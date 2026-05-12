राजस्थान: नीट पेपर लीक मामले में SOG का ताबड़तोड़ एक्शन, 20 से ज्यादा डिटेन, 45 से पूछताछ

नीट पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने अब तक कुल 45 संदिग्धों से पूछताछ की है. वहीं इनमें से करीब दो दर्जन संदिग्ध अब भी हिरासत में हैं. एसओजी की जांच में अभी तक जयपुर के मनीष को मास्टरमाइंड माना जा रहा है. यह राजस्थान में हुए पेपर लीक का मास्टरमाइंड है.

मनीष की देश में कई जगहों पर कंसलटेंसी एजेंसी है और इसका एक सहयोगी राकेश ही सीकर में कंसलटेंसी एजेंसी चलाता था. इसकी एक एजेंसी केरल में भी है.

जानकारी के मुताबिक मनीष केरल में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट को कुछ और सवाल जोड़कर गेस पेपर के तौर पर बनाने को कहा था. वहीं से सीकर के एक अन्य कंसल्टेंसी मेंबर को पीडीएफ फाइल लेने के लिए केरल भेजा गया था.

60 लाख रुपये में बेचा पेपर

वहां से तकरीबन 60 लाख रुपये में पेपर दिया गया. बाद में सीकर लाकर इस पेपर को कई कोचिंग संस्थानों को बेचा गया, जिन बच्चों ने पेपर लिया बाद में उनमें से कुछ ने इसे 20 से 25 हजार रुपए में भी बेचा.

NTA- सीकर पुलिस से शिकायत

जिन हॉस्टल्स या कोचिंग के बच्चों ने पेपर खरीद उन्हें में से कुछ ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और सीकर पुलिस में शिकायत की थी, इसी पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में जांच शुरू की है. स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम सबसे पहले 8 मई को सीकर गई थी.