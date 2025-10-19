कोटा में घटिया निर्माण की शिकायत पर मंत्री हीरालाल नागर का एक्शन, स्कूल और तालाब दीवार ध्वस्त

राजस्थान के कोटा में घटिया निर्माण पर भजन लाल शर्मा सरकार के मंत्री हीरालाल नागर ने कड़ी नाराजगी जताई है, कोटा के अमली झाड़ गांव में 3.91 करोड़ की लागत से स्कूल बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था, जबकि 77 लाख रुपये खर्च कर तालाब के घाट का निर्माण कराया गया था. जिसे मंत्री के आदेश पर ध्वस्त करा दिया गया है.

मंत्री हीरालाल नागर ने घटिया निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बुलडोजर बुलाकर निर्माणाधीन सरकारी स्कूल की बिल्डिंग और तालाब के घाट को तुड़वाया है. बुलडोजर से कुछ ही घंटों में घटिया निर्माण ध्वस्त कराकर भ्रष्टाचार करने वालों को सख्त संदेश दिया है.

स्कूल बिल्डिंग और तालाब को लेकर गई थी शिकायतें

दरअसल, राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कोटा पहुंचे हुए थे. जहां लोगों ने उनसे निर्माणाधीन स्कूल बिल्डिंग और उसके पास ही बन रहे तालाब के पक्के घाट को लेकर शिकायतें की थी. इस बारे में लोगों ने नाराजगी जताई तो मंत्री खुद निरीक्षण करने पहुंच गए.

निरीक्षण में गुणवत्ता थी बेहद खराब

निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अपने सामने चेकिंग कराई तो निर्माण की गुणवत्ता बेहद खराब मिली, इस पर उन्होंने संबंधित अफसर को फटकार लगाई और बुलडोजरों से निर्माण ध्वस्त करने का निर्देश दिया. कुछ ही घंटे बाद मंत्री की मौजूदगी में जेसीबी मशीनें पहुंची. मंत्री ने अपनी मौजूदगी में निर्माण अधीन स्कूल बिल्डिंग के एक हिस्से और तालाब के तैयार हो चुके घाट को ध्वस्त करवाया.

किसी कीमत पर भ्रष्टाचार नहीं होगा बर्दाश्त- मंत्री

इस दौरान उन्होंने मीडिया से कहा कि सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. झालावाड़ में स्कूल बिल्डिंग गिरने से सात बच्चों की मौत के बाद भी कोटा में घटिया क्वालिटी के सरकारी स्कूल का निर्माण किया जा रहा था.

गौरतलब है कि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जिस कोटा जिले में एक्शन में नजर आए और निर्माणाधीन स्कूल की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलवाया है. कोटा जिले की रामगंज मंडी सीट से राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर विधायक हैं. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कोटा में खूब एक्टिव भी रहते हैं लेकिन एक मंत्री के विभाग द्वारा कराए जा रहे काम पर दूसरे विभाग के मंत्री का बुलडोजर वाला एक्शन सियासी गलियारों में सुर्खियां बना हुआ है.