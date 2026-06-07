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हिंदी न्यूज़शिक्षाUGC Net Exam schedule: NTA ने जारी किया UCG NET परीक्षा का शेड्यूल, जानें कब से कब तक होगी परीक्षा?

UGC Net Exam schedule: NTA ने जारी किया UCG NET परीक्षा का शेड्यूल, जानें कब से कब तक होगी परीक्षा?

UGC Net Exam schedule: यूजीसी-नेट परीक्षा 22 जून से 30 जून 2026 तक आयोजित की जाएगी.पांच दिनों में दो शिफ्ट में 80 से ज्यादा सब्जेक्ट की परीक्षाएं कराई जाएंगी.

By : कविता गाडरी | Updated at : 07 Jun 2026 10:21 AM (IST)
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UGC Net Exam schedule: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी-नेट जून 2026 का परीक्षा का विषयवार शेड्यूल जारी कर दिया है. यह परीक्षा 22 जून से 30 जून 2026 तक कंप्यूटर आधारित परीक्षा के माध्यम से आयोजित की जाएगी. ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से जारी इस कार्यक्रम में पांच दिनों में दो शिफ्ट में 80 से ज्यादा सब्जेक्ट की परीक्षाएं कराई जाएंगी. एनटीए के अनुसार परीक्षाएं रोजाना दो शिफ्टों में होगी. पहली शिफ्ट सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक आयोजित होगी. 

12 से 14 जून तक आवंटित होंगी सिटी इंटीमेशन स्लिप

एनटीए ने कहा है की परीक्षा के लिए शहर एग्जाम सेंटर की सूचना से संबंधित अधिसूचना परीक्षा से 8 से 10 दिन पहले उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाएगी. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि 22 जून को परीक्षा देने वाले उम्मीदवार लगभग 12 से 14 जून तक शहर आवंटन की डिटेल प्राप्त कर सकेंगे. इसके अलावा एनटीए ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वह अपने एडमिट कार्ड जारी होते ही डाउनलोड कर लें और परीक्षा केंद्र के शहर, शिफ्ट के समय और विषय कोड सहित सभी डिटेल को अपनी निर्धारित परीक्षा तिथि से पहले वेरीफाई कर लें. 

यूजीसी नेट 2026 परीक्षा शेड्यूल 

यूजीसी नेट की परीक्षा 22 जून से शुरू होगी, जिसमें पहले चरण में दृश्य कला, संग्रहालय विज्ञान और संरक्षण, भूगोल, मराठी, पंजाबी, तमिल, श्रम कल्याण और कार्मिक प्रबंधन जैसे विशेष शामिल होंगे और दूसरे चरण में कंप्यूटर साइंस और अनुप्रयोग, फारसी, रूसी, बंगाली, गृह विज्ञान, संगीत और जनसंख्या अध्ययन जैसे सब्जेक्ट शामिल होंगे. 

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30 जून तक चलेगी परीक्षाएं 

एनटीए के अनुसार यूजीसी नेट की परीक्षा 30 जून तक चलेगी. वहीं 30 जून को पहले चरण में अर्थशास्त्र और उससे संबंधित विषय, पर्यावरण विज्ञान, हिंदू अध्ययन, मानव विज्ञान, बोडो, गुजराती, संस्कृत, राजनीति, मानवाधिकार और कर्तव्य शामिल है. दूसरे चरण में असमिया, समाजशास्त्र, योग, पर्यटन, प्रशासन और प्रबंधन, वयस्क शिक्षा, पुरातत्व, उड़िया, सामाजिक चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य, सांख्यिकी और वानिकी शामिल है. 

नियमित रूप से वेबसाइट चेक करने की सलाह 

एनटीए की ओर से परीक्षा शेड्यूल जारी करने के साथ ही एनटीए ने उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी है कि वह अपडेट, निर्देश और सूचनाओं के लिए ऑफिशियल यूजीसी नेट पोर्टल ugcnet.nta.nic.in/ को नियमित रूप से देखते रहे. किसी भी प्रश्न के लिए एनटीए से 011-40759000 नंबर पर कांटेक्ट किया जा सकता है या पर ugcnet@nta.ac.in ईमेल भी किया जा सकता है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 07 Jun 2026 10:21 AM (IST)
Tags :
UGC NET UGC NET 2026 NTA UGC NET June 2026 UGC Net Exam Schedule
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