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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में शिया समुदाय की महिलाएं नहीं मनाएंगी ईद, कहा- 'जिस दिन ट्रंप-नेतन्याहू का खात्मा...'

जयपुर में शिया समुदाय की महिलाएं नहीं मनाएंगी ईद, कहा- 'जिस दिन ट्रंप-नेतन्याहू का खात्मा...'

Jaipur News In Hindi: इस्लामिक स्कॉलर मैमूना नरगिस ने यह भी दावा किया कि ईरान पर किए गए हमले और आयतुल्लाह खामनेई की शहादत को लेकर शिया और सुन्नी मुसलमान कतई अलग नहीं है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 18 Mar 2026 01:05 PM (IST)
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देशभर में ईद की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. इस बीच राजस्थान में शिया समुदाय की महिलाओं ने इस साल ईद का त्यौहार नहीं मनाने का फैसला किया है. दरअसल, अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमले और शिया समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की शहादत के गम की वजह से ईद नहीं मनाई जाएगी.

अलग-अलग धार्मिक संगठनों से जुड़ी मुस्लिम महिलाओं की बैठक में ये फैसला लिया गया है. शिया समुदाय की महिलाओं का दावा है कि सुन्नी समुदाय के घरों में भी ईद नहीं मनाई जाएगी. वहीं पुरुष सदस्य सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में जाएंगे और वहां बेहद सादगी के साथ नमाज की औपचारिकता निभाएंगे. ज्यादातर पुरुष सदस्य या तो काले कपड़े पहनकर नमाज के लिए जाएंगे या फिर वहां पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करेंगे.

'नहीं पहनेंगे नए कपड़े'

शिया समुदाय की महिलाओं ने बताया कि परिवार का कोई भी सदस्य ईद के मौके पर नए कपड़े नहीं पहनेंगी. घरों में मीठी सेवईं और दूसरे स्वादिष्ट व्यंजन भी नहीं मनाए जाएंगे. किसी तरह की कोई खुशी नहीं मनाई जाएगी.

'खामेनेई मुसलमान के अभिभावक की तरह थे'

बैठक की अगुवाई प्रोग्रेसिव मुस्लिम फेडरेशन की कोर कमेटी की मेंबर और इस्लामिक स्कॉलर मैमूना नर्गिस ने की. उन्होंने कहा कि आयतुल्लाह खामेनेई मुसलमान के अभिभावक की तरह थे. हमारी जिंदगी में धार्मिक और सामाजिक तौर पर उनका काफी महत्व था. जिस तरह परिवार में पिता की मौत के बाद खुशी का कोई भी त्यौहार नहीं मनाया जाता, उसी तरह खामनेई की मौत के बाद दुनिया भर के मुसलमान ईद की खुशियां नहीं मनाएंगे.

ईद पर होगी विशेष दुआ

उनके मुताबिक ईद की नमाज के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खात्मे की विशेष दुआ की जाएगी. मुस्लिम महिलाएं जगह-जगह इकट्ठा होकर ईरान पर किए गए हमले और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की मौत का गम मनाएंगी. पोस्टर लगाए जाएंगे और प्रदर्शन भी किया जाएगा.

'ईद के दिन देंगे संदेश'

इस्लामिक स्कॉलर मैमूना नरगिस का कहना है कि मुस्लिम महिलाएं ईद के दिन भी सड़कों पर निकाल कर यह संदेश देने की कोशिश करेंगे कि जरूरत पड़ने पर वह भी किसी भी जंग में शामिल होने को तैयार रहेंगी. उन्हें करारा सबक सिखाने का काम करेंगी.

बताया कब मनाएंगी ईद?

मैमूना नरगिस का कहना है कि राजस्थान समेत दुनिया भर की मुस्लिम महिलाएं उस दिन ईद मनाएंगी. जिस दिन अमेरिका और इजराइल तबाह होंगे, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू का खात्मा होगा. उस दिन ईद भी मनाई जाएगी और जमकर जश्न भी होगा. जब तक यह नहीं होगा, तब तक ईद नहीं मनाई जाएगी 

'शिया-सुन्नी की एक राय'

इस्लामिक स्कॉलर मैमूना नरगिस ने यह भी दावा किया कि ईरान पर किए गए हमले और आयतुल्लाह खामनेई की शहादत को लेकर शिया और सुन्नी मुसलमान कतई अलग नहीं है. मुस्लिम समुदाय के सभी लोग इस मुद्दे पर एक राय और एक साथ हैं. वह इसे इस्लाम पर हमले की तरह देख रहे हैं.

Published at : 18 Mar 2026 01:05 PM (IST)
Tags :
Ayatollah Ali Khamenei RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS Eid 2026
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