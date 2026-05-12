डूंगरपुर के तालोरा वन क्षेत्र में भीषण आग, 4 किलोमीटर तक का जंगल खाक, 6 घंटे के बाद पाया काबू

राजस्थान के डूंगरपुर के साबला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तालोरा वन क्षेत्र में बीती रात भीषण आग ने जमकर तांडव मचाया. देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि लगभग 4 किलोमीटर के दायरे में फैली बेशकीमती वन संपदा जलकर पूरी तरह खाक हो गई है. आग बीती रात अज्ञात कारणों से लगी, जिसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से देखी जा सकती थीं.

6 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर पाया गया काबू

सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सागवाड़ा से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तुरंत रवाना किया गया. उबड़-खाबड़ रास्तों और हवा के रुख के बीच दमकलकर्मियों ने करीब 6 घंटे तक भारी जद्दोजहद की, जिसके बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका.

शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस अग्निकांड में 4 किलोमीटर के क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा है. कई छोटे वन्यजीवों और बेशकीमती पेड़ों के नष्ट होने की आशंका जताई जा रही है.

PM मोदी की अपील के बाद जयपुर में बढ़ी पेट्रोल-डीजल की बिक्री, लोगों को इस बात का सता रहा डर!

किसी की लापरवाही या भीषण गर्मी के कारण लगी आग?

फिलहाल आग को बुझा दिया गया है. वन विभाग की टीम मौके पर है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है. आग लगने के सटीक कारणों की जांच की जा रही है कि यह किसी की लापरवाही थी या भीषण गर्मी के कारण लगी प्राकृतिक आग. पहाड़ी इलाका और गर्मी के मौसम में सूखी घास ने आग में घी का काम किया. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इस घटना ने वन विभाग की सुरक्षा तैयारियों पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं.

NEET Paper Leak: बड़ा खुलासा, जयपुर से होकर नासिक से जुड़े तार, सीकर के दो कोचिंग सेंटर पर शक की सुई