जयपुर ट्रैफिक पुलिस की ओर शनिवार (27 दिसंबर) से रविवार (4 जनवरी) तक चारदीवारी और आमेर क्षेत्र में विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है. शहर के प्रमुख मार्गों, धरोहरों, ऐतिहासिक किलोऔर धार्मिक स्थलों व बाजारों में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है.

प्रदेश में पर्यटन सीजन शुरू होने के साथ-साथ नव वर्ष की भी तैयारियां शुरू हो चुकी है. ऐसे में लाखों पर्यटक जयपुर पहुंचेंगे और इसी के चलते यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा यह फैसला लिया गया है.

इन मार्गों पर हुआ बदलाव

यातायात दबाव बढ़ने पर आवश्यकतानुसार मार्गों का डायवर्जन किया जाएगा. बड़ी चौपड़ से सुभाष चौक की ओर सामान्य यातायात सड़क के दोनों ओर से संचालित होगा. वहीं सुभाष चौक से बड़ी चौपड़ आने वाले वाहनों को चार दरवाजा-घोड़ा निकास रोड होते हुए रामगंज चौपड़ की ओर मोड़ा जाएगा.

बांदरवाल गेट से प्रवेश करने वाले वाहन नगर परिषद की मोरी, जनानी ड्योढ़ी और सार्दुल सिंह की नाल होते हुए गणगौरी बाजार जा सकेंगे. गणगौरी बाजार से सिटी पैलेस और आतिश गेट से सिटी पैलेस और जंतर-मंतर की ओर यातायात प्रतिबंधित रहेगा.

आमेर से रामगढ़ मोड़ की ओर यातायात बंद

रामगढ़ मोड़ से आमेर की ओर यातायात सुचारु रहेगा. वहीं आमेर से रामगढ़ मोड़ की ओर यातायात बंद रहेगा. जयगढ़ टी-पॉइंट से रामगढ़ मोड़ आने वाले वाहनों को धोबीघाट चौराहा की ओर मोड़ा जाएगा. आमेर से जयपुर शहर की ओर आने वाले वाहन आमेर तिराहा, दिल्ली रोड और गलता गेट चौराहा होकर शहर में प्रवेश करेंगे.

ई रिक्शा संचालन पूरी तरह रहेगा बंद

27 दिसंबर से 4 जनवरी तक चारदीवारी और आमेर क्षेत्र में ई-रिक्शा व अवैध वाहनों का संचालन बंद रहेगा. आपातकालीन वाहनों का आवागमन जारी रहेगा. यातायात पुलिस ने आमजन से संजय सर्किल से चांदपोल, छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ तक संचालित मेट्रो सेवा का अधिकतम उपयोग करने की अपील की है. चारदीवारी के व्यापारियों और लोगों से वाहन रामनिवास बाग स्थित JDA भूमिगत पार्किंग, चौगान स्टेडियम और आतिश मार्केट की निर्धारित पार्किंग में खड़े करने को कहा गया है.