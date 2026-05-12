डूंगरपुर के तालोरा वन क्षेत्र में भीषण आग, 4 किलोमीटर तक का जंगल खाक, 6 घंटे के बाद पाया काबू

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan News: डूंगरपुर के तालोरा वन क्षेत्र में भीषण आग, 4 किलोमीटर तक का जंगल खाक

Rajasthan News: डूंगरपुर के तालोरा वन क्षेत्र में भीषण आग, 4 किलोमीटर तक का जंगल खाक

Rajasthan News In Hindi: डूंगरपुर के तालोरा वन क्षेत्र में लगभग 4 किलोमीटर के दायरे में फैली बेशकीमती वन संपदा जलकर पूरी तरह खाक हो गई है. आग इतनी भीषण थी की कई किलोमीटर तक देखी जा सकती थीं.

By : सादिक़ अली, डूंगरपुर | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 12 May 2026 06:35 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के डूंगरपुर के साबला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तालोरा वन क्षेत्र में बीती रात भीषण आग ने जमकर तांडव मचाया. देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि लगभग 4 किलोमीटर के दायरे में फैली बेशकीमती वन संपदा जलकर पूरी तरह खाक हो गई है. आग बीती रात अज्ञात कारणों से लगी, जिसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से देखी जा सकती थीं.

6 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर पाया गया काबू

सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सागवाड़ा से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तुरंत रवाना किया गया. उबड़-खाबड़ रास्तों और हवा के रुख के बीच दमकलकर्मियों ने करीब 6 घंटे तक भारी जद्दोजहद की, जिसके बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका.

शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस अग्निकांड में 4 किलोमीटर के क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा है. कई छोटे वन्यजीवों और बेशकीमती पेड़ों के नष्ट होने की आशंका जताई जा रही है.

PM मोदी की अपील के बाद जयपुर में बढ़ी पेट्रोल-डीजल की बिक्री, लोगों को इस बात का सता रहा डर!

किसी की लापरवाही या भीषण गर्मी के कारण लगी आग?

फिलहाल आग को बुझा दिया गया है. वन विभाग की टीम मौके पर है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है. आग लगने के सटीक कारणों की जांच की जा रही है कि यह किसी की लापरवाही थी या भीषण गर्मी के कारण लगी प्राकृतिक आग. पहाड़ी इलाका और गर्मी के मौसम में सूखी घास ने आग में घी का काम किया. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इस घटना ने वन विभाग की सुरक्षा तैयारियों पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं.

NEET Paper Leak: बड़ा खुलासा, जयपुर से होकर नासिक से जुड़े तार, सीकर के दो कोचिंग सेंटर पर शक की सुई

Published at : 12 May 2026 06:35 PM (IST)
Tags :
Fire Incident RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
Rajasthan News: डूंगरपुर के तालोरा वन क्षेत्र में भीषण आग, 4 किलोमीटर तक का जंगल खाक
डूंगरपुर के तालोरा वन क्षेत्र में भीषण आग, 4 किलोमीटर तक का जंगल खाक, 6 घंटे के बाद पाया काबू
राजस्थान
राजस्थान: नीट पेपर लीक मामले में SOG का ताबड़तोड़ एक्शन, 20 से ज्यादा डिटेन, 45 से पूछताछ
राजस्थान: नीट पेपर लीक मामले में SOG का ताबड़तोड़ एक्शन, 20 से ज्यादा डिटेन, 45 से पूछताछ
राजस्थान
NEET Paper Leak: बड़ा खुलासा, जयपुर से होकर नासिक से जुड़े तार, सीकर के दो कोचिंग सेंटर पर शक की सुई
NEET Paper Leak: बड़ा खुलासा, जयपुर से होकर नासिक से जुड़े तार, सीकर के दो कोचिंग सेंटर पर शक की सुई
राजस्थान
सिरोही: जंगल में बकरियां चराने गए भाई-बहन की मौत, परिवार ने इस बात की जताई आशंका
सिरोही: जंगल में बकरियां चराने गए भाई-बहन की मौत, परिवार ने इस बात की जताई आशंका
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Gold Appeal: सोना न खरीदने से डॉलर में आएगी गिरावट? | Middle East Crisis
Big Breaking: America के रुख से पाकिस्तान में मची हलचल | US Iran War | Pakistan | Middle East
MG Cyberster and BMW M440i | India’s Best Convertibles? | #mg #mgcyberster #bmw #autolive
Vijay के शपथ समारोह में Trisha Krishnan बनीं सुर्खियों की वजह | Breaking | ABP News
Top News: इस घंटे की बड़ी खबरें | PM Modi Appeal | Himanta Biswa Oath Ceremony | Assam CM | Kerala
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोना न खरीदें: पीएम मोदी के बचाव में इंदिरा के फर्जी न्यूज क्लिप को शेयर कर रहे बीजेपी सांसद-नेता, विपक्ष ने आड़े हाथों लिया
सोना न खरीदें: पीएम मोदी के बचाव में इंदिरा के फर्जी न्यूज क्लिप को शेयर कर रहे बीजेपी सांसद-नेता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सोने की खरीद कैसे होगी कम? किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया ये आइडिया
सोने की खरीद कैसे होगी कम? राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया ये आइडिया
इंडिया
'युवाओं के भविष्य के साथ अपराध...', NEET पेपर लीक को लेकर गुस्से में राहुल गांधी, पीएम मोदी से कहा ये
'युवाओं के भविष्य के साथ अपराध...', NEET पेपर लीक को लेकर गुस्से में राहुल गांधी, पीएम मोदी से कहा ये
क्रिकेट
BAN vs PAK: बांग्लादेश से बुरी तरह हारा पाकिस्तान, लगातार तीसरी हार से करवा ली फजीहत, साढ़े 6 फुट के गेंदबाज ने मचाई तबाही
बांग्लादेश से बुरी तरह हारा पाकिस्तान, लगातार तीसरी हार से करवा ली फजीहत, साढ़े 6 फुट के गेंदबाज ने मचाई तबाही
ओटीटी
Project Hail Mary OTT Release: भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ, जानें- कब और कहां देखें?
भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ
इंडिया
फ्लोर टेस्ट में विजय पास होंगे या फेल? HC ने TVK विधायक को विधानसभा जाने से रोका, SC पहुंचा मामला
फ्लोर टेस्ट में विजय पास होंगे या फेल? HC ने TVK विधायक को विधानसभा जाने से रोका, SC पहुंचा मामला
विश्व
ऑपरेशन ‘एपिक फ्यूरी’ के बाद अमेरिका का बड़ा एक्शन, ईरान की मदद के आरोप में चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध
ऑपरेशन ‘एपिक फ्यूरी’ के बाद अमेरिका का बड़ा एक्शन, ईरान की मदद के आरोप में चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध
इंडिया
जिन ज्योतिषाचार्य ने की थी विजय के CM बनने की भविष्यवाणी, उन्हें अब सरकार में मिला बहुत बड़ा पद
जिन ज्योतिषाचार्य ने की थी विजय के CM बनने की भविष्यवाणी, उन्हें अब सरकार में मिला बहुत बड़ा पद
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Embed widget