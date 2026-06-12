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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों पर निर्विरोध जीत, BJP के दो और कांग्रेस के एक उम्मीदवार बने सांसद

राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों पर निर्विरोध जीत, BJP के दो और कांग्रेस के एक उम्मीदवार बने सांसद

Rajasthan Rajya Sabha Election: बीजेपी की डॉ. अलका सिंह गुर्जर ने अपने निर्वाचन को महिला सशक्तिकरण और जमीनी कार्यकर्ताओं के सम्मान का प्रतीक बताया. उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो विश्वास जताया है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 12 Jun 2026 07:29 AM (IST)
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राजस्थान की तीन राज्यसभा सीटों पर चुनावी मुकाबले की नौबत ही नहीं आई. आज शाम नाम वापसी की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद भाजपा के डॉ. सतीश पूनिया व डॉ. अलका सिंह गुर्जर और कांग्रेस के नीरज डांगी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया. निर्वाचन अधिकारी ने तीनों उम्मीदवारों को जीत का प्रमाण पत्र भी सौंप दिया. इसके साथ ही 18 जून को प्रस्तावित मतदान की नौबत खत्म हो गई.

राज्यसभा की तीन सीटों के लिए केवल तीन ही उम्मीदवार मैदान में होने के कारण चुनाव निर्विरोध हुआ. निर्वाचित सांसदों का कार्यकाल जून 2032 तक रहेगा.

जीत के बाद बीजेपी के डॉ. सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा नेतृत्व, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पार्टी विधायकों का आभार जताया. उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा संगठन के समर्पित कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया है और वे राज्यसभा में राजस्थान की आवाज मजबूती से उठाएंगे. पार्टी उन्हें आगे भी जो जिम्मेदारी देगी, उससे वह निभाते रहेंगे.

यह भी पढ़ें: Dungarpur News: डूंगरपुर में बिजली संकट पर कांग्रेस का प्रदर्शन, 3 दिन का अल्टीमेटम देकर BJP सरकार को घेरा

बीजेपी की ही डॉ. अलका सिंह गुर्जर ने अपने निर्वाचन को महिला सशक्तिकरण और जमीनी कार्यकर्ताओं के सम्मान का प्रतीक बताया. उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो विश्वास जताया है, उस पर पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करेंगी.

वहीं कांग्रेस के नीरज डांगी ने पार्टी नेतृत्व और कांग्रेस विधायकों का धन्यवाद देते हुए कहा कि वे राज्यसभा में राजस्थान के हितों और जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे तथा केंद्र सरकार की नीतियों पर विपक्ष की प्रभावी आवाज बनेंगे.

इन चुनावों के बाद राजस्थान से राज्यसभा में भाजपा और कांग्रेस के सांसदों की संख्या बराबर होकर 5-5 हो गई है. अब प्रदेश में अगला राज्यसभा चुनाव जून 2028 में चार सीटों के लिए होगा.

यह भी पढ़ें: अशोक गहलोत बोले, 'अगर सचिन पायलट मेरी बात का मर्म समझ जाते तो आज हालात दूसरे होते'

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 12 Jun 2026 07:07 AM (IST)
Tags :
Congress BJP Rajasthan News Rajya Sabha Election 2026
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