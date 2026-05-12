PM मोदी की अपील के बाद जयपुर में बढ़ी पेट्रोल-डीजल की बिक्री, लोगों को इस बात का सता रहा डर!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद पिंक सिटी जयपुर में पेट्रोल और डीजल की डिमांड बढ़ गई है. राजधानी में 20 से 25 फीसदी तक ये मांग बढ़ गई है.

दरअसल, कुछ लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि आने वाले दिनों में इनकी किल्लत हो सकती है या फिर कीमत बढ़ाई जा सकती है. माना जा रहा है कि लोग इसी वजह से पेट्रोल और डीजल ज्यादा भरवा रहे हैं.

कई लोग अपील को बता रहे सही

वहीं कई लोग ऐसे हैं जो इस अपील को सही बता रहे हैं और इस पर अमल करने की बात कर रहे हैं. ऐसे लोगों का कहना है कि वह देश हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करेंगे. हालांकि कुछ लोग इसे सियासी चश्मे से देख रहे हैं, उन्हें आशंका है कि सरकार दाम बढ़ाने की वजह से इस तरह की बात कर रही है.

25 फीसदी डिमांड बढ़ने की संभावना

जयपुर शहर के राजा पार्क इलाके के एचपी के पेट्रोल पंप के मैनेजर के मुताबिक सोमवार को 15 फ़ीसदी ज्यादा बिक्री हुई थी. आज यह बिक्री बढ़कर 25 फीसदी ज्यादा होने की संभावना है.