राजस्थान में BLOs की बढ़ती मौतों के बीच बड़ा कदम, SIR को लेकर अब चुनाव आयोग ने लिया ये फैसला

राजस्थान में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) की प्रक्रिया चल रही है. इस बीच चुनाव आयोग ने SIR की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है. ECI ने अपने पहले के आदेश को रद्द करते हुए वोटर लिस्ट संशोधन प्रक्रिया की तारीखों में बदलाव करते हुए राहत दी है. अब वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए लोगों को 7 दिन अतिरिक्त समय दिया जाएगा.

चुनाव आयोग (Election Commission) की ओर से समय सीमा बढ़ाने के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया है. ईसीआई के मुताबिक वोटर लिस्ट को ज्यादा सटीक, अपडेट और सुव्यवस्थित बनाने के लिए यह समय विस्तार जरूरी पाया गया.

पहले 4 दिसंबर थी SIR पूरा करने की आखिरी तारीख

पहले के शेड्यूल के हिसाब से वोटरों के एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने और उन्हें डिजिटाइज करने का काम 4 दिसंबर को तय किया गया था और ऐसे में अब महज 4 दिन का ही वक्त बचा था लेकिन समय सीमा बढ़ाए जाने के बाद SIR की प्रक्रिया 11 दिसंबर चक चलेगी. इससे मतदाता सूची को अपडेट और वेरिफिकेशन करने के लिए अधिक वक्त मिल सकेगा.

ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिकेशन की आखिरी तारीख क्या?

पोलिंग स्टेशनों को ठीक करने या फिर से व्यवस्थित करने की तारीख भी 11 दिसंबर तय की गई है. पहले के शेड्यूल के मुताबिक, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल के पब्लिकेशन की आखिरी तारीख 9 दिसंबर थी, जिसे अब बढ़ाकर 16 दिसंबर कर दिया गया है.

वोटर लिस्ट के अंतिम प्रकाशन की नई तारीख क्या?

चुनाव आयोग की ओर से जारी नए शेड्यूल के हिसाब से दावे और आपत्तियां दर्ज करने का समय 16 दिसंबर, 2025 से 15 जनवरी, 2026 के बीच तय किया गया है. मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की नई तारीख 14 फरवरी है, जो पहले 7 फरवरी तय की गई थी. देश के कई राज्यों में बीएलओ (BLO) की मौत के बीच विपक्ष की ओर से एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं.