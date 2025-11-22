हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: जयपुर के VIP इलाके में लेपर्ड के खौफ से लोग खुद बने पहरेदार, रात भर होती है गश्त

राजस्थान: जयपुर के VIP इलाके में लेपर्ड के खौफ से लोग खुद बने पहरेदार, रात भर होती है गश्त

Rajasthan News: जयपुर के सिविल लाइंस जैसे वीआईपी इलाके में लेपर्ड की बढ़ती मूवमेंट से लोग दहशत में हैं. वन विभाग की गैरमौजूदगी से नाराज लोग अब खुद टोलियां बनाकर रात में गश्त कर रहे हैं.

By : मोहम्मद मोईन | Updated at : 22 Nov 2025 06:52 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान की राजधानी जयपुर इन दिनों लेपर्ड की मूवमेंट की वजह से लगातार चर्चा में है. शहर के सबसे पॉश और सुरक्षित माने जाने वाले इलाके सिविल लाइंस में लेपर्ड के घूमने और दो दिन पहले पकड़ में आने के बाद यहां के लोग दहशत में हैं. यह वही इलाका है जहां सीएम, गवर्नर, कई मंत्री और बड़े अफसर रहते हैं. इसके बावजूद यहां पुलिस और वन विभाग की गश्त बिल्कुल नदारद है, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है.

इलाके में रहने वाले लोगों ने खुले तौर पर सरकारी अमले पर लापरवाही का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि लेपर्ड पकड़े जाने के बाद भी पूरे इलाके में ना तो पुलिस गश्त कर रही है और ना ही वन विभाग सक्रिय है. मजबूरी में अब लोग खुद टोलियां बनाकर रात पड़ते ही गश्त करने निकल रहे हैं. हाथों में मोबाइल की फ्लैशलाइट, टॉर्च और लाठी लेकर लोग गलियों और रास्तों पर खुद ही पहरा दे रहे हैं ताकि किसी भी खतरे को टाला जा सके.

बच्चों और महिलाओं की आवाजाही कम

रात-दिन की चिंता देखते हुए लोगों ने सोशल मीडिया पर वॉर्निंग और अलर्ट देने के लिए ग्रुप भी बना लिया है. लेपर्ड कहीं दिखाई दे जाए तो तुरंत सभी को सूचना पहुंचाई जाती है.

सुरक्षा के डर से बच्चों को घर से अकेले बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है. महिलाओं ने सुबह मंदिर जाना बंद कर दिया है, वहीं पुरुष मॉर्निंग और इवनिंग वॉक या तो टाल रहे हैं या फिर ग्रुप में ही बाहर निकल रहे हैं.

इलाके के लोगों का कहना है कि यह घटना खुद सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल है. जब राज्य के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में लेपर्ड घुस सकता है और उसके बाद भी पुलिस-वन विभाग कोई सक्रिय कार्रवाई नहीं कर रहे, तो बाकी इलाकों की सुरक्षा कैसी होगी? स्थानीय लोग कह रहे हैं कि सरकार और प्रशासन की उदासी ने उन्हें मजबूर कर दिया है कि वे खुद पहरेदार बनें.

‘सरकार कुछ नहीं कर सकती’- मंत्री

इस बीच सिविल लाइंस में ही रहने वाले राज्य के कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर का बयान आग में घी डालने जैसा साबित हुआ. उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार कुछ नहीं कर सकती.

लेपर्ड की मूवमेंट पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने उल्टा जनता को उपदेश देते हुए कहा कि जब इंसानों ने जानवरों के इलाके में दखल किया है तो जानवर भी आबादी में आएंगे, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता.

उनकी इस टिप्पणी से लोग और भड़क गए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि जनता की सुरक्षा करना सरकार का फर्ज है, वह कोई एहसान नहीं कर रही. ऐसे संवेदनशील इलाके में सुरक्षा ड्रिल और निगरानी बढ़ाने की जरूरत है, न कि सवालों से बचने की.

रात में गश्त बढ़ाने की मांग

लोग चाहते हैं कि रात में पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम इलाके में लगातार गश्त करे, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएं और रात के समय सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाई जाए. फिलहाल सरकारी कार्रवाई के इंतजार में लोग खुद ही चौकीदार बनकर अपने परिवारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 22 Nov 2025 06:52 AM (IST)
Tags :
Leopard RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी का आज प्रयागराज दौरा, माघ मेले की तैयारियों का निरीक्षण और संगम पर करेंगे गंगा पूजन
CM योगी का आज प्रयागराज दौरा, माघ मेले की तैयारियों का निरीक्षण और संगम पर करेंगे गंगा पूजन
इंडिया
गृह तो चला गया BJP के पास, लेकिन नीतीश की JDU के पास फिर भी रहेंगे ये 'मलाईदार' विभाग
गृह तो चला गया BJP के पास, लेकिन नीतीश की JDU के पास फिर भी रहेंगे ये 'मलाईदार' विभाग
विश्व
'जिसके पास चीन के खिलौने जैसे हथियार...', तेजस क्रैश पर पाकिस्तानियों ने कसे तंज तो भड़क गई उद्धव की शिवसेना
'जिसके पास चीन के खिलौने जैसे हथियार...', तेजस क्रैश पर पाकिस्तानियों ने कसे तंज तो भड़क गई उद्धव की शिवसेना
बॉलीवुड
‘खत्म कर देंगे’, जब विवेक ओबेरॉय को गैंगस्टर्स से मिली थी जान से मारने की धमकी, जानें दिलचस्प किस्सा
‘खत्म कर देंगे’, जब विवेक को गैंगस्टर्स से मिली थी जान से मारने की धमकी, जानें किस्सा
Advertisement

वीडियोज

प्यार के ठुमके पर दुल्हन फरार !
Dubai Airshow plane crash: बहादुर पायलेट ने ऐसे बचाई लोगों की जान | Air show
Dubai Airshow plane crash: तेजस हादसे पर सवाल, आखिर चूक कहां हुई? | Tejas Crash
Delhi Shaurya Suicid* News: स्कूल में मानसिक रूप से प्रताड़ित छात्र ने दी जान | ST. Columbus
Sandeep Chaudhary: विपक्षियों पर इतना प्यार क्यों लुटा रही है BJP? | Mahagathbandhan | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी का आज प्रयागराज दौरा, माघ मेले की तैयारियों का निरीक्षण और संगम पर करेंगे गंगा पूजन
CM योगी का आज प्रयागराज दौरा, माघ मेले की तैयारियों का निरीक्षण और संगम पर करेंगे गंगा पूजन
इंडिया
गृह तो चला गया BJP के पास, लेकिन नीतीश की JDU के पास फिर भी रहेंगे ये 'मलाईदार' विभाग
गृह तो चला गया BJP के पास, लेकिन नीतीश की JDU के पास फिर भी रहेंगे ये 'मलाईदार' विभाग
विश्व
'जिसके पास चीन के खिलौने जैसे हथियार...', तेजस क्रैश पर पाकिस्तानियों ने कसे तंज तो भड़क गई उद्धव की शिवसेना
'जिसके पास चीन के खिलौने जैसे हथियार...', तेजस क्रैश पर पाकिस्तानियों ने कसे तंज तो भड़क गई उद्धव की शिवसेना
बॉलीवुड
‘खत्म कर देंगे’, जब विवेक ओबेरॉय को गैंगस्टर्स से मिली थी जान से मारने की धमकी, जानें दिलचस्प किस्सा
‘खत्म कर देंगे’, जब विवेक को गैंगस्टर्स से मिली थी जान से मारने की धमकी, जानें किस्सा
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी को सुपर ओवर में क्यों नहीं भेजा? कप्तान जीतेश शर्मा ने खुद बताया; जानें क्या कहा
वैभव सूर्यवंशी को सुपर ओवर में क्यों नहीं भेजा? कप्तान जीतेश शर्मा ने खुद बताया
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
इंडिया
'मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं', उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद पहली बार मंच पर नजर आए जगदीप धनखड़
'मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं', उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद पहली बार मंच पर नजर आए जगदीप धनखड़
यूटिलिटी
गैस डीलर की मनमानी से परेशान? जान लें शिकायत दर्ज करने का सबसे आसान तरीका
गैस डीलर की मनमानी से परेशान? जान लें शिकायत दर्ज करने का सबसे आसान तरीका
ENT LIVE
IFFI गोवा 2025: मुकेश छाबड़ा, सुपर्ण वर्मा और अन्य ने सिनेमा के उत्सवी ग्लैमर में और अधिक फिल्मी रंग भरा
IFFI गोवा 2025: मुकेश छाबड़ा, सुपर्ण वर्मा और अन्य ने सिनेमा के उत्सवी ग्लैमर में और अधिक फिल्मी रंग भरा
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
ENT LIVE
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
Embed widget