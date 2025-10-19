हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानधनतेरस पर राजस्थान में चमके व्यापारियों के चेहरे, 40 हजार करोड़ रुपये का हुआ व्यापार, बाजारों में रौनक

धनतेरस पर राजस्थान में चमके व्यापारियों के चेहरे, 40 हजार करोड़ रुपये का हुआ व्यापार, बाजारों में रौनक

Rajasthan News: धनतेरस पर प्रदेश के बाजारों में 40 हजार करोड़ का व्यापार हुआ. सोना-चांदी, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य वस्तुओं की बिक्री ने बाजारों में रौनक बढ़ा दी.

By : मुबारिक खान | Updated at : 19 Oct 2025 02:55 PM (IST)
Preferred Sources

प्रदेश में धनतेरस के पर्व पर 40 हजार करोड़ का व्यापार हुआ जिसमें कार-बाइक, टीवी-फ्रिज, सोना-चांदी की खरीदारी जमकर हुई. दुकान व शोरूमों में खरीदारों की भीड़ बाजारों की रौनक बढ़ा रही थी. धनतेरस पर सोने चांदी के सिक्कों की डिमांड भी अच्छी खासी रही. 20 ग्राम के चांदी के लक्ष्मी गणेश डिमांड में रहे.

जयपुर में रिकॉर्ड बिक्री

पूरे प्रदेश भर में 40 हजार करोड़ का व्यापार हुआ जिसमें जयपुर में करीब 5,500 करोड़ का व्यापार हुआ जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम, वाहन, रियल स्टेट में लोगों ने खरीदारी की. जयपुर में एक ही दिन में करीब 5,000 कार और 40,000 दो पहिया वाहनों की रिकॉर्ड खरीदारी हुई. पिछले साल करीब 4,000 कार खरीदी गई थी वहीं 25,000 दोपहिया वाहन बेचे गए थे.

वाहनों की बिक्री में इस बार 25 फ़ीसदी की ग्रोथ देखी गई है और इसी के चलते 500 करोड़ की कार और 400 करोड़ रुपए की कीमत के दोपहिया वाहन खरीदे गए.

टैक्स में कमी से बढ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स बिक्री

जयपुर में धनतेरस को इलेक्ट्रॉनिक्स बिक्री का आंकड़ा भी 100 करोड़ रुपए के पार होने का अनुमान है, जो पिछले साल के मुकाबले 25 फीसदी से ज्यादा है. इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार बढ़ने की एक वजह टैक्स में कमी होना भी रहा. राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश कालानी ने बताया कि टैक्स कम होने से बड़े साइज के टेलीविजन की बिक्री में काफी उछाल देखा गया.

इसके अलावा, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, आटा चक्की समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद खरीदे गए. कई खरीदारों ने पहले ही बुकिंग करा ली थी, लेकिन डिलीवरी धनतेरस को ली गई. 

बाजार में वृद्धि के पीछे क्या-क्या कारण हैं 

विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार बाजार में खरीदारी में तेजी केवल त्योहारी उत्साह तक सीमित नहीं रही. अच्छे मानसून और सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों के साथ-साथ सरकार द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती ने भी बिक्री को बढ़ावा दिया. उत्पादों की कीमतों में 6 से 10 प्रतिशत तक की कमी ने व्यापार में लगभग दोगुना असर डाला, जिससे पिछले वर्ष की तुलना में 15–20 प्रतिशत अधिक कारोबार दर्ज हुआ.

और पढ़ें

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 19 Oct 2025 02:55 PM (IST)
Tags :
Dhanteras Shopping RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS Dhanteras 2025 Dhanteras Jewellery Shopping
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'एक भी इंडियन ऐसा नहीं है, जो अमेरिका...', US नेता ने ट्रंप से लगाई भारतीयों को देश से निकालने की गुहार; मचा बवाल
'एक भी इंडियन ऐसा नहीं है, जो अमेरिका...', US नेता ने ट्रंप से लगाई भारतीयों को देश से निकालने की गुहार; मचा बवाल
बिहार
Bihar Election 2025: पप्पू यादव का लालू यादव पर वार, कहा- 'JMM से कुछ सीखिए और गठबंधन तोड़ना बंद करिए'
पप्पू यादव का लालू यादव पर वार, कहा- 'JMM से कुछ सीखिए और गठबंधन तोड़ना बंद करिए'
विश्व
'अल्लाह कसम पाकिस्तान की सेना को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को सख्त चेतावनी
'अल्लाह कसम PAK आर्मी को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को चेतावनी
स्पोर्ट्स
38 साल के लियोनेस मेसी का जादू आज भी कायम, हैट्रिक लगाकर जीता MLS 2025 का गोल्डन बूट
38 साल के लियोनेस मेसी का जादू आज भी कायम, हैट्रिक लगाकर जीता MLS 2025 का गोल्डन बूट
Advertisement

वीडियोज

त्योहारों पर घर लौटने की होड़..रेलवे स्टेशनों पर उमड़ा लोगों का सैलाब |Breaking
सिद्धार्थनगर में नशे का नेटवर्क बेखौफ, वीडियो वायरल | ABP NEWS
दिवाली पर Akhilesh Yadav के बयान पर शुरू हुआ विवाद | SP | Breaking
'दीये-मोमबत्ती पर खर्चा क्यों, क्रिसमस से सीखो'- Akhilesh Yadav
पटाखों की दुकान में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर खाक, लाखों का नुकसान |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 149 / litre 23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 111 / litre 23
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'एक भी इंडियन ऐसा नहीं है, जो अमेरिका...', US नेता ने ट्रंप से लगाई भारतीयों को देश से निकालने की गुहार; मचा बवाल
'एक भी इंडियन ऐसा नहीं है, जो अमेरिका...', US नेता ने ट्रंप से लगाई भारतीयों को देश से निकालने की गुहार; मचा बवाल
बिहार
Bihar Election 2025: पप्पू यादव का लालू यादव पर वार, कहा- 'JMM से कुछ सीखिए और गठबंधन तोड़ना बंद करिए'
पप्पू यादव का लालू यादव पर वार, कहा- 'JMM से कुछ सीखिए और गठबंधन तोड़ना बंद करिए'
विश्व
'अल्लाह कसम पाकिस्तान की सेना को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को सख्त चेतावनी
'अल्लाह कसम PAK आर्मी को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को चेतावनी
स्पोर्ट्स
38 साल के लियोनेस मेसी का जादू आज भी कायम, हैट्रिक लगाकर जीता MLS 2025 का गोल्डन बूट
38 साल के लियोनेस मेसी का जादू आज भी कायम, हैट्रिक लगाकर जीता MLS 2025 का गोल्डन बूट
बॉलीवुड
Gabru First Film: बर्थडे पर सनी देओल ने किया सरप्राइज, शेयर की नई फिल्म गबरू की पहली झलक
बर्थडे पर सनी देओल ने किया सरप्राइज, शेयर की नई फिल्म गबरू की पहली झलक
हेल्थ
दीवाली के बाद सांस लेना होता है मुश्किल, जानें किन बीमारियों को खतरा हो जाता है दोगुना?
दीवाली के बाद सांस लेना होता है मुश्किल, जानें किन बीमारियों को खतरा हो जाता है दोगुना?
जनरल नॉलेज
कितना सुरक्षित है पुतिन का प्राइवेट विमान, दुश्मन देशों के बीच से निकलकर इसी से जाएंगे हंगरी
कितना सुरक्षित है पुतिन का प्राइवेट विमान, दुश्मन देशों के बीच से निकलकर इसी से जाएंगे हंगरी
विश्व
शशि थरूर ने UAE के BAPS हिंदू मंदिर में किए दर्शन, किस बात के लिए PM मोदी की जमकर की तारीफ?
शशि थरूर ने UAE के BAPS हिंदू मंदिर में किए दर्शन, किस बात के लिए PM मोदी की जमकर की तारीफ?
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget