राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की समय सीमा सोमवार (19 जनवरी) को खत्म हो गई, लेकिन पिंक सिटी कहे जाने वाले जयपुर से एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे यह पूरी प्रक्रिया सवालों के घेरे में है. के एक बीएलओ का वायरल वीडियो न सिर्फ सुर्खियों में बना हुआ है, बल्कि एसआईआर की निष्पक्षता की प्रक्रिया पर सवाल भी खड़े कर रहा है.

जयपुर की हवामहल विधानसभा सीट से बीएलओ के तौर पर काम करने वाले सरकारी टीचर कीर्ति कुमार इस वीडियो में स्थानीय बीजेपी पार्षद से फोन पर बातचीत कर रहे हैं. बातचीत में वह पार्षद से कह रहे हैं कि गलत तरीके से खास समुदाय के लोगों का नाम कतई नहीं काटेंगे. उन पर दबाव बनाया गया तो वह एसडीएम ऑफिस पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे. अगर फिर भी दबाव बनाया गया तो वह कलेक्टर ऑफिस पर अपनी जान दे देंगे.

वायरल हो रहे वीडियो में यह दिख रहा है कि वह बार-बार बोल रहे हैं कि कतई गलत नहीं करेंगे. इलाके में रह रहे लोगों का नाम मनमाने तरीके से नहीं काटेंगे. यह वीडियो तीन दिन पहले का बताया जा रहा है.

जिस बीएलओ का वीडियो वायरल हो रहा है, उनका नाम कीर्ति कुमार है. मूल रूप से वह टीचर हैं. फोन पर उनकी बातचीत जयपुर हेरीटेज नगर निगम के वार्ड नंबर 13 के बीजेपी के पार्षद सुरेश सैनी से हो रही थी. बीएलओ कीर्ति कुमार का दावा है कि पार्षद उनके बूथ से तकरीबन 450 मुस्लिम वोटर्स के नाम काटने का दबाव बना रहे थे.

450 मतदाताओं के नाम हटाने की बात

दावा किया जा रहा है कि पार्षद चाहते थे कि वोटर्स के नाम के आगे ट्रांसफर लिखकर उन्हें लिस्ट से हटा दिया जाए. वायरल हो रहे वीडियो में साफ तौर पर सुनाई दे रहा है कि वह पार्षद से कह रहे हैं कि वह गलत कतई नहीं करेंगे. भले ही वह उन्हें सस्पेंड करा दें. बात करते-करते वह नाराज होकर कहते हैं कि अगर ज्यादा दबाव बनाया गया तो वह कलेक्टर ऑफिस पर जाकर वहीं अपनी जान दे देंगे.

कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना

बहरहाल, इस वायरल वीडियो को लेकर अब राजस्थान में सियासी घमासान भी छिड़ गया है. कांग्रेस पार्टी के विधायक रफीक खान ने इसे लेकर सरकारी अमले और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि यह बेहद गंभीर मामला है. इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. इसके बहाने पूरी एसआईआर की पोल खुल गई है.

राजस्थान के मंत्री ने की जांच की बात

दूसरी तरफ, राजस्थान सरकार के मंत्री गौतम दक ने कहा है कि इस मामले में जांच कराई जा रही है. जांच रिपोर्ट के आधार पर ही कुछ कहा जा सकता है. जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं है.

वीडियो वायरल होने के बाद बीएलओ कीर्ति कुमार को अफसरों ने कड़ी फटकार लगाई है. अफसरों की फटकार के बाद बीएलओ कीर्ति कुमार कैमरे पर औपचारिक तौर पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं.