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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान पंचायत चुनाव : कब निकलेगी रिजर्वेशन की लॉटरी? चौथी बार बदली गई तारीख

राजस्थान पंचायत चुनाव : कब निकलेगी रिजर्वेशन की लॉटरी? चौथी बार बदली गई तारीख

राजस्थान में पंचायत चुनाव के लिए पहले लॉटरी अगस्त महीने में निकाली जानी थी, जिसे बाद में सितंबर किया गया और फिर बदलाव करते हुए 11 और 12 अक्टूबर की तारीख तय की गई थी.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 17 Sep 2026 11:52 AM (IST)
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राजस्थान में पंचायत चुनाव के आरक्षण की लॉटरी के कार्यक्रम में एक बार फिर बदलाव किया गया है. विपक्ष के कड़े एतराज के बाद आरक्षण की लॉटरी का शेड्यूल बदलते हुए अब अक्टूबर के बजाय सितंबर महीने में ही लॉटरी निकालने का फैसला किया गया है. नई तारीख के मुताबिक 23 और 24 सितंबर को आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी.

23 सितंबर को जिला परिषद सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों के लिए लॉटरी निकाली जाएगी, जबकि 24 सितंबर को उपखंड स्तर पर पांच और सरपंच के आरक्षण की लॉटरी होगी. सीटों के आरक्षण की लॉटरी के कार्यक्रम में यह तीसरी बार बदलाव है.

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डेढ़ लाख पदों के लिए होना है चुनाव

पहले लॉटरी अगस्त महीने में निकाली जानी थी, जिसे बाद में सितंबर किया गया और फिर बदलाव करते हुए 11 और 12 अक्टूबर की तारीख तय की गई थी.

अब चौथी नई तारीख जारी की गई है. राजस्थान में जिला परिषद के 1403 सदस्यों, पंचायत समिति प्रधान की 457 सीटों, पंचायत समिति सदस्य के 8245 पदों, सरपंच के 14,403 पदों और वार्ड पंच की 1,30,589 सीटों के लिए चुनाव होना है. इस तरह राज्य में डेढ़ लाख से ज्यादा पदों के लिए चुनाव होने हैं.

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 17 Sep 2026 11:50 AM (IST)
Tags :
Rajasthan News BJP Congress Rajasthan Panchayat Chunav 2026
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