जोधपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ की MD ड्रग्स के साथ तस्कर गिरफ्तार

अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे जोधपुर पुलिस के अभियान को दीपावली से पहले एक बड़ी सफलता हासिल हुई है. पुलिस कमिश्नरेट स्पेशल टीम जीएसटी और पुलिस थाना लूणी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक अंतर राज्य स्तर के अवैध मादक पदार्थ सप्लायर को 545 ग्राम एचडी ड्रग्स के साथ दबोच लिया है. बरामद मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ 11 लाख रुपये आंकी गई है.

पुलिस आयुक्त ओमप्रकाश के आदेशानुसार, पुलिस उपायुक्त पश्चिम विनीत कुमार बंसल के दिशा-निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पश्चिम रोशन मीणा के निकट सुपरविजन में प्रभारी साइबर सैल, जोधपुर पूर्व के प्रभारी राकेश सिंह से प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर, सीएसटी प्रभारी श्यामसिंह सउनि के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया.

अन्य व्यक्तियों की तलाश भी है जारी

सूचना मिली थी कि मगाराम उर्फ मगराज (निवासी पंडितों का बास, चामू), जो लंबे समय से एमडी ड्रग्स की खरीद-फरोख्त और सप्लाई में संलिप्त है, पाली से रोहट होते हुए जोधपुर की ओर आ रहा है. आरोपी से पूछताछ के आधार पर मादक पदार्थ तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों की तलाश भी जारी है.

स्कॉर्पियो वाहन भी किया गया है जब्त

टीम ने लूणी थाना क्षेत्र के काकांणी गांव के पास हाईवे पर नाकाबंदी की. कुछ समय बाद सफेद स्कॉर्पियो (नंबर RJ 19 UD 2796) आती दिखाई दी, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर रोक लिया. वाहन में सवार व्यक्ति की पहचान मगाराम उर्फ मगराज (उम्र 34 वर्ष, जाति जाट, निवासी पंडितों का बास, चामू) के रूप में हुई. वाहन व आरोपी की तलाशी लेने पर 545 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स बरामद की गई. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि यह मादक पदार्थ आदिल खान निवासी रेदास मोहल्ला, साकरिया (प्रतापगढ़) से लाया गया था. आरोपी से मादक पदार्थ तस्करी में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन भी जब्त किया गया है.