Jalore Accident: सांचौर नेशनल हाईवे पर पलटा तेल टैंकर, आग में जिंदा जला एक व्यक्ति
Jalore Hindi News: राजस्थान के सांचौर में तेल टैंकर पलटने से भीषण आग लग गई, जिसमें एक व्यक्ति की जलकर मौत हो गई। टैंकर बाड़मेर से आ रहा था और सिंवाड़ा ओवरब्रिज के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ.
राजस्थान के जालोर जिले के सांचौर इलाके में एक बेहद दर्दनाक और भीषण सड़क हादसा सामने आया है. बाड़मेर से सांचौर की ओर जा रहा तेल से भरा एक टैंकर जैसलमेर-जामनगर नेशनल हाईवे पर सिंवाड़ा ओवरब्रिज के पास अनियंत्रित होकर पलट गया. हादसे के तुरंत बाद टैंकर में भयंकर आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया.
टैंकर के पलटते ही उसमें मौजूद ज्वलनशील पदार्थ पूरी सड़क पर फैल गया. आग इतनी तेजी से भड़की कि हाईवे पर करीब 200 मीटर के दायरे में लपटें फैल गईं और सड़क पर चारों तरफ सिर्फ आग ही आग नजर आ रही थी. इस भीषण अग्निकांड में टैंकर के अंदर फंसे एक व्यक्ति की जिंदा जलने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे व्यक्ति ने समय रहते टैंकर से छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली.
दमकल ने पाया आग पर काबू
हादसे के बाद पूरे हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हाईवे के एक तरफ का यातायात तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया. घटना की सूचना मिलते ही सांचौर के उपखंड अधिकारी (SDM) प्रमोद कुमार और सिंवाड़ा चौकी की पुलिस मौके पर पहुंच गई. सांचौर से फायर ब्रिगेड (दमकल) की गाड़ियों को भी तुरंत मौके पर बुलाया गया और कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया.
पुलिस कर रही है मामले की जांच
शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह टैंकर (रजिस्ट्रेशन नंबर: GJ-12-BZ-9820) भारत पेट्रोलियम का बताया जा रहा है, जो इस हादसे में पूरी तरह जलकर खाक हो गया. चितलवाना थानाधिकारी भंवरलाल गुड़ियासर ने बताया कि टैंकर में वास्तव में कौन सा ज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोल/डीजल या अन्य) भरा हुआ था, इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है.
फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है ताकि हादसे के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके.
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Source: IOCL