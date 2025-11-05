दोस्त से उधार लेकर सब्जी वाले ने जीते 11 करोड़ रुपये! अब बदले में देंगे बड़ा 'थैंक यू' गिफ्ट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानदोस्त से उधार लेकर सब्जी वाले ने जीते 11 करोड़ रुपये! अब बदले में देंगे बड़ा 'थैंक यू' गिफ्ट

Rajasthan News: सब्जी बेचने वाले अमित सेहरा की किस्मत उधार लिए पैसों से बदल गई, जब उन्होंने 11 करोड़ की लॉटरी जीत ली. जीत की रकम में से वह अपने दोस्त को 1 करोड़ रुपये आभार के रूप में लौटाएंगे.

By : मुबारिक खान | Updated at : 05 Nov 2025 02:55 PM (IST)
कहते हैं पल भर में दुनिया बदल सकती है और ऐसा हुआ भी जब दोस्त से उधारी के पैसे लेकर अमित ने लॉटरी ख़रीदी और लॉटरी में 11 करोड़ रुपया जीत लिए. सुनने में आपको आश्चर्य हो रहा होगा अमित को भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ जब उसके दोस्त मुकेश ने उसे बताया कि वो 11 करोड़ रुपये की लॉटरी जीत चुका है.

जब ये बात गांव में फैली तो किसी ने यक़ीन नहीं किया कि सब्ज़ी वाला अमित जो कल तक गली मोहल्ले में आलू प्याज़ बेचता था वो आज करोड़पति बन गया. ये लॉटरी पंजाब सरकार की ओर से निकाली जाती है. दीवाली पर ये लॉटरी निकाली गई थी जिसमें अमित ने दो लॉटरी ख़रीदी थी.

अमित की साधारण ज़िंदगी और पहली पंजाबी यात्रा

राजस्थान के जयपुर के कोटपूतली का रहने वाला अमित सब्ज़ी बेचने का काम करता है. उसका जीवन भी उतना ही संघर्ष भरा और साधारण था जितना एक सब्ज़ी बेचने वाले का होता है. लेकिन फिर वह अपने दोस्त मुकेश के साथ पंजाब जाता है और यह सचिन की पहली पंजाब यात्रा होती है.

इसी बीच रास्ते में सचिन और मुकेश चाय पीने के लिए एक होटल पर रुकते हैं. अमित ने बताया कि उसे नहीं पता था कि बठिंडा कहां है और अमृतसर कहां. जब चाय पीने रुके तो वहां सब कुछ पंजाबी में लिखा था और उसे कुछ समझ नहीं आया.

लॉटरी खरीदने का मौका और दोस्त की मदद

इसी दौरान मुकेश ने उसे रतन लॉटरी एजेंसी के बारे में बताया. वहां उसने दो लॉटरी ख़रीदी. लॉटरी ख़रीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए मुकेश ने उसे पैसे उधार दिए और फिर उसकी क़िस्मत बदल गई. अमित ने बताया कि उसे 11 करोड़ रुपये की लॉटरी निकली है.

जीत का इरादा और भविष्य की योजना

अमित ने कहा कि वह इन पैसों से अपने दोस्त की बेटियों की शादी करेगा और 50-50 लाख रुपये दोस्त की दोनों बेटियों को देगा. अमित अपनी दोस्ती का फ़र्ज़ निभा रहा है क्योंकि मुकेश से उधार लिए पैसों से ही उसने लॉटरी खरीदी थी. बठिंडा में खरीदा गया लॉटरी टिकट (नंबर A 438586) पंजाब स्टेट दिवाली बंपर 2025 लॉटरी का हिस्सा था, जिसमें कुल 36 करोड़ 14 लाख 78 हजार रुपये के इनाम बांटे गए.

अमित जयपुर चला गया और वहां उसका मोबाइल खराब हो गया. जब लॉटरी निकली तो उसके नंबर पर संपर्क किया गया, लेकिन वह लगातार बंद आ रहा था. तब दोस्त मुकेश ने जाकर उसे घर जाकर लॉटरी जीतने की ख़ुशख़बरी दी.

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 05 Nov 2025 02:54 PM (IST)
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS Punjab Diwali Bumper Winner 2025
