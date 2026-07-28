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जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई पर लगे रोक, डूंगरपुर में ज्ञापन

Dungarpur News In Hindi: डूंगरपुर में राष्ट्रीय मुस्लिम युवक संगठन ने रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.

Written By : सादिक़ अली, डूंगरपुर |  Updated at : 28 Jul 2026 05:27 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी (Mohammad Ali Jauhar University) पर प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई की आंच अब राजस्थान तक पहुंच गई है. डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर 'राष्ट्रीय मुस्लिम युवक संगठन सेवा संस्थान' ने इस कार्रवाई का कड़ा विरोध जताते हुए राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है. संगठन ने इस विश्वविद्यालय को शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बताते हुए किसी भी प्रकार की ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है.

राष्ट्रीय मुस्लिम युवक संगठन सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल गनी शेख के नेतृत्व में सौंपे गए. इस ज्ञापन में बताया गया है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से लाखों छात्र-छात्राओं का भविष्य जुड़ा हुआ है. लगभग 500 एकड़ में फैला यह विशाल शिक्षण संस्थान कम शुल्क में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा रहा है.

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'शिक्षा के मंदिरों पर न चले बुलडोजर'

ज्ञापन में संगठन ने स्पष्ट रूप से कहा कि शिक्षा के मंदिरों पर बुलडोजर चलाना सीधे तौर पर विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है. संगठन ने उत्तर प्रदेश सरकार से अपील की है कि वह विश्वविद्यालय के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई न करे और ऐसे निर्णयों से बचे जो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हों.

देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी

राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल गनी शेख और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रईस खान ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस विश्वविद्यालय को कोई भी नुकसान पहुंचाया गया, तो संगठन लोकतांत्रिक तरीके से पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन करेगा.

उन्होंने केंद्र सरकार और महामहिम राष्ट्रपति से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है. संगठन की मांग है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को सुरक्षित रखा जाए और शिक्षा संस्थानों के संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए विद्यार्थियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए.

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About the author सादिक़ अली, डूंगरपुर

सादिक अली राजस्थान के डूंगरपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनके पास पत्रकारिता का 20 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP News से जुड़े हैं. इससे पहले वे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. क्राइम और राजनीति की खबरों पर उनकी विशेष पकड़ है. डूंगरपुर जिले की जमीनी हकीकत और हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनकी पैनी नजर रहती है. सटीक, तेज और भरोसेमंद पत्रकारिता उनकी पहचान है.
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Published at : 28 Jul 2026 05:26 PM (IST)
Tags :
Jauhar University Rampur Dungarpur News RAJASTHAN NEWS
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