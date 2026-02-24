बीकानेर रेप केस: तीसरे दिन भी नहीं हुआ छात्रा के शव का पोस्टमार्टम, मामले पर सियासत तेज

राजस्थान के बीकानेर में नाबालिग छात्रा की रेप के बाद हत्या के मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है. नाबालिग से रेप के केस में सोमवार (23 फरवरी) को तीसरे दिन भी छात्रा के शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका है. परिवार वाले आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक पोस्टमार्टम नहीं करने की मांग पर अड़े हुए हैं.

परिवार के कई लोग सोमवार को भी धरने पर बैठे हुए हैं. इस बीच राजधानी जयपुर में इस मामले को लेकर जमकर सियासत शुरू हो गई है. सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर जमकर सियासी निशाना साध रहे हैं. राजस्थान विधानसभा में भी सोमवार को बीकानेर का यह मामला सुर्खियों में रहा.

नेता प्रतिपक्ष ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने इस घटना को लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े किए हैं. उन्होंने छात्रा की हत्या के मामले में कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है.

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी इस मामले में ट्वीट करते हुए सरकार पर हमला बोला है. अशोक गहलोत ने पीड़िता के परिवार वालों को इंसाफ दिए जाने की मांग की है. बाड़मेर से ही बीजेपी के विधायक अंशुमान भाटी ने भी इस मामले में कड़ी कार्रवाई और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलकर पीड़ित परिवार को इंसाफ दिए जाने की मांग की है.

घटना पर क्या बोले गृह राज्यमंत्री?

दूसरी तरफ राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा है कि पुलिस इस मामले में सक्रियता से काम कर रही है. जल्द से जल्द आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी. साथ ही पीड़ित परिवार को इंसाफ भी दिलाया जाएगा.

गृह राज्य मंत्री ने इस मामले में कांग्रेस पर बेवजह की सियासत करने का आरोप लगाया है. जवाहर सिंह बेढम ने दलीलें पेश करते हुए कहा है कि कांग्रेस की सरकार के मुकाबले मौजूदा राज में अपराध कम हुए हैं. बहरहाल प्रदेश में छात्रा के साथ रेप और हत्या का यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है.