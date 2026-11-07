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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में दीवाली पर मिल रही 'सोने की मिठाई', इतने लाख है कीमत

जयपुर में दीवाली पर मिल रही 'सोने की मिठाई', इतने लाख है कीमत

जयपुर के वैशाली नगर स्थित त्योहार आउटलेट पर बिक रही 'त्योहार अशर्फी' की कीमत सुनकर कोई भी हैरान हो सकता है. आइए जानते इस किलो मिठाई की कीमत कितने लाख रुपये है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 07 Nov 2026 07:45 PM (IST)
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दीपावली पर मिठाइयों के बाजार में इस बार जयपुर की एक खास मिठाई ने अपनी कीमत और शाही अंदाज से सबका ध्यान खींचा है. जयपुर के वैशाली नगर स्थित त्योहार आउटलेट पर बिक रही 'त्योहार अशर्फी' की कीमत सुनकर कोई भी हैरान हो सकता है. प्राचीन सोने के सिक्के जैसी दिखने वाली इस मिठाई का एक पीस 1,111 रुपये का है, जबकि एक किलो मिठाई की कीमत तकरीबन सवा लाख रुपए है. दीवाली पर वीआईपी और कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए यह मिठाई खास पसंद बन रही है. इस स्वीट्स आउटलेट में त्यौहार अशर्फी के साथ ही एक लाख रुपए किलो से ज्यादा की कई दूसरी मिठाइयां भी हैं. 

दीपावली पर गणेश-लक्ष्मी की पूजा, दीयों की रोशनी और आतिशबाजी के साथ मिठाइयों का भी खास महत्व है. लोग एक-दूसरे का मुंह मीठा कर त्योहार की खुशियां बांटते हैं. इसी परंपरा को शाही अंदाज देने के लिए तैयार की गई त्योहार अशर्फी इन दिनों जयपुर में चर्चा का विषय बनी हुई है. इसके 9 पीस वाले एक बॉक्स की कीमत 9,999 रुपये रखी गई है. एक बॉक्स में सिर्फ 81 ग्राम मिठाई ही आती है. 

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बादाम, केसर और सोने से तैयार होती है अशर्फी

इस मिठाई को शुद्ध बादाम के पेस्ट, कश्मीरी केसर, स्वर्ण भस्म और 24 कैरेट खाने योग्य सोने के वर्क से तैयार किया गया है. इसकी बनावट पुराने जमाने में राजा- महाराजाओं की ओर से दिए जाने वाले सोने के सिक्कों यानी अशर्फियों जैसी रखी गई है. इसी वजह से इसे अशर्फी नाम दिया गया है. मिठाई की चमक और इसकी कीमत इसे आम मिठाइयों से बिल्कुल अलग बनाती है.

आउटलेट की ऑनर सीए अंजलि जैन के मुताबिक त्योहार अशर्फी को राजघरानों की सोने की अशर्फियां देने की परंपरा से प्रेरित होकर तैयार किया गया है. इसमें इस्तेमाल होने वाले सोने को आयुर्वेदिक मानकों के अनुसार सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक बताया गया है. यह दिखने में भी बेहद आकर्षक और खास है.

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स्वर्ण प्रसादम और नवरत्न मिठाई भी खास

त्योहार आउटलेट पर अशर्फी के अलावा 1 लाख 11 हजार रुपये प्रति किलो कीमत वाली 'स्वर्ण प्रसादम' मिठाई भी उपलब्ध है. जयपुर की रत्नों वाली पहचान को ध्यान में रखते हुए 'नवरत्न मिठाई' तैयार की गई है. वहीं दिवाली के जश्न को खास बनाने के लिए पटाखों की शक्ल में बनाई गई मिठाइयां भी ग्राहकों को आकर्षित कर रही हैं.

इन महंगी मिठाइयों को खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या भले ही सीमित हो, लेकिन इन्हें देखने और इनके बारे में जानने के लिए बड़ी संख्या में लोग आउटलेट पहुंच रहे हैं. महाराष्ट्र, झारखंड और पंजाब सहित देश के कई राज्यों से भी इन मिठाइयों के ऑर्डर मिले हैं. इस तरह जयपुर की दिवाली में मिठाइयों का स्वाद अब शाही चमक और खास गिफ्टिंग के अंदाज के साथ भी जुड़ गया है.

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 07 Nov 2026 07:41 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS Diwali 2026
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