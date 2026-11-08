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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में दीपोत्सव पर भव्य ड्रोन शो, आसमान में दिखी भक्ति की अनोखी तस्वीर

जयपुर में दीपोत्सव पर भव्य ड्रोन शो, आसमान में दिखी भक्ति की अनोखी तस्वीर

जयपुर नगर निगम के ड्रोन शो ने दीपोत्सव की रौनक में चार चांद लगा दिए. रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगाते जयपुर के आसमान में जब सैकड़ों ड्रोनों ने एक साथ अलग-अलग आकृतियां बनाईं तो नजारा देखते ही बन रहा था.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 08 Nov 2026 10:01 AM (IST)
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रोशनी और प्रकाश का महापर्व दीपोत्सव को लेकर देशभर में उत्साह देखने को मिल रहा है. हर कोई दिवाली का पर्व अपने अंदाज में सेलिब्रेट कर रहा है. पिंक सिटी जयपुर की दिवाली वैसे ही अपनी खूबसूरती और रोशनी के अनूठे अंदाज के लिए देशभर में पहचान रखती है, लेकिन इस बार नगर निगम के ड्रोन शो ने दीपोत्सव की रौनक में चार चांद लगा दिए. रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगाते जयपुर के आसमान में जब सैकड़ों ड्रोनों ने एक साथ अलग-अलग आकृतियां बनाईं तो नजारा देखते ही बन रहा था.

पांच सौ से ज्यादा ड्रोन के जरिए भगवान के आकर्षक चित्र, दीपावली से जुड़ी कलाकृतियां और कई मनमोहक आकृतियां आसमान में उकेरी गईं. इन शानदार नजारों ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया. ड्रोन शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में जयपुरवासी पहुंचे. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर उम्र के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला. लोगों ने अपने मोबाइल कैमरों में इन खूबसूरत लम्हों को कैद किया और पूरे उत्साह के साथ शो का आनंद लिया.

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आज होने वाले आतिशबाजी शो को लेकर लोगों में उत्साह

वहीं, दीपावली के उत्सव को लेकर जयपुरवासियों का उत्साह यहीं थमने वाला नहीं है. नगर निगम की ओर से आज एक और खास आतिशबाजी शो आयोजित किया जाएगा. ड्रोन शो का शानदार नजारा देखने के बाद अब लोगों में आज होने वाले आतिशबाजी शो को लेकर भी खासा उत्साह नजर आ रहा है. बड़ी संख्या में लोगों ने इस आयोजन का हिस्सा बनने की इच्छा जताई है.


जयपुर में दीपोत्सव पर भव्य ड्रोन शो, आसमान में दिखी भक्ति की अनोखी तस्वीर

रोशनी, रंगों और तकनीक के अनूठे संगम दीपोत्सव को बनाया खास

कुल मिलाकर, रोशनी, रंगों और तकनीक के अनूठे संगम ने इस बार जयपुर की दिवाली को और भी खास बना दिया. गुलाबी शहर का आसमान सिर्फ रोशन ही नहीं हुआ, बल्कि यादगार तस्वीरों और खूबसूरत नजारों से भी सज उठा. जयपुर में दिवाली की पूर्व संध्या पर आयोजित हुए ड्रोन शो की आकर्षक तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो बेहद ही मनमोहक हैं. वहीं, दीपोत्सव को लेकर लोगों खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 08 Nov 2026 10:01 AM (IST)
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Diwali RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS Diwali 2026
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