जयपुर में दीपोत्सव पर भव्य ड्रोन शो, आसमान में दिखी भक्ति की अनोखी तस्वीर

रोशनी और प्रकाश का महापर्व दीपोत्सव को लेकर देशभर में उत्साह देखने को मिल रहा है. हर कोई दिवाली का पर्व अपने अंदाज में सेलिब्रेट कर रहा है. पिंक सिटी जयपुर की दिवाली वैसे ही अपनी खूबसूरती और रोशनी के अनूठे अंदाज के लिए देशभर में पहचान रखती है, लेकिन इस बार नगर निगम के ड्रोन शो ने दीपोत्सव की रौनक में चार चांद लगा दिए. रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगाते जयपुर के आसमान में जब सैकड़ों ड्रोनों ने एक साथ अलग-अलग आकृतियां बनाईं तो नजारा देखते ही बन रहा था.

पांच सौ से ज्यादा ड्रोन के जरिए भगवान के आकर्षक चित्र, दीपावली से जुड़ी कलाकृतियां और कई मनमोहक आकृतियां आसमान में उकेरी गईं. इन शानदार नजारों ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया. ड्रोन शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में जयपुरवासी पहुंचे. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर उम्र के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला. लोगों ने अपने मोबाइल कैमरों में इन खूबसूरत लम्हों को कैद किया और पूरे उत्साह के साथ शो का आनंद लिया.

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आज होने वाले आतिशबाजी शो को लेकर लोगों में उत्साह

वहीं, दीपावली के उत्सव को लेकर जयपुरवासियों का उत्साह यहीं थमने वाला नहीं है. नगर निगम की ओर से आज एक और खास आतिशबाजी शो आयोजित किया जाएगा. ड्रोन शो का शानदार नजारा देखने के बाद अब लोगों में आज होने वाले आतिशबाजी शो को लेकर भी खासा उत्साह नजर आ रहा है. बड़ी संख्या में लोगों ने इस आयोजन का हिस्सा बनने की इच्छा जताई है.





रोशनी, रंगों और तकनीक के अनूठे संगम दीपोत्सव को बनाया खास

कुल मिलाकर, रोशनी, रंगों और तकनीक के अनूठे संगम ने इस बार जयपुर की दिवाली को और भी खास बना दिया. गुलाबी शहर का आसमान सिर्फ रोशन ही नहीं हुआ, बल्कि यादगार तस्वीरों और खूबसूरत नजारों से भी सज उठा. जयपुर में दिवाली की पूर्व संध्या पर आयोजित हुए ड्रोन शो की आकर्षक तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो बेहद ही मनमोहक हैं. वहीं, दीपोत्सव को लेकर लोगों खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.

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