उत्तर प्रदेश में अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में ठंड की दस्तक शुरू हो गयी है. प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह विदा हो चुका है. मौसम विभाग की मानें तो अगले एक सप्ताह तक कहीं भी बारिश होने का अनुमान नहीं है. सुबह और शाम धुंध और हवालों से ठंडक बढ़ेगी. रविवार को तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में 20 से 22 डिग्री तक रहेगा, जबकि पूर्व कुछ जिलों में ठंड बढ़ सकती है. ज्यादातर शहरों का मौसम शुष्क बना रहेगा, धुंध और कोहरे का असर भी दिखाई देगा.

अगले 24 घंटे मौसम पूरी तरह साफ़ रहेगा. वेस्ट यूपी से सटे इलाकों में AQI बढ़ा हुआ रह सकता है. हवा का दबाब कम है तो धुंध का असर और बढ़ेगा.

ठंडक बढ़ रही, नमी ने बढ़ाई परेशानी

आईएमडी सेंटर लखनऊ से जारी बुलेटिन के मुताबिक उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में आज का मौसम शुष्क लेकिन ठंडा बना हुआ है. लखनऊ एयरपोर्ट पर तापमान 22°C दर्ज किया गया है, जबकि हवा की गति शांत है. नमी का स्तर 88% है, जो त्वचा और सांस संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकता है.

प्रमुख शहरों का तापमान

प्रयागराज का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और नमी 100% तक रहेगी, बरेली में तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस, गोरखपुर का तापमान भी 21 डिग्री से कुछ अधिक जा सकता है, वही मेरठ में अपेक्षाकृत कुछ अधिक रहेगा तापमान जो 28 डिग्री तक जा सकता है. इसी के आसपास बाकी शहरों का भी तापमान रहेगा. सुबह-शाम हल्की सर्दी रहेगी, लेकिन कहीं भी बूंदा-बांदी या बारिश का अनुमान नहीं है. एक सप्ताह तक धूप खिलेगी, लेकिन धुंध दिक्कत बढ़ाएगी.

अगले 24 घंटों का पूर्वानुमान

आईएमडी की रिपोर्ट के मुतबिक राजधानी लखनऊ और आसपास के शहरों में मौसम साफ़ रहेगा. धुंध या कुहासा छाया रह सकता है. तापमान सामान्य ही रहेगा कहीं भी बारिश के आसार नहीं हैं. हवा की रफ़्तार 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी.

अमूमन अक्टूबर मध्य में तापमान 30 से ऊपर रहता है, लेकिन इस बार ये थोड़ा नीचे है, जिसकी वजह पश्चिमी विक्षोभ से हुई पहले सप्ताह तक बारिश को माना जा रहा है. लिहाजा अंतिम सप्ताह तक सर्दी और बढ़ जाएगी.