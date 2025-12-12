Rajasthan School Holidays: स्टूडेंट्स को सर्दियों की छुट्टियों से पहले छुट्टियों का बोनस मिलना तय है. स्कूल की छुट्टियों की तारीखें बदल दी गई हैं, जिससे स्टूडेंट लगातार तीन दिन छुट्टियों का आनंद ले सकेंगे. शिक्षा विभाग ने पहले टीचर सम्मेलन 21 और 22 नवंबर को तय किया था, लेकिन कई स्कूलों में चल रही छमाही परीक्षाओं के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था. सम्मेलन के लिए नई तारीखें अब 19 और 20 दिसंबर के लिए निर्धारित की गई हैं. टीचर इन दो दिनों के दौरान राज्य स्तरीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जिसके परिणामस्वरूप नियमित स्कूल कक्षाएं मुअत्तल हो जाएंगी.

दो दिन होंगीं अतिरिक्त छुट्टियां

बता दें कि राजस्थान के लाखों स्कूली स्टूडेंट्स को अब दो अतिरिक्त दिनों की छुट्टियों का लाभ मिलेगा. हालांकि, ये तारीखें जिला-विशेष हालातों और अकादमिक सेशन के आधार पर थोड़ी अलग हो सकती हैं. टीचर सम्मेलन के कारण, स्टूडेंट्स को 19 और 20 दिसंबर को छुट्टी मिलेगी, जबकि 21 दिसंबर को रविवार की छुट्टी पहले ही तय की गई है. इससे स्टूडेंट्स को सर्दियों की छुट्टियां शुरू होने से पहले लगातार तीन दिन की छुट्टी मिलेगी.

छुट्टियां इस प्रकार होंगी:

19 दिसंबर, 2025 (शुक्रवार) - टीचर सम्मेलन

20 दिसंबर, 2025 (शनिवार) - टीचर सम्मेलन

21 दिसंबर, 2025 (रविवार) - नियमित साप्ताहिक छुट्टी

सर्दियों की छुट्टियों से पहले स्कूलों को जारी हिदायतें

इन तीन दिनों के बाद, स्कूल 22 से 24 दिसंबर तक आमतौर पर दोबारा खुलेंगे. इसके बाद, राज्य 25 दिसंबर, 2025 से 5 जनवरी, 2026 तक सर्दियों की छुट्टियां मनाएगा. इस समय के दौरान सभी सरकारी और निजी स्कूल पूरी तरह बंद रहेंगे.

शिक्षा विभाग ने पहले ही स्कूलों को प्री-बोर्ड परीक्षाओं, अकादमिक और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए एक पूरा समय-सारणी तैयार करने और सर्दियों की छुट्टियों को अनुकूल बनाने के लिए निर्देश दिए हैं. इसके अलावा, जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों के अनुसार छुट्टियों की तारीखें मौसम और अन्य स्थितियों के आधार पर बदली जा सकती हैं.

