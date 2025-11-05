हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: 'ज्योतिषाचार्यों ने कहा था, वही हो रहा है', हादसों पर बोले BJP के सचेतक जोगेश्वर गर्ग

राजस्थान: 'ज्योतिषाचार्यों ने कहा था, वही हो रहा है', हादसों पर बोले BJP के सचेतक जोगेश्वर गर्ग

Rajasthan News: राजस्थान में बीजेपी के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने जौधपुर का दौरा किया है. इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा है. वहीं नरेश मीणा को लेकर भी बयान दिया है.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 05 Nov 2025 11:38 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक और वरिष्ठ बीजेपी नेता जोगेश्वर गर्ग मंगलवार (4 नवंबर) को जोधपुर दौरे पर पहुंचे. उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की और प्रदेश व राष्ट्रीय राजनीति से लेकर हाल ही में हो रहे हादसों और भविष्य में संभावित आपदाओं तक कई मुद्दों पर अपनी स्पष्ट राय रखी. उन्होंने हादसों पर कहा कि, मैं ज्योतिष पर विश्वास करता हूं. संवत 2082 लगने के समय ही कई ज्योतिषाचार्यों ने बड़ी आपदाओं की भविष्यवाणी की है. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता नरेश मीणा को लेकर भी बात की है. वहीं उन्होंने राज्य में कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी है. साथ ही विपक्ष को जमकर घेरा है.

राज्य में हो रहे हादसों पर जताई चिंता

प्रदेश में पिछले दिनों लगातार हो रही दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए गर्ग ने कहा कि कई हादसों के पीछे लापरवाही और व्यवस्था की खामियां सामने आ रही हैं. उन्होंने कहा "जैसलमेर हादसे में कहा जा सकता है कि बस में इमरजेंसी दरवाजा नहीं था, लेकिन हाल ही में स्कॉर्पियो में आग लगने की घटना में पांचों दरवाजे होने के बावजूद कोई बाहर नहीं निकल सका. सभी जलकर खत्म हो गए. यह बेहद दर्दनाक स्थिति है."

ज्योतिष व्यक्तिगत विश्वास पर बोले जोगेश्वर गर्ग

बातचीत के दौरान गर्ग ने अपने ज्योतिष व्यक्तिगत विश्वास का उल्लेख करते हुए कहा कि “मैं स्वयं ज्योतिष पर विश्वास करता हूं. संवत 2082 लगने के समय ही कई ज्योतिषाचार्यों ने कहा था कि आने वाले समय में देश-दुनिया में बड़ी संख्या में हादसे, युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं होंगी. अब वैसा ही हो रहा है. 

मुख्य सचेतक ने अंता उपचुनाव पर क्या कहा?

मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर हर पार्टी और उम्मीदवार बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब तक परिणाम नहीं आते, तब तक सभी केवल दावे ही करते हैं. उन्होंने कहा पिछली बार भी कांग्रेस ने बहुत बड़ा दावा किया था, लेकिन मुश्किल से एक ही सीट हाथ लगी थी. इस बार भी जनता सब देख रही है, परिणाम आने पर तस्वीर साफ होगी.”

इस बीच जोगेश्वर गर्ग ने कांग्रेस नेता नरेश मीणा के हालिया बयानों पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, मीणा की भाषा पर किसका कंट्रोल है? वे सुबह कुछ बोलते हैं, दोपहर में कुछ और, और शाम तक बयान बदल देते हैं. ऐसी राजनीति जनता को भ्रमित नहीं कर सकती.”

जोगेश्वर गर्ग ने बिहार चुनाव पर क्या कहा?

मुख्य सचेतक गर्ग ने बिहार के विधानसभा चुनाव को लगभग एकतरफा बताते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार कई घोटालों में लिप्त है. चारा घोटाले में लालू यादव जेल भुगत चुके हैं, फिलहाल पैरोल पर हैं. अब नौकरियों के बदले जमीन घोटाले में पूरा परिवार जेल जाने की राह पर है. बिहार की जनता अब इनकी परिवारवाद की राजनीति से ऊब चुकी है.

उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा "राहुल गांधी पूरी तरह फ्लॉप नेता साबित हुए हैं. वोट चोरी का मुद्दा उठाकर भी बिहार की जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की गई, लेकिन जनता ने ऐसे मुद्दों को कोई महत्व नहीं दिया."

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Published at : 05 Nov 2025 11:35 PM (IST)
Jodhpur News RAJASTHAN NEWS Jogeswar Garg
