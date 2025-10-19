प्रदेश में धनतेरस के पर्व पर 40 हजार करोड़ का व्यापार हुआ जिसमें कार-बाइक, टीवी-फ्रिज, सोना-चांदी की खरीदारी जमकर हुई. दुकान व शोरूमों में खरीदारों की भीड़ बाजारों की रौनक बढ़ा रही थी. धनतेरस पर सोने चांदी के सिक्कों की डिमांड भी अच्छी खासी रही. 20 ग्राम के चांदी के लक्ष्मी गणेश डिमांड में रहे.

जयपुर में रिकॉर्ड बिक्री

पूरे प्रदेश भर में 40 हजार करोड़ का व्यापार हुआ जिसमें जयपुर में करीब 5,500 करोड़ का व्यापार हुआ जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम, वाहन, रियल स्टेट में लोगों ने खरीदारी की. जयपुर में एक ही दिन में करीब 5,000 कार और 40,000 दो पहिया वाहनों की रिकॉर्ड खरीदारी हुई. पिछले साल करीब 4,000 कार खरीदी गई थी वहीं 25,000 दोपहिया वाहन बेचे गए थे.

वाहनों की बिक्री में इस बार 25 फ़ीसदी की ग्रोथ देखी गई है और इसी के चलते 500 करोड़ की कार और 400 करोड़ रुपए की कीमत के दोपहिया वाहन खरीदे गए.

टैक्स में कमी से बढ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स बिक्री

जयपुर में धनतेरस को इलेक्ट्रॉनिक्स बिक्री का आंकड़ा भी 100 करोड़ रुपए के पार होने का अनुमान है, जो पिछले साल के मुकाबले 25 फीसदी से ज्यादा है. इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार बढ़ने की एक वजह टैक्स में कमी होना भी रहा. राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश कालानी ने बताया कि टैक्स कम होने से बड़े साइज के टेलीविजन की बिक्री में काफी उछाल देखा गया.

इसके अलावा, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, आटा चक्की समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद खरीदे गए. कई खरीदारों ने पहले ही बुकिंग करा ली थी, लेकिन डिलीवरी धनतेरस को ली गई.

बाजार में वृद्धि के पीछे क्या-क्या कारण हैं

विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार बाजार में खरीदारी में तेजी केवल त्योहारी उत्साह तक सीमित नहीं रही. अच्छे मानसून और सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों के साथ-साथ सरकार द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती ने भी बिक्री को बढ़ावा दिया. उत्पादों की कीमतों में 6 से 10 प्रतिशत तक की कमी ने व्यापार में लगभग दोगुना असर डाला, जिससे पिछले वर्ष की तुलना में 15–20 प्रतिशत अधिक कारोबार दर्ज हुआ.



