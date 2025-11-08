कोटा में डबल मर्डर से सनसनी, मां-बेटी की हत्या के बाद घर में ही पड़े मिले दोनों के शव

राजस्थान के कोटा से दिल दहला देने वाली घटना सामना आई है. यहां के आरकेपुरम इलाके में मां-बेटी की हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. दोनों के शव घर में ही पड़े मिले हैं. शुरुआती जांच में मामला चोरी का नजर आ रहा है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

ख़बर के मुताबिक कोटा में नर्सिंग स्टाफ की नौकरी करने वाले भगवान की पत्नी ज्योति और आठ साल की बेटी पलक की हत्या कर दी गई. भगवान जब शुक्रवार शाम को घर पहुंचा तो अंदर का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए.

मां-बेटी का घर में पड़ा मिला शव

भगवान की आठ साल की बेटी पलक का शव स्कूल यूनिफॉर्म में बेड पर पड़ा हुआ था जबकि उसकी पत्नी ज्योति का शव ख़ून से सनी हालत में किचन में पड़ा था. ये ख़ौफनाक मंजर देखकर भगवान के चीख निकल पड़ी, घर से रोने-चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए.

आनन-फानन में दोनों को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. डॉक्टरों ने मां-बेटी दोनों को मृत घोषित कर दिया. वहीं दूसरी तरफ़ घर का सामान भी अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था. घर से गहने भी गायब बताए जा रहे हैं.

चोरी की नीयत से हत्या की आशंका

बताया जा रहा है कि भगवान रोज की तरह दोपहर को अस्पताल गया था और रात करीब 10 बजे घर पहुंचा. तभी वारदात का खुलासा हुआ. शुरुआती जांच में घर से ज्योति के गहने गायब मिले हैं, जिससे अंदेशा जताया जा रहा है कि हत्या लूट की नीयत से की है.

फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर एफएसएल टीम के साथ हर एंगल से जांच में जुटी है। कोटा की एसपी सिटी तेजस्विनी गौतम का कहना है कि मामले में पड़ोस के सीसीटीवी फुटेज व अन्य सबूत को खंगाला जा रहा है. हत्या की ठोस वजह अभी सामने नहीं आई है. जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.