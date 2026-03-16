हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानयूथ कांग्रेस चुनाव: सचिन पायलट के खेमे में 'वर्चस्व की लड़ाई', रोचक हो सकते हैं नतीजे

यूथ कांग्रेस चुनाव: सचिन पायलट के खेमे में 'वर्चस्व की लड़ाई', रोचक हो सकते हैं नतीजे

Youth Congress Election in Rajasthan: यूथ कांग्रेस चुनाव में लंबे समय से पायलट गुट का ही दबदबा रहा है. लेकिन इस बार पायलट गुट ख़ुद दो खेमों में बंटता हुआ दिख रहा है.

By : मुबारिक खान | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 16 Mar 2026 05:39 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में यूथ कांग्रेस चुनाव का शंखनाद हो चुका है. ऐसे में अब दावेदार दमख़म दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं. आज (16 मार्च) दिल्ली में हो रहे संसद घेराव में भी प्रदेश से कई दावेदार भारी संख्या बल के साथ अपनी ताक़त दिखाने पहुंचे. अब जल्द ही नॉमिनेशन और मेंबरशिप कार्यक्रम जारी होगा. यह चुनाव अब केवल चुनाव नहीं बल्कि ‘वर्चस्व की लड़ाई’ बनता नज़र आ रहा है. पिछले कई चुनाव के नतीजे देखें तो  सचिन पायलट गुट से ही यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनता रहा है. लेकिन इस बार पायलट गुट में वर्चस्व की लड़ाई नज़र आ रही है.

क्या है वर्चस्व की लड़ाई?

पिछले दो तीन चुनाव को यदि देखें तो इस चुनाव में मुकेश भाकर का अपना एक दबदबा रहा है. वे जिसके समर्थन में भी उतरते हैं, उसकी जीत सुनिश्चित मानी जाती रही है. भाकर के बढ़ते राजनीतिक ग्राफ़ से पायलट गुट के कुछ विधायक और छात्र नेता असहज महसूस कर रहे हैं. भाकर के ख़िलाफ़ लामबंद हुए मोर्चे का मानना है कि यूथ कांग्रेस का चुनाव किसी एक नेता के दम पर नहीं जीते जाते. यदि कोई ऐसा सोचता है तो ये उसका भ्रम है और भ्रम टूट जाते हैं.

जयपुर में कोयले का संकट, 20% उछले दाम, बाजार से लकड़ी और पत्थर का कोयला गायब

पायलट गुट से कौन-कौन हैं दावेदार?

भाकर से अदावत रखने वाले नेता इस बार एकजुट होकर अनिल चोपड़ा को प्रदेश अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़वाने जा रहे हैं. इसके पीछे भी बड़ी सियासत छिपी है. उनका मानना है कि पहला दांव उन्होंने अनिल चोपड़ा के रूप में चल दिया. अब यदि भाकर किसी अन्य चेहरे पर दांव खेलते हैं तो फिर ये पायलट खेमे को कमज़ोर करने का काम होगा. भाकर के ख़िलाफ़ लामबंद हुए मोर्चे में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया, विधायक रामनिवास गावडिया, छात्र नेता निर्मल चौधरी सहित कई विधायक और पूर्व विधायक भी हैं, जो फ़िलहाल खुल कर सामने नहीं आए हैं.

यूथ कांग्रेस से जुड़े सूत्रों की मानें तो मुकेश भाकर सीकर यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष रहे मुकुल खीचड़ को चुनाव लड़वाने जा रहे हैं और इसको लेकर उनकी मौन स्वीकृति भी मिल चुकी है. हालांकि अब तक मुकेश भाकर खुलकर मैदान में नहीं आए हैं. लेकिन मुकुल खीचड़ के समर्थन में कई ज़िलों में फ़ोन किए गए हैं. 

राजस्थान का एक ऐसा अनोखा मंदिर, जहां चूहों का जूठा प्रसाद ही माना जाता है सबसे पवित्र

यूथ कांग्रेस चुनाव में रहा है पायलट गुट का दबदबा

यूथ कांग्रेस चुनाव में लंबे समय से पायलट गुट का ही दबदबा रहा है. लेकिन इस बार पायलट गुट ख़ुद दो खेमों में बंटता हुआ दिख रहा है. अब यदि मुकेश भाकर और भाकर ख़िलाफ़ लामबंद हुए मोर्चे में सहमति नहीं बनती है तो इस चुनाव के नतीजे काफ़ी रोचक होने वाले हैं.

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 16 Mar 2026 05:34 PM (IST)
Tags :
Youth Congress RAJASTHAN NEWS SACHIN PILOT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
यूथ कांग्रेस चुनाव: सचिन पायलट के खेमे में 'वर्चस्व की लड़ाई', रोचक हो सकते हैं नतीजे
यूथ कांग्रेस चुनाव: सचिन पायलट के खेमे में 'वर्चस्व की लड़ाई', रोचक हो सकते हैं नतीजे
राजस्थान
LPG Crisis News Live: LPG शिप शिवालिक गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंची, 20 हजार मैट्रिक टन गैस होगी डिस्चार्ज
Live: LPG शिप शिवालिक गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंची, 20 हजार मैट्रिक टन गैस होगी डिस्चार्ज
राजस्थान
जयपुर में कोयले का संकट, 20% उछले दाम, बाजार से लकड़ी और पत्थर का कोयला गायब
जयपुर में कोयले का संकट, 20% उछले दाम, बाजार से लकड़ी और पत्थर का कोयला गायब
राजस्थान
राजस्थान का एक ऐसा अनोखा मंदिर, जहां चूहों का जूठा प्रसाद ही माना जाता है सबसे पवित्र
राजस्थान का एक ऐसा अनोखा मंदिर, जहां चूहों का जूठा प्रसाद ही माना जाता है सबसे पवित्र
Advertisement

वीडियोज

Jagadhatri: 😱Jagdhatri का ब्रह्म, क्या Shivya हो जाएगा Jagdhatri से हमेशा के लिए दूर? #sbs
Sansani:अलविदा माफ करना हरीश! |Ghaziabad | Crime News
Maharashtra News: नवी मुंबई में मौत का तांडव! युवक ने फुटपाथ पर चढ़ाई Scorpio...! | Road Saftey
Iran Israel War: कौन हैं Mojtaba Khamenei? 25 कहानियों मेंसमझिए ईरान की सत्ता का पूरा गणित! | Trump
Iran Israel War: ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी...कैसे रोकेगा इजरायल? | Trump | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Israel-Iran War Live:भारत में LPG की टेंशन खत्म! ईरान जंग के बीच मुंद्रा पोर्ट पहुंचा शिवालिक जहाज
भारत में LPG की टेंशन खत्म! ईरान जंग के बीच मुंद्रा पोर्ट पहुंचा शिवालिक जहाज
बिहार
Rajya Sabha Election Results 2026 Live: बिहार में सभी 5 सीटों पर जीती NDA, राजद और कांग्रेस के विधायकों के धोखे से हारी INDIA!
Live: बिहार में सभी 5 सीटों पर जीती NDA, राजद और कांग्रेस के विधायकों के धोखे से हारी INDIA!
इंडिया
भारतीय जहाजों को कैसे मिली होर्मुज से आने की इजाजत? जयशंकर ने बताया, बोले- ये तो शुरुआत, अभी तो हमारे और...
भारतीय जहाजों को कैसे मिली होर्मुज से आने की इजाजत? जयशंकर ने बताया, बोले- ये तो शुरुआत, अभी तो हमारे और...
आईपीएल 2026
विराट कोहली ने चुनी RCB की ऑल टाइम 11, खुद को बनाया ओपनर; जानें किसे चुना कप्तान
विराट कोहली ने चुनी RCB की ऑल टाइम 11, खुद को बनाया ओपनर; जानें किसे चुना कप्तान
बॉलीवुड
Oscar 2026 में प्रियंका चोपड़ा का दिखा रॉयल अंदाज, देसी गर्ल का 'ओल्ड हॉलीवुड' स्टाइल लुक हुआ वायरल
Oscar 2026 में प्रियंका चोपड़ा का दिखा रॉयल अंदाज, देसी गर्ल का 'ओल्ड हॉलीवुड' स्टाइल लुक वायरल
इंडिया
देवगौड़ा ने राहुल गांधी का जिक्र कर सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी, कांग्रेस नेता से कर दी ये डिमांड
देवगौड़ा ने राहुल गांधी का जिक्र कर सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी, कांग्रेस नेता से कर दी ये मांग
ऑटो
कीमत 10 लाख से कम, कल भारत में लॉन्च होने जा रही मोस्ट अवेटेड Renault Duster, खास होंगे फीचर्स
कीमत 10 लाख से कम, कल भारत में लॉन्च होने जा रही मोस्ट-अवेटेड Duster, खास होंगे फीचर्स
यूटिलिटी
LPG सिलेंडर बुक होने के कितने दिन बाद हो जानी चाहिए डिलीवरी, जान लें सरकार का नियम?
LPG सिलेंडर बुक होने के कितने दिन बाद हो जानी चाहिए डिलीवरी, जान लें सरकार का नियम?
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget