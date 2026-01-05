राजस्थान में कड़ाके की ठंड, माउंट आबू में तीसरे दिन तापमान शून्य पर, 15 जिलों में अलर्ट

उत्तर भारत से चली आ रही बर्फीली हवाओं का असर राजस्थान के अधिकांश जिलों में देखने को मिल रहा है. प्रदेश में रविवार की रात अब तक की सबसे सर्द रात रही, खासकर शेखावाटी के इलाकों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई. हिल स्टेशन माउंट आबू में लगातार तीसरे दिन तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया है, जबकि पांच शहरों में रात का तापमान पांच डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया है.

मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में कड़ाके की सर्दी देखने को मिलेगी. जयपुर संभाग के जिलों में शीतलहर का प्रकोप रहेगा. मौसम विभाग ने सीकर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर और अलवर जिलों में 6, 7 और 8 जनवरी तक शीत लहर का येलो अलर्ट जारी किया है. साथ ही जयपुर, अलवर और टोंक जिलों में कोल्ड वेव की चेतावनी दी गई है.

15 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने सोमवार को हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, बांरा और झालावाड़ में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है. कोहरे के कारण सड़कों पर आवाजाही करने वाले वाहनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

हाड़ौती के कोटा और बांरा जिलों में दिन में भी गलन भरी सर्दी का असर दिखाई दिया. यहां दिन में अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज हुआ. कोटा संभाग में रविवार को भारी कोहरा छाया रहा, जिसके चलते सड़क पर आवाजाही करने वाले वाहनों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा. बढ़ते कोहरे और सूरज के छिपे रहने से तापमान में भी भारी बदलाव देखा गया.

खेतों में जमने लगी ओस की बूंदें

जयपुर संभाग, कोटा संभाग और शेखावाटी इलाके में रात के समय पड़ रही ठंड के चलते अब खेतों में भी ओस की बूंदें जमने लगी हैं. किसानों को फसलों को लेकर चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अत्यधिक ठंड और पाला फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है. बढ़ती सर्दी को देखते हुए लोग अब अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं. प्रदेश के अधिकांश इलाकों में लोग दिन की शुरुआत अलाव के सहारे से करते हैं. दिन में लोग गर्म खाद्य पदार्थों जैसे गाजर का हलवा, बाजरे की खिचड़ी, गुड़ की चाय और गरमागरम पकौड़ों का सेवन कर सर्दी से राहत पाने का प्रयास कर रहे हैं.

आम जनजीवन प्रभावित

बढ़ती ठंड के चलते आम जनजीवन में काफी बदलाव दिख रहा है. सुबह के समय लोग घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं. बाजारों में भीड़ कम देखने को मिल रही है. स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति भी प्रभावित हो रही है. कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है. घने कोहरे के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है. राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी कोहरे के कारण दुर्घटनाओं के मामले सामने आ रहे हैं. यातायात विभाग ने लोगों से अपील की है कि कोहरे में सावधानी से वाहन चलाएं और हेडलाइट का इस्तेमाल करें.

स्वास्थ्य विभाग की सलाह

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे बढ़ती सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनें, गर्म पानी पिएं और बाहर निकलते समय मुंह और नाक को ढकें. बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है. सर्दी से संबंधित बीमारियों में वृद्धि को देखते हुए अस्पतालों में अतिरिक्त व्यवस्था की गई है.

मौसम का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिनों तक प्रदेश में कड़ाके की सर्दी और कोहरे का असर जारी रहेगा. उसके बाद तापमान में मामूली बढ़ोतरी होने की संभावना है. लेकिन जनवरी के मध्य तक ठंड का प्रकोप बना रहेगा. लोगों से अपील की गई है कि वे मौसम संबंधी चेतावनियों को गंभीरता से लें और आवश्यक सावधानियां बरतें.

प्रदेश के अधिकांश इलाकों में शीतलहर का प्रकोप जारी है और मौसम विभाग के अनुसार यह अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा.