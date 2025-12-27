हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर दिशा निर्देश जारी, पर्दानशीं वोटर्स को लेकर हुआ ये फैसला

राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर दिशा निर्देश जारी, पर्दानशीं वोटर्स को लेकर हुआ ये फैसला

Rajasthan News: राजस्थान में पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू होने के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

By : मुबारिक खान | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 27 Dec 2025 08:36 PM (IST)
राजस्थान में पंचायतीराज और निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है. आयोग की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत पोलिंग पार्टियों का गठन और पर्दानशीन महिला मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा. 

राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसमें पर्दानशीन महिला मतदाता की पहचान के लिए पीठासीन अधिकारी स्थानीय महिला कर्मचारी की मदद ले सकेंगे. 14 बिंदु वाले जारी आदेश में मतदान दल गठन करने की जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारी को दी गई है.

पर्दा हटाकर महिला वोटर की होगी पहचान

पंचायतीराज चुनाव की तैयारी शुरू होने के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं.  राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया, ''मतदान के दौरान पर्दानशीन महिला मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित की जाएगी. पोलिंग टीम पर्दा हटाकर वोटर की पहचान और पुष्टि के लिए स्थानीय महिला कर्मचारी की मदद ले सकते हैं.''

महिला कर्मचारी की ड्यूटी नहीं होने पर कैसे होगी पहचान?

हालांकि 14 बिन्दु वाले इस निर्देश में एक बिंदु यह भी है कि पोलिंग पार्टियों के साथ यथासंभव किसी महिला की ड्यूटी नहीं लगायी जाए जबकि पीठासीन अधिकारी किसी महिला कर्मचारी के माध्यम से ही पर्दानशीन महिला मतदाता की पहचान कर सकते हैं. तो ऐसे में महिला कर्मचारी की ड्यूटी नहीं होने पर पहचान कौन करेगा? इसके जवाब में राजेश्वर सिंह ने कहा, ''आम तौर पर मतदान केंद्रों पर महिला BLO की ड्यूटी लगायी जाती हैं तो पीठासीन अधिकारी इन महिला कर्मचारियों की मदद ले सकते हैं.''

फर्जी मतदान को रोकने के लिए निर्देश

बता दें कि इस आदेश के पीछे राज्य निर्वाचन आयोग की मंशा फर्जी मतदान को रोकना है, हालांकि यह आयोग की एक सामान्य प्रक्रिया है, इसके तहत यह दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. इससे पहले भी इस तरह के निर्देश जारी किए जाते रहे हैं.

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 27 Dec 2025 08:36 PM (IST)
Election Commission RAJASTHAN NEWS Rajasthan Panchayat Elections 2026
