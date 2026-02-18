हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: कांग्रेस MLA ने उठाया छात्रों से करोड़ों रुपये वसूलने का मुद्दा, विधानसभा में हंगामा

राजस्थान: कांग्रेस MLA ने उठाया छात्रों से करोड़ों रुपये वसूलने का मुद्दा, विधानसभा में हंगामा

Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा में विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रों से 'विमर्श शुल्क' के नाम पर 223 करोड़ रुपये की अवैध वसूली का मुद्दा गरमाया.

By : मुबारिक खान | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 18 Feb 2026 07:00 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान विधानसभा में 'विमर्श शुल्क' (Consultation Fee) के नाम पर प्रदेश के विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रों से करोड़ों रुपये वसूलने का मुद्दा गूंजा. शाहपुरा से कांग्रेस विधायक मनीष यादव ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया. आरोप है कि विश्वविद्यालयों ने बिना किसी विमर्श या परामर्श केंद्र के 22.50 लाख विद्यार्थियों से करीब 223 करोड़ रुपये वसूल लिए. मंत्री द्वारा संतोषजनक जवाब न दे पाने पर सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया.

क्या है पूरा मामला?

विधायक मनीष यादव ने सवाल उठाया कि मत्स्य विश्वविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय में 2016-17 से स्वयंपाठी (Non-collegiate) विद्यार्थियों से 'विमर्श शुल्क' के नाम पर 1000-1000 रुपये लिए जा रहे हैं.

  • सरकार की ओर से मंत्री प्रेम चंद बैरवा ने जवाब में आंकड़ों का खुलासा किया:
  • राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय: 22.16 करोड़ (2018-19 से 24-25 तक)
  • मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय: 43.16 करोड़ (2020-21 से 24-25 तक)
  • राजस्थान विश्वविद्यालय: 156.18 करोड़ (2017-18 से 24-25 तक)
  • कुल वसूली: लगभग 22.50 लाख छात्रों से करीब ₹223 करोड़.

मंत्री की दलील पर भड़का विपक्ष

मंत्री ने सदन को बताया कि इस राशि का उपयोग 'परीक्षा संबंधी कार्यों' में किया गया है. इस पर विधायक मनीष यादव ने कड़ा विरोध जताया. उन्होंने तर्क दिया कि जब छात्रों से 'परीक्षा शुल्क' अलग से लिया जाता है, तो 'विमर्श शुल्क' का पैसा परीक्षा में कैसे खर्च किया गया?. यादव ने पूछा, "कितने विमर्श केंद्र खुले? कितने छात्रों को परामर्श दिया गया? अगर नहीं, तो यह छात्रों की जेब पर सीधा डाका है."

'एक्ट नहीं, आदेश दिखाएं मंत्री'

सदन में स्थिति तब और गरमा गई जब मंत्री ने विश्वविद्यालय अधिनियम (Act) का हवाला देने के बजाय विभागीय आदेश पढ़ना शुरू कर दिया. इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार को घेरते हुए कहा, "मंत्री जी, आप सदन को गुमराह कर रहे हैं. आप आदेश मत पढ़िए, वह एक्ट बताइए जिसके तहत स्वयंपाठी छात्रों से यह शुल्क वसूलने का प्रावधान है."

विपक्ष की मांग: पैसा वापस करें

विपक्ष ने आरोप लगाया कि 223 करोड़ में से एक रुपया भी छात्रों के वास्तविक विमर्श पर खर्च होने का प्रमाण सरकार नहीं दे पाई. विधायक मनीष यादव और नेता प्रतिपक्ष ने मांग की है कि इस अवैध वसूली को तत्काल बंद किया जाए. छात्रों से अब तक वसूले गए करोड़ों रुपये उन्हें लौटाए जाएं. महामहिम राज्यपाल इस मामले में हस्तक्षेप कर उच्च स्तरीय जांच करवाएं.

और पढ़ें

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 18 Feb 2026 07:00 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Assembly Rajasthan University RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
राजस्थान: कांग्रेस MLA ने उठाया छात्रों से करोड़ों रुपये वसूलने का मुद्दा, विधानसभा में हंगामा
राजस्थान: कांग्रेस MLA ने उठाया छात्रों से करोड़ों रुपये वसूलने का मुद्दा, विधानसभा में हंगामा
राजस्थान
रेवदर पंचायत समिति में ACB की बड़ी कार्रवाई, JTA 80 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार
रेवदर पंचायत समिति में ACB की बड़ी कार्रवाई, JTA 80 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार
राजस्थान
संस्कृत विश्वविद्यालय का अजीबोगरीब आदेश, बात करने से पहले लेनी होगी कुलगुरु की परमिशन!
संस्कृत विश्वविद्यालय का अजीबोगरीब आदेश, बात करने से पहले लेनी होगी कुलगुरु की परमिशन!
राजस्थान
राजस्थान: बजट सत्र में BJP विधायक के बिगड़े बोल- 'BJP सरकार ने छोरा पैदा किया, अशोक गहलोत ने छोरी'
राजस्थान: बजट सत्र में BJP विधायक के बिगड़े बोल- 'BJP सरकार ने छोरा पैदा किया, अशोक गहलोत ने छोरी'
Advertisement

वीडियोज

Jaane Anjaane: राघव को सच पता चला, रीत के बच्चे पर कीर्ति का साया
Salim Khan को Mini Brain Hemorrhage, ICU में ventilator support पर
Bollywood News: वोग वुमन ऑफ एक्सीलेंस 2026 में ग्लैमर की बरसात, फैशन हिट और फ्लॉप पर छिड़ी बहस
Government Tax Hike के बाद Cigarette Stocks में तेज़ Rally! | Paisa Live
Salim Khan को मामूली brain hemorrhage, Doctors ने बताया हालत स्थिर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: अविमुक्तेश्वरानंद बहाना,यूपी चुनाव है निशाना! सपा, कांग्रेस के दावों ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किल
अविमुक्तेश्वरानंद बहाना,यूपी चुनाव है निशाना! सपा, कांग्रेस के दावों ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किल
इंडिया
राज्यसभा में बदलेगा समीकरण! 37 सीटों के चुनाव से बदलेगी तस्वीर, किन नेताओं की वापसी नामुमकिन, समझें गणित
राज्यसभा में बदलेगा समीकरण! 37 सीटों के चुनाव से बदलेगी तस्वीर, किन नेताओं की वापसी नामुमकिन, समझें गणित
बॉलीवुड
'पैसा उनकी मर्जी का', तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव ने मांगा काम
'पैसा उनकी मर्जी का', तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव ने मांगा काम
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के बीच ICC रैंकिंग में टॉप-10 में 4 भारतीय बल्लेबाज शामिल, देखें किस नंबर पर कौनसा दिग्गज
टी20 वर्ल्ड कप के बीच ICC रैंकिंग में टॉप-10 में 4 भारतीय बल्लेबाज शामिल, देखें किस नंबर पर कौनसा दिग्गज
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
बॉलीवुड
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दीकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर सहित कई सेलेब्स देखने पहुंचे
इंडिया
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
यूटिलिटी
क्रेडिट कार्ड बिल भरने के लिए ड्यू डेट तक रुकना ठीक है या पहले पेमेंट करना सही? जान लें काम की बात
क्रेडिट कार्ड बिल भरने के लिए ड्यू डेट तक रुकना ठीक है या पहले पेमेंट करना सही? जान लें काम की बात
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget