राजस्थान में होली की धूम, CM भजनलाल शर्मा ने खेली होली, मंदिरों में उड़े अबीर गुलाल

राजस्थान में होली की धूम, CM भजनलाल शर्मा ने खेली होली, मंदिरों में उड़े अबीर गुलाल

Holi 2026: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होली के रंगों में रंगे नजर आए, सीएम आवास पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. साथ ही मंदिरों में भगवान को गुलाल अर्पित कर होली खेली गई.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 04 Mar 2026 02:41 PM (IST)
Preferred Sources

आज देशभर में होली पर्व की धूम है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी होली के रंग में रंगे नजर आए, होली के मौके पर जयपुर में सीएम आवास पर भी जमकर अबीर-गुलाल उड़े. यहां सीएम भजनलाल शर्मा ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ ही आम लोगों के साथ होली खेली. इसके साथ ही जयपुर के देवालयों और मंदिरों में होली का उत्साह देखा गया है, लोग एक-दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली शुभकामनाएं दी.

जयपुर में सीएम हाउस में होली मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, कार्यक्रम पार्टी नेता और कार्यक्रताओं के साथ आम लोगों ने सीएम भजनलाल शर्मा को रंग-गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी. सीएम भजन लाल शर्मा के आवास पर ब्रज की प्रसिद्ध फूलों की होली भी खेली जा रही है.

सीएम भजनलाल शर्मा ने दी होली की शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद भी कलाकारों के साथ फूलों की होली खेली. उन्होंने राजस्थान के सभी नागरिकों को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी. सीएम आवास पर पहुंचने वाले तमाम लोग अबीर गुलाल और पिचकारी साथ लेकर पहुंचे और उन्हें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भेंट किया.

मंदिरों में होली पर उड़े रंग-गुलाल

वहीं जयपुर के मंदिरों में भी आज होली के मौके पर जमकर अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे हैं. यहां मंदिरों में भगवान के साथ आध्यात्मिक अंदाज में होली खेली जा रही है. जयपुर के मंदिरों में आज भक्ति और मस्ती का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है. जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर में भी आज होली की शुरुआत भगवान को रंग लगाकर की गई. परंपरागत तरीके से विधि विधान के साथ सबसे पहले भगवान को अबीर गुलाल लगाए गए.

 

मंदिरों में मनाई गई होली
मंदिरों में मनाई गई होली

एक-दूसरे को रंग लगाकर खेली होली

इसके बाद पुजारियों ने एक दूसरे को रंग लगाया और फिर भक्तों ने जमकर रंग खेले. यहां आज रंगों के साथ ही फूलों की भी होली खेली गई. जयपुर के तमाम दूसरे मंदिरों में भी इसी तरह से आज भगवान के साथ होली खेल कर रंग पर्व की शुरुआत की गई. इस मौके पर लोग एक दूसरे को होली की बधाई दे रहे हैं. राजस्थान में होली की सरकारी छुट्टी 3 मार्च को थी, लेकिन होली का असली रंग यहां आज ही देखने को मिल रहा है. जयपुर के मंदिरों में भक्त भगवान के साथ भक्ति गीतों की धुन पर आध्यात्मिक होली खेल रहे हैं.

Published at : 04 Mar 2026 02:33 PM (IST)
Bhajan Lal Sharma RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS Holi 2026
Embed widget