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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानPM मोदी की अपील के बाद जयपुर में बढ़ी पेट्रोल-डीजल की बिक्री, लोगों को इस बात का सता रहा डर!

PM मोदी की अपील के बाद जयपुर में बढ़ी पेट्रोल-डीजल की बिक्री, लोगों को इस बात का सता रहा डर!

Jaipur News: कई लोग ऐसे हैं जो इस अपील को सही बता रहे हैं और इस पर अमल करने की बात कर रहे हैं. ऐसे लोगों का कहना है कि वह देश हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करेंगे.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 12 May 2026 04:09 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद पिंक सिटी जयपुर में पेट्रोल और डीजल की डिमांड बढ़ गई है. राजधानी में 20 से 25 फीसदी तक ये मांग बढ़ गई है. 

दरअसल, कुछ लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि आने वाले दिनों में इनकी किल्लत हो सकती है या फिर कीमत बढ़ाई जा सकती है. माना जा रहा है कि लोग इसी वजह से पेट्रोल और डीजल ज्यादा भरवा रहे हैं. 

कई लोग अपील को बता रहे सही

वहीं कई लोग ऐसे हैं जो इस अपील को सही बता रहे हैं और इस पर अमल करने की बात कर रहे हैं. ऐसे लोगों का कहना है कि वह देश हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करेंगे. हालांकि कुछ लोग इसे सियासी चश्मे से देख रहे हैं, उन्हें आशंका है कि सरकार दाम बढ़ाने की वजह से इस तरह की बात कर रही है.

25 फीसदी डिमांड बढ़ने की संभावना

जयपुर शहर के राजा पार्क इलाके के एचपी के पेट्रोल पंप के मैनेजर के मुताबिक सोमवार को 15 फ़ीसदी ज्यादा बिक्री हुई थी. आज यह बिक्री बढ़कर 25 फीसदी ज्यादा होने की संभावना है.

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 12 May 2026 04:08 PM (IST)
Tags :
PM Modi Rajasthan News JAIPUR NEWS
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