधायकों को किया बाहर, फिर विपक्ष ने किया वॉकआउट
विश्व
ट्रंप के सिर चढ़ा सत्ता का नशा, वेनेजुएला के बाद अब इन दो देशों को दी युद्ध की धमकी
ट्रंप के सिर चढ़ा सत्ता का नशा, वेनेजुएला के बाद अब इन दो देशों को दी युद्ध की धमकी
स्पोर्ट्स
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अबतक कितने छक्के लगाए हैं, नंबर जानकर यकीन करना मुश्किल
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अबतक कितने छक्के लगाए हैं, नंबर जानकर यकीन करना मुश्किल
टेलीविजन
'ये रिश्ता' में फिर से आएगा लीप, मायरा बन ये हसीना मारेगी एंट्री, खत्म होगी अरमान-अभिरा की कहानी
'ये रिश्ता' में मायरा बन ये हसीना मारेगी एंट्री, खत्म होगी अरमान-अभिरा की कहानी
हेल्थ
Sugar Side Effects: ना तला-भुना और न ही प्रोसेस्ड... आपके ब्रेन के लिए ये है सबसे खराब चीज, 99% लोग रोज खाते हैं इसे
ना तला-भुना और न ही प्रोसेस्ड... आपके ब्रेन के लिए ये है सबसे खराब चीज, 99% लोग रोज खाते हैं इसे
यूटिलिटी
एक ही टिकट से कर सकते हैं कई शहरों की यात्राएं, रेलवे का ये वाला नियम जानते हैं आप?
एक ही टिकट से कर सकते हैं कई शहरों की यात्राएं, रेलवे का ये वाला नियम जानते हैं आप?
नौकरी
स्ट्रीट फूड से मिठाइयों तक! जानिए फूड इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं और कितनी मिलती है सैलरी?
स्ट्रीट फूड से मिठाइयों तक! जानिए फूड इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं और कितनी मिलती है सैलरी?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget