Dungarpur News: डूंगरपुर में बिजली संकट पर कांग्रेस का प्रदर्शन, 3 दिन का अल्टीमेटम देकर BJP सरकार को घेरा
Dungarpur News In Hindi: डूंगरपुर में बिजली कटौती के विरोध में कांग्रेस ने SE कार्यालय का घेराव किया. जिलाध्यक्ष गणेश घोघरा ने सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी दी.
राजस्थान के डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर गुरुवार को बिजली संकट को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया. जिले में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती और खराब बिजली व्यवस्था के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय का घेराव किया. प्रदर्शन का नेतृत्व डूंगरपुर कांग्रेस जिलाध्यक्ष गणेश घोघरा ने किया.
जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय से निकली रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, ग्रामीण और स्थानीय लोग शामिल हुए. रैली शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए SE कार्यालय पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए बिजली व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई.
Dungarpur News: परिवार नियोजन ऑपरेशन के बाद महिला की मौत, डॉक्टर पर लगा लापरवाही का आरोप
गणेश घोघरा ने सरकार पर साधा निशाना
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष गणेश घोघरा ने राज्य सरकार और विद्युत विभाग पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पिछले करीब एक महीने से जिले के कई ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित है. कई गांवों में लोगों को दिनभर में मुश्किल से चार घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है.
घोघरा ने कहा कि भीषण गर्मी के इस दौर में बिजली की कमी से लोगों को पीने के पानी तक की परेशानी झेलनी पड़ रही है. बिजली नहीं होने से ट्यूबवेल बंद पड़े हैं, जिससे ग्रामीणों और पशुपालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान डबल इंजन सरकार बिजली व्यवस्था संभालने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है.
ग्रामीणों ने भी सुनाई अपनी परेशानी
प्रदर्शन में शामिल ग्रामीणों ने बताया कि बार-बार बिजली जाने से घरों का सामान्य कामकाज प्रभावित हो रहा है. किसानों को सिंचाई में दिक्कत आ रही है, वहीं छोटे कारोबारियों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है. लोगों ने कहा कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है.
प्रदर्शन के बाद विद्युत विभाग के अधिकारियों ने कांग्रेस नेताओं और ग्रामीणों से बातचीत की. अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि अगले 3 दिनों के भीतर फील्ड स्टाफ को आवश्यक निर्देश देकर बिजली आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा और कटौती की समस्या को कम करने का प्रयास किया जाएगा.
'भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था...', जोधपुर में कंगना रनौत ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां
वहीं गणेश घोघरा ने साफ कहा कि अगर 3 दिन के भीतर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो कांग्रेस और आम जनता मिलकर इससे भी बड़ा आंदोलन करेगी. उन्होंने कहा कि लोगों की मूलभूत जरूरतों से जुड़े इस मुद्दे पर किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.