राजस्थान के कई जिलों में बारिश और बिजली गिरने की संभावना, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

इस साल ठंड ने समय से पहले ही असर दिखना शुरू कर दिया है. अरब सागर में बने डिप्रेशन सिस्टम के कारण राजस्थान में जल्द मौसम बदलने वाला है प्रदेश में कल से तीन संभागों मे कई जगह हल्की और मध्यम बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है.

पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में दिन और रात के तापमान में भी बदलाव देखे गए हैं. मौसम विभाग के अनुसार इन इलाकों में तेज हवा और बिजली चमकने की भी आशंका है मौसम विशेषज्ञों ने किसानों और कृषि उपज मंडियों के प्रशासन को खुले में अनाज और फसल रखने की मनाही की है.

नौ जिलों में येलो अलर्ट

वही प्रदेश के नौ जिलों में बारिश का आज से येलो अलर्ट जारी किया गया है. जिनमें बूंदी कोटा, बांरा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ, उदयपुर शामिल है इन जिलों में हल्की व मध्यम बारिश की संभावना है बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट देखी जा सकती है.

डिप्रेशन सिस्टम और साइक्लोन की जानकारी

मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार अरब सागर में डिप्रेशन सिस्टम बना है जो की धीरे-धीरे और स्ट्रांग हो रहा है. वही दूसरा डिप्रेशन सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहा है जो की आने वाले दिनों में स्ट्रांग होकर साइक्लोन और सीवर साइक्लोन बन सकता है.

पश्चिमी विक्षोभ और तेज हवाओं का प्रभाव

इन दोनों सिस्टम के साथ-साथ उत्तर भारत में 27 अक्टूबर को एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होने वाला है. इन तीनों सिस्टम्स – अरब सागर का डिप्रेशन, बंगाल की खाड़ी का डिप्रेशन और यह पश्चिमी विक्षोभ के मिलने से राजस्थान में 26 अक्टूबर से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान उत्तरी हवाओं के तेज बहने के आसार हैं, जिनका सीधा प्रभाव उत्तरी राजस्थान के बीकानेर और जयपुर संभाग के जिलों में महसूस किया जाएगा. इससे इन जिलों में हवा की गति बढ़ सकती है और साथ ही बारिश और आंधी-तूफान जैसी परिस्थितियों की संभावना भी बनी रहेगी.