हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान के कई जिलों में बारिश और बिजली गिरने की संभावना, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

राजस्थान के कई जिलों में बारिश और बिजली गिरने की संभावना, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

Rajasthan News: राजस्थान के कुछ जिलों में बादलों के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने नागरिकों और किसानों को सावधानी बरतने की सलाह दी है.

By : मुबारिक खान | Updated at : 26 Oct 2025 01:06 PM (IST)
Preferred Sources

इस साल ठंड ने समय से पहले ही असर दिखना शुरू कर दिया है. अरब सागर में बने डिप्रेशन सिस्टम के कारण राजस्थान में जल्द मौसम बदलने वाला है प्रदेश में कल से तीन संभागों मे कई जगह हल्की और मध्यम बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है.

पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में दिन और रात के तापमान में भी बदलाव देखे गए हैं. मौसम विभाग के अनुसार इन इलाकों में तेज हवा और बिजली चमकने की भी आशंका है मौसम विशेषज्ञों ने किसानों और कृषि उपज मंडियों के प्रशासन को खुले में अनाज और फसल रखने की मनाही की है.

नौ जिलों में येलो अलर्ट

वही प्रदेश के नौ जिलों में बारिश का आज से येलो अलर्ट जारी किया गया है. जिनमें बूंदी कोटा, बांरा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ, उदयपुर शामिल है इन जिलों में हल्की व मध्यम बारिश की संभावना है बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट देखी जा सकती है.

डिप्रेशन सिस्टम और साइक्लोन की जानकारी

मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार अरब सागर में डिप्रेशन सिस्टम बना है जो की धीरे-धीरे और स्ट्रांग हो रहा है. वही दूसरा डिप्रेशन सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहा है जो की आने वाले दिनों में स्ट्रांग होकर साइक्लोन और सीवर साइक्लोन बन सकता है.

पश्चिमी विक्षोभ और तेज हवाओं का प्रभाव

इन दोनों सिस्टम के साथ-साथ उत्तर भारत में 27 अक्टूबर को एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होने वाला है. इन तीनों सिस्टम्स – अरब सागर का डिप्रेशन, बंगाल की खाड़ी का डिप्रेशन और यह पश्चिमी विक्षोभ के मिलने से राजस्थान में 26 अक्टूबर से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान उत्तरी हवाओं के तेज बहने के आसार हैं, जिनका सीधा प्रभाव उत्तरी राजस्थान के बीकानेर और जयपुर संभाग के जिलों में महसूस किया जाएगा. इससे इन जिलों में हवा की गति बढ़ सकती है और साथ ही बारिश और आंधी-तूफान जैसी परिस्थितियों की संभावना भी बनी रहेगी. 

और पढ़ें

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 26 Oct 2025 01:06 PM (IST)
Tags :
IMD Rajasthan Weather Rajasthan Weather Update RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Trump On Russian Oil: 'भारत ने रूसी तेल खरीद में पूरी तरह की कटौती ', डोनाल्ड ट्रंप ने फिर किया दावा; चीन को लेकर क्या कहा?
'भारत ने रूसी तेल खरीद में पूरी तरह की कटौती ', ट्रंप ने फिर किया दावा; चीन को लेकर क्या कहा?
बिहार
बिहार में तेजस्वी का मास्टरस्ट्रोक! पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन, 50 लाख का बीमा और 5 लाख की मदद का ऐलान
बिहार में तेजस्वी का मास्टरस्ट्रोक! पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन और 50 लाख के बीमा का ऐलान
क्रिकेट
एक मैच में 2 हैट्रिक, मैच में एक ही दिन में गिरे 25 विकेट, सर्विसेज ने 8 विकेट से जीता मुकाबला
एक मैच में 2 हैट्रिक, मैच में एक ही दिन में गिरे 25 विकेट, सर्विसेज ने 8 विकेट से जीता मुकाबला
इंडिया
'छठ पर्व सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण', मन की बात में बोले पीएम मोदी
'छठ पर्व सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण', मन की बात में बोले पीएम मोदी
Advertisement

वीडियोज

Tej Pratap Yadav किसकी वजह से परिवार से निकाले गए ? बता दिया सारा राज | Bihar Chunav | Mahua
Mann Ki Baat LIVE: पीएम मोदी के मन की बात | 127th Episode | Bihar Election 2025 | Chhath Festival
India फिर बना दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती Economy ! IMF की report में बड़ा खुलासा| Paisa Live
अब Delhi -Noida में खत्म होगी महंगी Cab की tension! सरकार लेकर आई नई Cooperative Taxi Service|
West Bengal News: गोदाम में लगी भीषण आग, सबकुछ जलकर खाक, देखिए वीडियो
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Trump On Russian Oil: 'भारत ने रूसी तेल खरीद में पूरी तरह की कटौती ', डोनाल्ड ट्रंप ने फिर किया दावा; चीन को लेकर क्या कहा?
'भारत ने रूसी तेल खरीद में पूरी तरह की कटौती ', ट्रंप ने फिर किया दावा; चीन को लेकर क्या कहा?
बिहार
बिहार में तेजस्वी का मास्टरस्ट्रोक! पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन, 50 लाख का बीमा और 5 लाख की मदद का ऐलान
बिहार में तेजस्वी का मास्टरस्ट्रोक! पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन और 50 लाख के बीमा का ऐलान
क्रिकेट
एक मैच में 2 हैट्रिक, मैच में एक ही दिन में गिरे 25 विकेट, सर्विसेज ने 8 विकेट से जीता मुकाबला
एक मैच में 2 हैट्रिक, मैच में एक ही दिन में गिरे 25 विकेट, सर्विसेज ने 8 विकेट से जीता मुकाबला
इंडिया
'छठ पर्व सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण', मन की बात में बोले पीएम मोदी
'छठ पर्व सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण', मन की बात में बोले पीएम मोदी
टेलीविजन
क्रिस्टल डिसूजा ने अपने बॉयफ्रेंड से तोड़ा रिश्ता, तीन साल से कर रहे थे डेट!
क्रिस्टल डिसूजा ने अपने बॉयफ्रेंड से तोड़ा रिश्ता, तीन साल से कर रहे थे डेट!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
शिक्षा
प्राइवेट जेट उड़ाने वाले पायलट की कितनी होती है सैलरी, जानें कौन-कौन सी डिग्री की पड़ती है जरूरत
प्राइवेट जेट उड़ाने वाले पायलट की कितनी होती है सैलरी, जानें कौन-कौन सी डिग्री की पड़ती है जरूरत
हेल्थ
Kidney Transplant: ट्रांसप्लांट के बाद शरीर को एक्सेप्ट करने में कितना वक्त लेती है किडनी, सपोर्ट न करे तो जान बचाने के क्या ऑप्शन?
ट्रांसप्लांट के बाद शरीर को एक्सेप्ट करने में कितना वक्त लेती है किडनी, सपोर्ट न करे तो जान बचाने के क्या ऑप्शन?
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget