भीलवाड़ा में नाहर नृत्य का भव्य आयोजन, 400 साल से ज्यादा पुरानी विरासत का जश्न

भीलवाड़ा जिले के मांडल कस्बे की 413 साल पुरानी ऐतिहासिक धार्मिक परंपरा से जुड़े नाहर नृत्य महोत्सव को इस वर्ष भव्य रूप में मांडल महोत्सव के रूप में आयोजित किया गया. 15 मार्च से 17 मार्च तक विशाल भजन संध्या, कवि सम्मेलन ओर नाहर व गैर नृत्य का तीन दिवसीय आयोजन कर धार्मिक साहित्यिक और सांस्कृतिक परम्परा के संगम के रूप में मनाया गया.

भीलवाड़ा जिले का रंगतेरस पर आयोजित होने वाले नाहर नृत्य को पूरे क्षेत्र में दीपोत्सव से भी अधिक बड़े स्तर पर मना कर पूरे देश में एक अलग ही पहचान दी गई है. बीजेपी विधायक उदय लाल भड़ाना के अथक प्रयास से ये नाहर नृत्य महोत्सव 'मांडल महोत्सव' के रूप में एक ऐतिहासिक धरोहर अब सांस्कृतिक विरासत के रूप में सरकार द्वारा मनाए जाने के प्रयास की पहल है.

प्रेम चंद बैरवा बने आयोजन में मुख्य अतिथि

इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान सरकार के डिप्टी सीएम प्रेम चंद बैरवा और पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश कुमार पुनिया ने कार्यक्रम में भाग लेते हुए अपने संबोधन में भाव व्यक्त किए. उन्होंने कहा कि राजस्थान वीरता ओर संस्कृति के साथ इतिहास की एक धरोहर है. जिसे राजस्थान सरकार के भजन लाल शर्मा द्वारा संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा हैं. आने वाले समय में 'मांडल महोत्सव' को और भव्यता के साथ मनाए जाने के प्रयास किया जाएगा.

400 साल से जीवित है नाहर नृत्य की परंपरा

मांडल में यह नृत्य वर्ष में केवल एक बार आयोजित होता है. मान्यता है कि वर्ष 1614 में नरसिंह अवतार के रूप में इसका आयोजन किया गया. इस दौरान मुगल सम्राट शाहजहां उदयपुर जाते समय मांडल में रुके थे. तब स्थानीय लोगों ने नरसिंह अवतार का स्वांग प्रस्तुत किया था , जिससे बादशाह अत्यंत प्रभावित हुए. तभी से यह परंपरा निरंतर चली आ रही है. यह नृत्य धार्मिक परंपरा के अनुसार पहले 'राम' और 'राज' के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जो इसकी विशिष्ट पहचान है.

मांडल महोत्सव के रूप में हुआ आयोजन

मांडल विधायक उदय लाल भड़ाना के अथक प्रयास से इस पारंपरिक ऐतिहासिक नाहर महोत्सव को प्रशासनिक सहयोग से मांडल महोत्सव के रूप में भव्य स्तर पर आयोजित किया गया. कार्यक्रम मांडल के राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित हुआ. महोत्सव में डिप्टी सीएम प्रेम चंद बैरवा, पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश कुमार पुनिया, जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा , मांडलगढ़ विधायक गोपाल शर्मा सहित हजारों की बड़ी संख्या में दर्शक शामिल हुए. इस कार्यक्रम को बड़े भव्य रूप में मनाने के लिए 3 दिवसीय आयोजन किया गया है.

दीपावली से भी बड़ा पर्व

कस्बे के स्थानीय निवासी गिरिराज ईनाणी, नवरतन कुमार शर्मा के अनुसार मांडल महोत्सव कस्बे के लिए दीपावली से भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दिन घर-घर विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं और रिश्तेदारों, बेटियों-दामादों व मेहमानों को आमंत्रित कर 'अतिथि देवो भवः' की परंपरा निभाई जाती है. इस दिन इष्ट मित्रों को भी व्यंजन खाने के लिए निमंत्रण दिया जाता हैं . ये महोत्सव प्रेम सौहार्द का प्रतीक हैं

ऐसे रचा जाता है नरसिंह (नाहर) का स्वांग

नाहर नृत्य करने वाले कलाकार वर्षों से पारंपरिक शैली में प्रस्तुति देते आ रहे हैं. कलाकार अपने शरीर पर लगभग 4 किलो रुई सुतली से लपेटकर नरसिंह (शेर) का रूप धारण करते हैं और सिर पर सींग लगाकर पारंपरिक वाद्य यंत्रों व धड़ूक की धुन पर नृत्य करते हैं. यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों द्वारा निभाई जा रही है.

भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल

होली के 13 दिन बाद रंग तेरस पर आयोजित होने वाला यह महोत्सव आपसी भाईचारे, लोक आस्था और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक माना जाता है. सुबह से रंग-गुलाल खेला जाता है और दिन में बादशाह-बेगम की पारंपरिक सवारी भी निकाली जाती है. जो कि कस्बे के मांडल तालाब की पाल और सदर बाजार से निकलती हैं.

बस स्टैंड पर तहसील कार्यालय पर प्रशासनिक अधिकारीयो को रंग गुलाल खेलकर उन्हें शाम को नाहर नृत्य देखने का न्योता दिया जाता हैं. मांडल महोत्सव न केवल एक उत्सव, बल्कि 413 वर्षों से जीवित लोक इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के साथ अतिथि देवो भवः परम्परा का अद्भुत उदाहरण है.

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