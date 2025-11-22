हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानAI और फर्जी कंटेंट की पहचान के लिए राजस्थान पुलिस की हाईटेक तैयारी, अपराध पर लगेगी लगाम

AI और फर्जी कंटेंट की पहचान के लिए राजस्थान पुलिस की हाईटेक तैयारी, अपराध पर लगेगी लगाम

Rajasthan Police: राजस्थान पुलिस साइबर क्राइम और AI अपराधों से निपटने के लिए हाईटेक ट्रेनिंग दे रही है. डीपफेक, वॉइस क्लोनिंग और फर्जी डिजिटल कंटेंट की पहचान सिखाई जा रही है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 22 Nov 2025 07:45 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान पुलिस अब साइबर क्राइम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिए होने वाले अपराधों से निपटने के लिए तकनीकी रूप से खुद को मजबूत करने की तैयारी में है. इसके लिए पुलिस अधिकारियों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है.

राजधानी जयपुर में आज राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें डीजीपी राजीव शर्मा और साइबर क्राइम व AI के एक्सपर्ट्स ने पुलिस अधिकारियों को नई तकनीकों के बारे में जानकारी दी.

AI टूल्स के लिए पुलिस अधिकारियों को दी जा रही ट्रेनिंग

जानकारी के अनुसार, इस ट्रेनिंग कार्यक्रम में अधिकारियों को डीपफेक, फेस स्वैप, वॉइस क्लोनिंग और AI-जनरेटेड फर्जी डॉक्यूमेंट्स जैसे साइबर टूल्स के इस्तेमाल और उनके खतरों के बारे में विस्तार से बताया गया. ट्रेनिंग में बताया गया कि अपराधी AI की मदद से किसी की आवाज, चेहरा और वीडियो को मॉर्फ करके फेक कंटेंट तैयार करते हैं. यह फर्जी वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर किसी की छवि खराब करने, धमकी देने या ब्लैकमेल करने में इस्तेमाल किए जाते हैं.

अब हर जिले की पुलिस होगी हाईटेक तकनीक से लैस

साइबर क्राइम के लगातार बदलते स्वरूप को देखते हुए राजस्थान पुलिस ने यह तय किया है कि अब हर जिले की पुलिस टीमों को हाईटेक तकनीक से लैस किया जाएगा. अधिकारियों को यह सिखाया जा रहा है कि कैसे डिजिटल कंटेंट की जांच कर यह पता लगाया जाए कि वीडियो या ऑडियो असली है या एडिटेड. इसके लिए पिक्सल क्वालिटी, फ्रेम जंप, वॉइस लाइनैरिटी और बैकग्राउंड सिंक जैसे आधुनिक टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा.

ट्रेनिंग में अपराधियों द्वारा AI चैटबॉट्स का दुरुपयोग कर बैंकिंग फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी और फर्जी लिंक भेजकर लोगों से पैसे ऐंठने की तकनीक के बारे में भी बताया गया. पुलिस अधिकारियों को सैंपल केस स्टडी, लाइव डेमो और टेक्निकल टेस्टिंग के माध्यम से यह समझाया जा रहा है कि डीपफेक को कैसे फ्लैग किया जाए और फर्जी सामग्री की पहचान कैसे की जाए.

जांच कर तैयार की जाएगी सही रिपोर्ट

पुलिस का मकसद है कि अगर कोई नागरिक फर्जी वीडियो या संदिग्ध डिजिटल कंटेंट के साथ शिकायत करता है, तो तुरंत उसकी जांच कर सही रिपोर्ट तैयार की जा सके और अपराधी तक पहुंचा जा सके. इसके अलावा, ट्रेनिंग में महिलाओं से जुड़े अपराधों पर भी विशेष फोकस रखा गया.

राजस्थान पुलिस का मानना है कि AI आने वाले समय का सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ा खतरा दोनों है. यही वजह है कि पुलिस अब तकनीकी रूप से खुद को अपग्रेड कर रही है, ताकि भविष्य में साइबर अपराधियों से एक कदम आगे रह सके और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

ये भी पढ़िए- राजस्थान: जयपुर के VIP इलाके में लेपर्ड के खौफ से लोग खुद बने पहरेदार, रात भर होती है गश्त

Published at : 22 Nov 2025 07:45 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Police Cyber ​​Crime RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'एयर शो के वक्त...', तेजस के क्रैश होने को लेकर रिटायर्ड एयर चीफ ने दी बड़ी प्रतिक्रिया, जानें क्या बताई हादसे की वजह?
'एयर शो के वक्त...', तेजस के क्रैश होने को लेकर रिटायर्ड एयर चीफ ने दी बड़ी प्रतिक्रिया, जानें क्या बताई हादसे की वजह?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी का आज प्रयागराज दौरा, माघ मेले की तैयारियों का निरीक्षण और संगम पर करेंगे गंगा पूजन
CM योगी का आज प्रयागराज दौरा, माघ मेले की तैयारियों का निरीक्षण और संगम पर करेंगे गंगा पूजन
विश्व
'जिसके पास चीन के खिलौने जैसे हथियार...', तेजस क्रैश पर पाकिस्तानियों ने कसे तंज तो भड़क गई उद्धव की शिवसेना
'जिसके पास चीन के खिलौने जैसे हथियार...', तेजस क्रैश पर पाकिस्तानियों ने कसे तंज तो भड़क गई उद्धव की शिवसेना
बॉलीवुड
‘खत्म कर देंगे’, जब विवेक ओबेरॉय को गैंगस्टर्स से मिली थी जान से मारने की धमकी, जानें दिलचस्प किस्सा
‘खत्म कर देंगे’, जब विवेक को गैंगस्टर्स से मिली थी जान से मारने की धमकी, जानें किस्सा
Advertisement

वीडियोज

प्यार के ठुमके पर दुल्हन फरार !
Dubai Airshow plane crash: बहादुर पायलेट ने ऐसे बचाई लोगों की जान | Air show
Dubai Airshow plane crash: तेजस हादसे पर सवाल, आखिर चूक कहां हुई? | Tejas Crash
Delhi Shaurya Suicid* News: स्कूल में मानसिक रूप से प्रताड़ित छात्र ने दी जान | ST. Columbus
Sandeep Chaudhary: विपक्षियों पर इतना प्यार क्यों लुटा रही है BJP? | Mahagathbandhan | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'एयर शो के वक्त...', तेजस के क्रैश होने को लेकर रिटायर्ड एयर चीफ ने दी बड़ी प्रतिक्रिया, जानें क्या बताई हादसे की वजह?
'एयर शो के वक्त...', तेजस के क्रैश होने को लेकर रिटायर्ड एयर चीफ ने दी बड़ी प्रतिक्रिया, जानें क्या बताई हादसे की वजह?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी का आज प्रयागराज दौरा, माघ मेले की तैयारियों का निरीक्षण और संगम पर करेंगे गंगा पूजन
CM योगी का आज प्रयागराज दौरा, माघ मेले की तैयारियों का निरीक्षण और संगम पर करेंगे गंगा पूजन
विश्व
'जिसके पास चीन के खिलौने जैसे हथियार...', तेजस क्रैश पर पाकिस्तानियों ने कसे तंज तो भड़क गई उद्धव की शिवसेना
'जिसके पास चीन के खिलौने जैसे हथियार...', तेजस क्रैश पर पाकिस्तानियों ने कसे तंज तो भड़क गई उद्धव की शिवसेना
बॉलीवुड
‘खत्म कर देंगे’, जब विवेक ओबेरॉय को गैंगस्टर्स से मिली थी जान से मारने की धमकी, जानें दिलचस्प किस्सा
‘खत्म कर देंगे’, जब विवेक को गैंगस्टर्स से मिली थी जान से मारने की धमकी, जानें किस्सा
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी को सुपर ओवर में क्यों नहीं भेजा? कप्तान जीतेश शर्मा ने खुद बताया; जानें क्या कहा
वैभव सूर्यवंशी को सुपर ओवर में क्यों नहीं भेजा? कप्तान जीतेश शर्मा ने खुद बताया
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
एग्रीकल्चर
यूपी सरकार की बड़ी सौगात किसानों को 60% सब्सिडी पर मिलेंगे सोलर पंप, जल्दी करें आवेदन
यूपी सरकार की बड़ी सौगात किसानों को 60% सब्सिडी पर मिलेंगे सोलर पंप, जल्दी करें आवेदन
हेल्थ
Breast Cancer: सिर्फ गांठ नहीं, ये 5 सिग्नल भी बताते हैं बेस्ट कैंसर का पता, गलती से भी न करें इग्नोर
सिर्फ गांठ नहीं, ये 5 सिग्नल भी बताते हैं बेस्ट कैंसर का पता, गलती से भी न करें इग्नोर
ENT LIVE
IFFI गोवा 2025: मुकेश छाबड़ा, सुपर्ण वर्मा और अन्य ने सिनेमा के उत्सवी ग्लैमर में और अधिक फिल्मी रंग भरा
IFFI गोवा 2025: मुकेश छाबड़ा, सुपर्ण वर्मा और अन्य ने सिनेमा के उत्सवी ग्लैमर में और अधिक फिल्मी रंग भरा
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
ENT LIVE
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
Embed widget