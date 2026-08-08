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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'क्या यही है नया भारत?', एक बार फिर लेट हुई फ्लाइट तो सरकार पर भड़के हनुमान बेनीवाल

'क्या यही है नया भारत?', एक बार फिर लेट हुई फ्लाइट तो सरकार पर भड़के हनुमान बेनीवाल

Hanuman Beniwal Filght Late: सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर फ्लाइट में देरी को लेकर इंडिगो एयरलाइंस और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. पहले भी उनकी जयपुर से फ्लाइट लेट हो चुकी है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 08 Aug 2026 08:16 AM (IST)
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राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर फ्लाइट में देरी को लेकर इंडिगो एयरलाइंस और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. दिल्ली से जयपुर आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E-6131 शुक्रवार (7 अगस्त) की रात तय समय पर उड़ान नहीं भर सकी. 

यह फ्लाइट रात 8:20 बजे रवाना होनी थी, लेकिन पायलट के समय पर नहीं पहुंचने के कारण डेढ़ घंटे बाद भी टेकऑफ नहीं हो सका. फ्लाइट में देरी के बाद सांसद बेनीवाल ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर करते हुए सवाल उठाया कि क्या यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'नया भारत' है, जहां आम यात्री के समय और सुविधा की कोई कीमत नहीं है. 

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फ्लाइट लेट होने पर भड़के सांसद बेनीवाल

सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि यदि कोई यात्री एक घंटा देरी से एयरपोर्ट पहुंचे तो एयरलाइन उसका इंतजार नहीं करती, लेकिन जब एयरलाइन खुद लापरवाही करे तो उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? बेनीवाल ने विमानन मंत्री राममोहन नायडू से पूरे मामले की जांच कर इंडिगो की जिम्मेदारी तय करने की मांग की. 

उन्होंने कहा कि एयरलाइंस की जवाबदेही तय होना जरूरी है, ताकि यात्रियों को बार-बार ऐसी परेशानियों का सामना न करना पड़े. सांसद ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएमओ को भी सोशल मीडिया पर टैग किया.

पहले भी लेट हो चुकी है बेनीवाल की फ्लाइट

बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब बेनीवाल की फ्लाइट लेट हुई हो. करीब दो सप्ताह पहले भी उनकी फ्लाइट देरी से रवाना हुई थी, जिसके चलते वह संसद में विपक्ष की अहम बैठक में समय पर नहीं पहुंच सके थे. लगातार दूसरी बार हुई देरी के बाद उन्होंने सवाल उठाया कि देश में यात्रियों से अनुशासन की उम्मीद तो की जाती है, लेकिन एयरलाइंस और व्यवस्था की जवाबदेही तय करने में आखिर इतनी ढिलाई क्यों बरती जाती है.

सांसद का कहना है कि अगर देश में बेहतर नागरिक उड्डयन व्यवस्था का दावा किया जाता है, तो समयबद्ध सेवा और यात्रियों के अधिकारों की भी उतनी ही गंभीरता से रक्षा होनी चाहिए. बार-बार उड़ानों में देरी यात्रियों की परेशानी बढ़ा रही है और इस पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 08 Aug 2026 08:16 AM (IST)
Tags :
Hanuman Beniwal NAGAUR News INDIGO RAJASTHAN NEWS
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