सिरोही: जंगल में बकरियां चराने गए भाई-बहन की मौत, परिवार ने इस बात की जताई आशंका

राजस्थान के सिरोही जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है. जिले के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत मांडवाड़ा खालसा गांव (पीपली वाला ओड़ा फली) में एक ही परिवार के दो मासूम भाई-बहन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई.

इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है. प्रारंभिक जांच में इस घटना को फूड पॉइजनिंग से जोड़कर देखा जा रहा है. बच्चों की मौत के बाद चिकित्सा विभाग तुरंत हरकत में आया और गांव में विशेष स्वास्थ्य सर्वे अभियान शुरू कर दिया है.

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जंगल में खाई थी 'चुस्की', सुबह बिगड़ी तबीयत

जानकारी के अनुसार, मांडवाड़ा खालसा निवासी बदाराम गरासिया का 15 वर्षीय पुत्र नोनाराम और 12 वर्षीय पुत्री काली शुक्रवार को जंगल में बकरियां चराने गए थे. परिजनों ने बताया कि दोनों बच्चों ने दिनभर कुछ ठोस भोजन नहीं किया था और केवल बर्फ से बनी 'चुस्की' पी थी.

शाम को घर लौटने पर परिवार में मछली बनी थी, लेकिन दोनों बच्चों ने मछली खाने से इनकार कर दिया और सामान्य भोजन कर सो गए. शनिवार सुबह उठते ही दोनों बच्चों ने पेट दर्द की शिकायत की. कुछ ही देर में उन्हें उल्टी-दस्त शुरू हो गए. हालत बिगड़ने पर पिता आनन-फानन में दोनों को ऑटो से अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में दोनों मासूमों ने दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप, 96 घरों का हुआ सर्वे

घटना की सूचना मिलते ही चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया. बीसीएमओ (BCMO) डॉ. भूपेंद्र प्रताप सिंह के निर्देशन में स्वास्थ्यकर्मियों की टीम तत्काल मंडवाड़ा खालसा गांव पहुंची. विभागीय टीम ने एहतियात के तौर पर पूरे गांव में सर्वे अभियान चलाया. टीम ने गांव के 96 घरों का सर्वे किया. कुल 427 लोगों के स्वास्थ्य की सघन जांच की गई.

चिकित्सा अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल गांव में किसी अन्य व्यक्ति में उल्टी-दस्त या फूड पॉइजनिंग के गंभीर लक्षण सामने नहीं आए हैं. पूरे क्षेत्र में लगातार निगरानी रखी जा रही है. प्रथम दृष्टया यह मामला फूड पॉइजनिंग का ही प्रतीत हो रहा है, लेकिन मौत के वास्तविक कारणों का सटीक खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा.

15 मई से चलेगा विशेष जागरूकता अभियान

इस हृदयविदारक घटना के बाद चिकित्सा विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया है. सीएमएचओ (CMHO) कार्यालय के अनुसार, 15 मई से जिलेभर के अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी.

इस अभियान के तहत ग्रामीणों को खुले में बिकने वाली चुस्की, दूषित पेय पदार्थ, गंदी बर्फ और अस्वच्छ खाद्य सामग्री से होने वाले जानलेवा खतरों के प्रति सचेत किया जाएगा. स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को सड़क किनारे बिकने वाले खुले खाद्य पदार्थों से दूर रखें और पेट दर्द या उल्टी-दस्त जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाएं.

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