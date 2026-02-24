हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राजस्थान में निकाय चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 21 IPS अफसरों का ट्रांसफर

Rajasthan IPS Transfer: सूची में मुख्य रूप से जयपुर और जोधपुर सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत अधिकारियों को बदल दिया गया है. शरत कविराज को जयपुर एस.ओ. जी से जोधपुर पुलिस कमिश्नर बनाया गया है.

By : मुबारिक खान | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 24 Feb 2026 08:16 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनावों से पहले पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. प्रदेश में आगामी निकाय और पंचायत चुनाव से पहले सरकार ने पुलिस बेड़े में बड़ा बदलाव करते हुए 21 IPS अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है.

इस सूची में मुख्य रूप से जयपुर और जोधपुर सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत अधिकारियों को बदल दिया गया है. इस सूची में IG रैंक से ऊपर के अधिकारियों के नाम शामिल किए गए हैं. वहीं सरकार चुनाव से पहले कई जिलों में SP भी बदलने जा रही है, जिनकी सूची भी जल्द आने की उम्मीद है.

शरत कविराज को बनाया गया जोधपुर का कमिश्नर

राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक शरत कविराज को जयपुर एस.ओ. जी से जोधपुर पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है. वहीं राहुल प्रकाश को जयपुर पुलिस आयुक्तालय से जयपुर का आईजी बनाया गया है. 

वहीं आदेश में कहा गया है कि 1998 बैच के आई.पी.एस बिपिन कुमार पाण्डेय क्राइम ब्रांच के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिसजयपुर अपने पद के कार्य के साथ-साथ अतिस्ति महानिदेशक पुलिस (भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड) के पद का अतिरिक्त कार्यभार आगामी आदेशों तक संपादित करेंगे.

कई अधिकारियों को मिली अतिरिक्त जिम्मेदारी

वहीं सरकार के आदेश में कई अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है. हेमंत कुमार शर्मा को जयपुर आईजी और ओम प्रकाश द्वितीय को पुलिस महानिरीक्षक बीकानेर रेंज की जिम्मेदारी दी गई है.  वहीं बिपिन कुमार पाण्डेय भी अपने पद के साथ अतिरिक्त जिम्मेदारी निभाएंगे. 

सरकार द्वारा किए गए इन महत्वपूर्ण बदलावों को आगामी चुनावों को देखते हुए बेहद अहम माना जा रहा है. सरकार द्वारा लगातार सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठाए जा रहे हैं. इन आई.पी.एस अधिकारियों के तबादलों के बाद अब पुलिस विभाग के साथ अन्य विभागों के अधिकारियों के भी तबादला होने की आशंका जताई जा रही है. सरकार चुनावों को देखते हुए लगातार प्रशासनिक फेरबदल करने में जुट गई है. 

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 24 Feb 2026 08:16 AM (IST)
Rajasthan Police Bikaner News RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
