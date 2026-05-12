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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: नीट पेपर लीक मामले में SOG का ताबड़तोड़ एक्शन, 20 से ज्यादा डिटेन, 45 से पूछताछ

राजस्थान: नीट पेपर लीक मामले में SOG का ताबड़तोड़ एक्शन, 20 से ज्यादा डिटेन, 45 से पूछताछ

NEET UG 2026 Exam Cancelled: जिन हॉस्टल्स या कोचिंग के बच्चों ने पेपर खरीद उन्हें में से कुछ ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और सीकर पुलिस में शिकायत की थी, इसी पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में जांच शुरू की है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 12 May 2026 05:22 PM (IST)
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नीट पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने अब तक कुल 45 संदिग्धों से पूछताछ की है. वहीं इनमें से करीब दो दर्जन संदिग्ध अब भी हिरासत में हैं. एसओजी की जांच में अभी तक जयपुर के मनीष को मास्टरमाइंड माना जा रहा है. यह राजस्थान में हुए पेपर लीक का मास्टरमाइंड है.

मनीष की देश में कई जगहों पर कंसलटेंसी एजेंसी है और इसका एक सहयोगी राकेश ही सीकर में कंसलटेंसी एजेंसी चलाता था. इसकी एक एजेंसी केरल में भी है.

जानकारी के मुताबिक मनीष केरल में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट को कुछ और सवाल जोड़कर गेस पेपर के तौर पर बनाने को कहा था. वहीं से सीकर के एक अन्य कंसल्टेंसी मेंबर को पीडीएफ फाइल लेने के लिए केरल भेजा गया था.

60 लाख रुपये में बेचा पेपर

वहां से तकरीबन 60 लाख रुपये में पेपर दिया गया. बाद में सीकर लाकर इस पेपर को कई कोचिंग संस्थानों को बेचा गया, जिन बच्चों ने पेपर लिया बाद में उनमें से कुछ ने इसे 20 से 25 हजार रुपए में भी बेचा.

NTA- सीकर पुलिस से शिकायत

जिन हॉस्टल्स या कोचिंग के बच्चों ने पेपर खरीद उन्हें में से कुछ ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और सीकर पुलिस में शिकायत की थी, इसी पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में जांच शुरू की है. स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम सबसे पहले 8 मई को सीकर गई थी.

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 12 May 2026 05:22 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS NEET UG 2026 Exam
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