हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: लिपिक भर्ती परीक्षा में हाई-टेक चीटिंग, स्पेन से मंगाए गए स्पाई कैमरा से लीक हुआ था पेपर

राजस्थान: लिपिक भर्ती परीक्षा में हाई-टेक चीटिंग, स्पेन से मंगाए गए स्पाई कैमरा से लीक हुआ था पेपर

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट की भर्ती परीक्षा में स्पाई कैमरे के जरिए नकल करने वाले चार क्लर्कों को एसओजी ने गिरफ्तार किया और मामले की जांच अभी जारी है.

By : मुबारिक खान | Updated at : 09 Dec 2025 02:54 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान हाईकोर्ट की लिपिक भर्ती परीक्षा में अनुचित तरीके अपनाने वाले चार कनिष्ठ लिपिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. जयपुर एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि ये अभ्यर्थी वर्ष 2022 में आयोजित कनिष्ठ न्यायिक सहायक, लिपिक ग्रेड-द्वितीय और सहायक लिपिक ग्रेड-द्वितीय की संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में नकल और जासूसी के माध्यम से चयनित हुए थे. यह परीक्षा 12 और 19 मार्च 2023 को संपन्न हुई थी.

यह परीक्षा 12 मार्च और 19 मार्च 2023 को संपन्न हुई थी. एडीजी बंसल ने जानकारी दी कि इस पूरे हाई-टेक नकल तंत्र का खुलासा तब हुआ जब एसओजी ने इसी अवधि में आयोजित हुई ईओ-आरओ परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग की सूचना पर जांच शुरू की. तकनीकी विश्लेषण और पूछताछ में यह स्थापित हुआ कि पेपर लीक का मुख्य सरगना पौरव कालेर और उसका साथी तुलसाराम कालेर लाखों रुपये लेकर अभ्यर्थियों को ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से उत्तर उपलब्ध करवा रहे थे. इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर पौरव कालेर को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका था.

गिरोह का नेटवर्क और एसओजी की विशेष टीम

इस गिरोह के नेटवर्क को तोड़ने के लिए डीआईजी एसओजी परिस देशमुख के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई. टीम ने गहनता से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का विश्लेषण किया और यह स्थापित किया कि हाईकोर्ट कनिष्ठ लिपिक परीक्षा में भी इसी गिरोह द्वारा नकल करवाई गई थी. इस आधार पर थाना एसओजी, जयपुर में प्रकरण दर्ज कर विस्तृत अनुसंधान किया गया.

गहन जांच के उपरांत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसओजी प्रकाश कुमार शर्मा की टीम ने चार चयनित अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया. इनमें चूरू निवासी दिनेश कुमार (परीक्षा केंद्र: शक्ति सरस्वती बालिका विद्यालय, चूरू), सीकर निवासी मनोज कुमार बोरान (परीक्षा केंद्र: केसर इंटरनेशनल अकादमी, मानसरोवर, जयपुर), चूरू निवासी रमेश कुमार (परीक्षा केंद्र: संजय पब्लिक स्कूल, चूरू) और मनीष बुडिया शामिल हैं. गिरफ्तारी के समय ये चारों आरोपी कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत थे और प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में पदस्थापित थे. दिनेश कुमार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सलूम्बर के न्यायालय में, मनोज कुमार राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर में, रमेश कुमार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्र. 02, राजगढ़, चूरू में, और मनीष बुडिया वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं एसीजेएम, मारवाड़ जंक्शन, पाली के न्यायालय में नियुक्त थे.

 हाई-टेक नकल का तरीका और करोड़ों का सौदा

बंसल ने बताया कि अभ्यर्थियों से लाखों रुपये का सौदा किया था. दिनेश से 3 लाख, मनोज से 4 लाख, रमेश से 5 लाख, और मनीष से 3 लाख रुपये. नकल करवाने के लिए उसने स्पेन से ₹90,000 की कीमत में Innova Chem Drop Box स्पाई कैमरा मंगाया था. गिरोह के दो सदस्य अभ्यर्थी बनकर परीक्षा में बैठे और प्रश्न पत्र मिलते ही स्पाई कैमरे से उसकी स्क्रीनशॉट लेकर तुरंत सरगना पौरव कालेर को भेज दिया.

पौरव कालेर अपनी सॉल्वर एक्सपर्ट टीम के साथ पहले से तैयार था, जिसने तुरंत प्रश्न पत्र हल किया. इसके बाद पौरव कालेर ने विशेष डिवाइस की मदद से उन सभी अभ्यर्थियों से संपर्क किया, जिन्हें ब्लूटूथ डिवाइस दी गई थी, और उन्हें सही उत्तर पढ़ा दिए. यह पुष्टि हुई कि परीक्षा दिनांक 12 मार्च 2023 को जितेंद्र उर्फ अक्षय जाट और 19 मार्च 2023 को राजेश कुमार बिजारणियां द्वारा प्रश्न पत्र की स्क्रीनशॉट पौरव कालेर को भेजे गए थे. चयन के बाद इन अभ्यर्थियों ने तय की गई लाखों की राशि सरगना को दी थी.

21 आरोपी गिरफ्तार, रिमांड और जांच जारी

इस प्रकरण में अब तक सरगना पौरव कालेर सहित कुल 21 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है. गिरफ्तार किए गए चारों कनिष्ठ लिपिकों को न्यायालय द्वारा 10 दिसंबर 2025 तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है. एसओजी द्वारा इनसे पूछताछ में अन्य संलिप्त व्यक्तियों और वित्तीय लेन-देन के बारे में जांच जारी है. एडीजी विशाल बंसल ने दोहराया कि सार्वजनिक भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्षता के साथ छेड़छाड़ करने वालों के विरुद्ध एसओजी कठोरतम कार्रवाई जारी रखेगी, क्योंकि परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करना राज्य पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

और पढ़ें

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 09 Dec 2025 02:54 PM (IST)
Tags :
Rajasthan High Court Spy Camera RAJASTHAN NEWS Clerk Exam
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'56 इंच की छाती का देश को क्या फायदा हुआ? चीन घुस आया...', राज्यसभा में मोदी पर फायर हुए खरगे, सुनते ही खड़े हो गए नड्डा
'56 इंच की छाती का देश को क्या फायदा हुआ? चीन घुस आया...', राज्यसभा में मोदी पर फायर हुए खरगे, सुनते ही खड़े हो गए नड्डा
बिहार
राहुल गांधी पर संजय जायसवाल का निशाना, 'एक बोलेरो में आ जाएंगे बिहार के सारे कांग्रेस विधायक'
राहुल गांधी पर संजय जायसवाल का निशाना, 'एक बोलेरो में आ जाएंगे बिहार के सारे कांग्रेस विधायक'
इंडिया
'वंदे मातरम में मां दुर्गा है और मुसलमान के लिए अल्लाह ही...', राष्ट्रीय गीत को लेकर क्या बोले अरशद मदनी?
'वंदे मातरम में मां दुर्गा है और मुसलमान के लिए अल्लाह ही...', राष्ट्रीय गीत को लेकर क्या बोले अरशद मदनी?
स्पोर्ट्स
IPL पर वसीम अकरम का तंज, बोले- ‘बच्चे बड़े हो जाते हैं, लीग खत्म नहीं होती’
IPL पर वसीम अकरम का तंज, बोले- ‘बच्चे बड़े हो जाते हैं, लीग खत्म नहीं होती’
Advertisement

वीडियोज

Parliament Session: वंदे मातरम् पर Amit Shah ने युवाओं से कर दिया यज्ञ में आहुति डालने का आवाहन
Parliament Session: 'नेहरू ने वंदे मातरम के टुकड़े..', राज्यसभा में विपक्ष पर बरसे Amit Shah |
Parliament Session: 'हमारे मित्र को मिला..', इलेक्टोरल बॉन्ड पर Akhilesh Yadav ने Congress को घेरा
Parliament Session 2025: 'एक भी सीट जीतकर दिखाए', BJP को Akhilesh Yadav की खुली चुनौती! | CM Yogi
Indigo संकट पर लोकसभा में उड्डयन मंत्री Ram Mohan Naidu ने दिया जवाब | Parliament Session
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'56 इंच की छाती का देश को क्या फायदा हुआ? चीन घुस आया...', राज्यसभा में मोदी पर फायर हुए खरगे, सुनते ही खड़े हो गए नड्डा
'56 इंच की छाती का देश को क्या फायदा हुआ? चीन घुस आया...', राज्यसभा में मोदी पर फायर हुए खरगे, सुनते ही खड़े हो गए नड्डा
बिहार
राहुल गांधी पर संजय जायसवाल का निशाना, 'एक बोलेरो में आ जाएंगे बिहार के सारे कांग्रेस विधायक'
राहुल गांधी पर संजय जायसवाल का निशाना, 'एक बोलेरो में आ जाएंगे बिहार के सारे कांग्रेस विधायक'
इंडिया
'वंदे मातरम में मां दुर्गा है और मुसलमान के लिए अल्लाह ही...', राष्ट्रीय गीत को लेकर क्या बोले अरशद मदनी?
'वंदे मातरम में मां दुर्गा है और मुसलमान के लिए अल्लाह ही...', राष्ट्रीय गीत को लेकर क्या बोले अरशद मदनी?
स्पोर्ट्स
IPL पर वसीम अकरम का तंज, बोले- ‘बच्चे बड़े हो जाते हैं, लीग खत्म नहीं होती’
IPL पर वसीम अकरम का तंज, बोले- ‘बच्चे बड़े हो जाते हैं, लीग खत्म नहीं होती’
बिहार
RTI से वेतन और पेंशन वाले 'खुलासे' पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'प्रावधान भी यही है कि…'
RTI से वेतन और पेंशन वाले 'खुलासे' पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'प्रावधान भी यही है कि…'
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: ओटीटी पर कहां रिलीज होगी धुरंधर, धुरंधर की ओटीटी रिलीज डेट और धुरंधर की ओटीटी डील
ओटीटी पर कहां रिलीज होगी धुरंधर, धुरंधर की ओटीटी रिलीज डेट और धुरंधर की ओटीटी डील
हेल्थ
Prem Chopra: कितनी खतरनाक बीमारी है सीवियर ऑर्टिक स्टेनोसिस, जिससे जूझ रहे प्रेम चोपड़ा?
कितनी खतरनाक बीमारी है सीवियर ऑर्टिक स्टेनोसिस, जिससे जूझ रहे प्रेम चोपड़ा?
ट्रेंडिंग
डांस के लिए बार-बार बुलाने पर भी पत्नी को मना कर रहा था पति, लेकिन दूसरी के इशारे पर हो गया राजी; मजे ले रहे यूजर्स
डांस के लिए बार-बार बुलाने पर भी पत्नी को मना कर रहा था पति, लेकिन दूसरी के इशारे पर हो गया राजी; मजे ले रहे यूजर्स
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget