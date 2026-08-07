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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' को कैबिनेट की मंजूरी, एक साथ होंगे पंचायत और शहरी निकाय चुनाव

राजस्थान: 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' को कैबिनेट की मंजूरी, एक साथ होंगे पंचायत और शहरी निकाय चुनाव

Rajasthan Cabinet Decisions: सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई राजस्थान कैबिनेट की बैठक में 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' पर मुहर लग गई है. अब पंचायत और शहरी निकाय चुनाव एक साथ होंगे.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 07 Aug 2026 10:57 PM (IST)
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राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के विकास और चुनाव प्रक्रिया को लेकर कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं. सरकार ने प्रदेश में 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' (One State, One Election) का फार्मूला लागू करने पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी है. कैबिनेट बैठक में लिए गए इन अहम फैसलों की जानकारी डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, कानून मंत्री जोगाराम पटेल और उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी.

एक साथ होंगे पंचायत और निकाय चुनाव

कैबिनेट ने प्रदेश में बार-बार चुनाव कराने की प्रक्रिया से बचने के लिए 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' के प्रस्ताव को पारित कर दिया है. इस फैसले के तहत, नवंबर तक अपना कार्यकाल पूरा करने वाले सभी पंचायतों और शहरी निकायों के चुनाव अब एक साथ कराए जाएंगे. सरकार ने स्पष्ट किया है कि चुनाव कराने में माननीय न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा.

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ओबीसी और महिला आरक्षण पर स्थिति साफ

बैठक में स्थानीय चुनावों में आरक्षण की तस्वीर भी साफ कर दी गई है. कैबिनेट ने ओबीसी (OBC) आयोग की रिपोर्ट को अपनी मंजूरी दे दी है. इस रिपोर्ट के आधार पर ही आरक्षण तय कर राज्य निर्वाचन आयोग को सिफारिश भेजी जाएगी. इसके साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए नगर निकायों में 33 प्रतिशत और पंचायतीराज संस्थाओं में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण के अनुसार सीटों का निर्धारण किया जाएगा.

राज्य मजदूरी संहिता-2026 को मिली हरी झंडी

कर्मचारियों और मजदूरों के हित में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. राज्य कैबिनेट ने 'राज्य मजदूरी संहिता-2026' को मंजूरी दे दी है. नए नियमों के तहत अब साल में दो बार वेतन संशोधन किया जाएगा. कर्मचारियों को वेतन पर्ची (Salary Slip) देना अनिवार्य होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी.

कृषि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने 'एग्रो फूड प्रोसेसिंग नीति-2026' को भी अपनी हरी झंडी दे दी है. इस नीति का मुख्य फोकस राज्य में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना और किसानों की आय में इजाफा करना है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 07 Aug 2026 10:53 PM (IST)
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