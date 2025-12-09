राजस्थान: जयपुर की सड़कों पर लगे 'लापता शिक्षा मंत्री' के पोस्टर्स, जानें क्या है वजह?

जयपुर में प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के लापता होने के पोस्टर शहर में जगह–जगह लगाए गए हैं. एक महीने पहले नीरजा मोदी स्कूल में नौ साल की छात्रा के सुसाइड मामले में परिजन अब तक न्याय के लिए भटक रहे हैं, लेकिन स्कूल प्रशासन के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इसी को लेकर आज कुछ लोगों ने मंत्री के खिलाफ आक्रोश जताते हुए लापता होने के पोस्टर चिपका दिए.

परिवर्तन ग्रुप के सदस्यों का कहना है कि छात्र–छात्राओं की समस्याएं सामने आने पर शिक्षा मंत्री का कहीं अता–पता नहीं होता. छात्रा के आत्महत्या मामले में भी न तो किसी तरह का संतोषजनक जवाब मिला और न ही जांच के बाद कोई कार्रवाई हुई. ऐसे में विरोधस्वरूप शहरभर में मंत्री की तलाश करते हुए ये पोस्टर लगाए गए हैं.

' गंभीर मामलों पर सरकार की चुप्पी निराशाजनक '

जयपुर की सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए ये पोस्टर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, जिन पर लिखा है, "लापता शिक्षा मंत्री की तलाश है." प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शिक्षा से जुड़े गंभीर मामलों पर सरकार की चुप्पी निराशाजनक है.

' अभी तक नहीं मिला ठोस जवाब '

परिवर्तन ग्रुप का आरोप है कि नीरजा मोदी स्कूल की नौ साल की छात्रा की आत्महत्या के इतने दिनों बाद भी मुख्य आरोपियों पर कार्रवाई न होना कई सवाल खड़े करता है. परिजनों ने भी कई बार न्याय की मांग की, लेकिन अब तक उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया है.

' सुसाइड मामले में हो निष्पक्ष जांच '

फिलहाल शहर में लगे ये पोस्टर शिक्षा मंत्री और प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं. परिजन और प्रदर्शनकारी लगातार मांग कर रहे हैं कि छात्रा के सुसाइड मामले में निष्पक्ष जांच और कार्रवाई हो, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके. बता दें कि नीरजा मोदी स्कूल में मासूम अमायरा की सुसाइड को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है.