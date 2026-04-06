जयपुर में फिर केमिकल से भरा टैंकर पलटा, गैस रिसाव से मचा हड़कंप

राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक बार फिर केमिकल भरा टैंकर पलट गया. सोमवार (6 अप्रैल) को दोपहर के समय रॉन्ग साइड से आ रही थार को बचाने के चक्कर में ये टैंकर पलट गया. मैथलान से भरे टैंकर में पलटने के बाद रिसाव शुरू हो गया, जिसके बाद आसपास के इलाके को एहतियातन खाली कराया गया.

वहीं टैंकर पलटने के बाद एक तरफ के ट्रैफिक को भी रोक दिया गया और दूसरी लाइन से भी सिर्फ सीमित संख्या में वाहनों को जाने दिया जा रहा है. फायर ब्रिगेड और पुलिस समेत दूसरे विभागों की टीमें मौके पर पहुंचीं और क्रेन के जरिए टैंकर को खड़ा करने की कोशिश की.

कुछ देर के लिए मेथेनॉल भरे टैंकर के पलटने और उसमें से रिसाव होने की वजह से हड़कंप मच गया. ये हादसा नेशनल हाईवे 48 के जयपुर अजमेर हाईवे पर हुआ. हालांकि सरकारी अमले की टीमें हालात को सामान्य करने में जुट गई.

सिविल डिफेंस की टीम भी राहत और बचाव के काम में जुट गई. हादसे के बाद थार सवार लोग गाड़ी के साथ मौके से फरार हो गए.